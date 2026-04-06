Artemis II: A qué hora 'llega' a la Luna y qué pasará en ese momento

Artemis II está por hacer su mayor acercamiento a la Luna y marcar un hito histórico este lunes 6 de abril de 2026. La famosa misión de la NASA enfrenta un sobrevuelo lunar donde mostrará el lado oculto de la Luna: Lo que ningún ser humano ha visto hasta ahora. Hora y todos los detalles que debes saber.
¿A qué hora 'llega' Artemis II a la Luna?
Las personas se han estado preguntando la hora en que Artemis II "llega" a la Luna, y lo primero que hay que saber es que, si bien la misión se acercará a la Luna, no descenderán en la superficie lunar. No habrá alunizaje.
La tripulación de Artemis II hará un sobrevuelo alrededor de la Luna, siendo este el momento más esperado de la misión de la agencia espacial estadounidense que mantiene al mundo en suspenso.
Se prevé que este lunes 6 abril, a las 19:02 EDT (23:02 UTC), ocurra el máximo acercamiento de Orión a la Luna. En Argentina, esto sería a las 20 horas.
De acuerdo con la NASA, en su punto más cercano, Artemis II pasará a unos 6400 kilómetros sobre la superficie lunar.
De todas maneras, el evento se podrá seguir desde las 14 horas en Argentina.
¿Qué mostrará exactamente el sobrevuelo lunar de Artemis II?
La tripulación de Artemis II se preparara para romper un récord y mostrar al mundo la cara oculta de la Luna.
Por un lado, la NASA explica que "viajarán más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia, superando el récord establecido por el Apolo 13 en 1970".
Además, "navegarán alrededor de la cara oculta de la Luna, fotografiando formaciones lunares nunca antes vistas por el ojo humano".
Para tener una idea, según un artículo de la revista Nature, los científicos esperan que se observen formaciones geológicas cuando el lado oculto de la luna sea iluminado.
Artemis II de la NASA despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado 1 de abril de 2026.
Sobrevuelo lunar Artemis II: Momentos clave
Aquí hay algunos momentos clave del sobrevuelo lunar de este 6 de abril que ha destacado la NASA:
- Aproximación a la Luna
- La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra
- Observación del lado oscuro de la Luna
- La tripulación quedará incomunicada (40 minutos)
- Artemis II hace su máximo acercamiento a la Luna
- Artemis II alcanza su distancia máxima desde la Tierra
- El Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación
Cómo ver el sobrevuelo de Artemis II en la Luna
El sobrevuelo lunar de Artemis II se podrá seguir en vivo a través de NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, además de la cobertura continua en el canal de YouTube de la NASA.
Tal como informó Urgente24, Netflix formalizó en 2025 un acuerdo con la NASA para integrar el canal NASA+ Live dentro de su plataforma. Desde entonces, la transmisión del sobrevuelo lunar de Artemis II es el evento más significativo emitido bajo ese convenio.
Según What's on Netflix, la señal incluirá imágenes en tiempo real de la nave y datos de telemetría del acercamiento lunar. La plataforma no transmitió el lanzamiento del 1 de abril, pero confirmó su presencia para este hito específico del viaje.
En Argentina, la transmisión en Netflix comenzará a las 14: 00 horas. La señal estará disponible en Netflix para usuarios con suscripción activa, sin costo adicional.
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