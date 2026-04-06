Artemis II: Récord histórico, lado oculto de la Luna y regreso a la Tierra en 5 días

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La jefa de operaciones científicas de vuelo de Artemis, Kelsey Young, explicó que durante el paso por la cara oculta los astronautas dispusieron de cerca de una hora para cumplir una decena de objetivos científicos.

Entre las tareas principales:

Fotografiar en detalle la superficie del lado oculto lunar

Describir características visibles de la corona solar durante el eclipse

durante el eclipse Registrar el llamado Earthrise: el momento en que la Tierra reaparece desde detrás de la Luna

Un eclipse solar de 53 minutos: siete veces más largo que en la Tierra

Otro fenómeno extraordinario vivido por la tripulación fue un eclipse solar total visto desde el espacio. Desde la perspectiva de Orión, el Sol pasó detrás de la Luna durante aproximadamente 53 minutos, una duración unas siete veces mayor a la de cualquier eclipse observable desde la superficie terrestre.

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El fenómeno comenzó alrededor de las 20:35 EDT (21:35 hora argentina) y concluyó a las 21:32 EDT. Antes del eclipse, la tripulación también presenció la puesta de la Tierra: el instante en que nuestro planeta desapareció detrás del lado oculto de la Luna.

El regreso: cinco días para llegar a la Tierra

Al restablecer comunicaciones, la astronauta Christina Koch fue la primera en hablar: "Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra".

La cápsula Orión tardará exactamente cinco días en completar el trayecto de vuelta. Durante ese tiempo, la NASA seguirá monitoreando la misión, aunque no sin contratiempos: la agencia ya instruyó a la tripulación a evitar el uso del inodoro principal de Orión, que presentó fallas técnicas desde el lanzamiento del 1° de abril.

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Artemis II es la primera misión tripulada del programa que lleva astronautas alrededor de la Luna desde el Apolo 17 en 1972. Su objetivo no es alunizar, sino validar los sistemas de la nave Orión con seres humanos a bordo.

La siguiente etapa del programa —Artemis III— tiene como meta llevar a los primeros astronautas a pisar la superficie lunar desde hace más de 50 años, incluyendo a la primera mujer en hacerlo.

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