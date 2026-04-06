Artemis II: A qué hora 'llega' a la Luna y qué pasará en ese momento

De todas maneras, el evento se podrá seguir desde las 14 horas en Argentina.

Llegó el día Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis 2 de la NASA Urgente24 Tripulación de Artemis II.

¿Qué mostrará exactamente el sobrevuelo lunar de Artemis II?

La tripulación de Artemis II se preparara para romper un récord y mostrar al mundo la cara oculta de la Luna.

Por un lado, la NASA explica que "viajarán más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia, superando el récord establecido por el Apolo 13 en 1970".

Además, "navegarán alrededor de la cara oculta de la Luna, fotografiando formaciones lunares nunca antes vistas por el ojo humano".

Para tener una idea, según un artículo de la revista Nature, los científicos esperan que se observen formaciones geológicas cuando el lado oculto de la luna sea iluminado.

Artemis II de la NASA despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado 1 de abril de 2026.

Sobrevuelo lunar Artemis II: Momentos clave

Aquí hay algunos momentos clave del sobrevuelo lunar de este 6 de abril que ha destacado la NASA:

Aproximación a la Luna

La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra

de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra Observación del lado oscuro de la Luna

La tripulación quedará incomunicada (40 minutos)

Artemis II hace su máximo acercamiento a la Luna

Artemis II alcanza su distancia máxima desde la Tierra

El Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación

Embed - NASA’s Artemis II Crew Flies Around the Moon (Official Broadcast)

Cómo ver el sobrevuelo de Artemis II en la Luna

El sobrevuelo lunar de Artemis II se podrá seguir en vivo a través de NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, además de la cobertura continua en el canal de YouTube de la NASA.

Tal como informó Urgente24, Netflix formalizó en 2025 un acuerdo con la NASA para integrar el canal NASA+ Live dentro de su plataforma. Desde entonces, la transmisión del sobrevuelo lunar de Artemis II es el evento más significativo emitido bajo ese convenio.

Según What's on Netflix, la señal incluirá imágenes en tiempo real de la nave y datos de telemetría del acercamiento lunar. La plataforma no transmitió el lanzamiento del 1 de abril, pero confirmó su presencia para este hito específico del viaje.

En Argentina, la transmisión en Netflix comenzará a las 14: 00 horas. La señal estará disponible en Netflix para usuarios con suscripción activa, sin costo adicional.

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