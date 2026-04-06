Eduardo Feinmann bajó a OLGA de un hondazo: "Vergüenza para la Argentina"

Asimismo, la conductora fue más allá y subrayó: "Es un tema que nos parece importante, aprovechamos esta oportunidad para hablar del racismo, que es algo que no se hace muy seguido". Y cerró aclarando que dar una entrevista no implica el respaldo absoluto a la misma: "Que traigamos a alguien y lo entrevistemos no significa que lo estemos avalando sino justamente queremos preguntar desde nuestro lugar y que ustedes puedan informarse desde nuestro programa".

Al igual que Eduardo Feinmann, las redes tampoco perdonaron a OLGA

No obstante, y pese al paraguas que intentó abrir Nati Jota, el descargo no alcanzó. En el posteo de OLGA que promocionaba la entrevista, los comentarios fueron demoledores. "¿Por qué le dan cámara?", preguntó un usuario. Otro fue más duro: "No le pueden dar lugar a esa persona. Hay tanta gente que merece voz y le dan lugar a esta persona".

También hubo quienes cuestionaron directamente la estrategia del programa: "No es por ahí, no importa el ángulo que le den, no es por ahí" y "¿Qué? El plan es destruir 'Sería Increible' o ¿qué?". La percepción general es que, más allá de las buenas intenciones editoriales, darle micrófono a Páez fue un error de cálculo comunicacional.

Agostina Páez, entre la victimización y la vergüenza familiar

Durante su paso por los medios, la abogada intentó construir un relato de arrepentimiento. Incluso llegó a decir que sentía vergüenza por su padre, quien días atrás había replicado el mismo gesto racista que ella realizó en Brasil. Sin embargo, para muchos televidentes y usuarios de redes, las disculpas llegaron tarde y sonaron poco creíbles.

image Agostina Paez en OLGA.

El dilema que enfrenta OLGA es el mismo que atraviesa buena parte del periodismo contemporáneo: ¿hay que darles voz a todos los protagonistas de la agenda o algunos temas y personas merecen ser dejados de lado? Para Feinmann, la respuesta es clara. Para Nati Jota, el debate está abierto. Lo cierto es que, una vez más, la audiencia votó con sus comentarios. Y el costo reputacional de la entrevista parece haber sido mayor que el beneficio.

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