La vuelta de Agostina Páez a la Argentina desató una ola de repudio mediático que todavía no cesa. Apenas cinco días después de regresar al país –el pasado 1 de abril– tras dos meses detenida en Brasil por injuria racial, la joven abogada decidió romper el silencio en televisión y streaming. Pero la jugada le salió cara a OLGA: Eduardo Feinmann arremetió con todo al canal por darle pantalla a quien calificó sin vueltas como "una racista y una vergüenza para la Argentina".
POR LA ENTREVISTA A AGOSTINA PAÉZ
Eduardo Feinmann bajó a OLGA de un hondazo: "Vergüenza para la Argentina"
La decisión de OLGA de entrevistar a Agostina Páez generó rechazo masivo, Eduardo Feinmann apuntó sin filtro y en redes los liquidaron sin piedad.
El conductor del noticiero de A24 no se guardó nada. Apenas trascendió que Páez sería entrevistada en "Sería Increíble" –el ciclo de Nati Jota en OLGA–, Feinmann disparó desde su cuenta en X: "¡Es una vergüenza! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina".
Sin embargo, el periodista no se detuvo ahí. Cuando la abogada apareció también en "A la Barbarossa" por Telefe, volvió a la carga con un mensaje lapidario: "Raid mediático victimizándose, de la abogada racista. Admite que pidió disculpas por haber cometido el delito de injurias racistas". Más tarde, mientras seguía el minuto a minuto de las apariciones de Páez, cerró con un tuit contundente: "Qué poco creíble Agostina Páez la abogada racista".
Nati Jota salió a bancar la nota: "No es avalar, es informar"
Consciente del revuelo que generó el anuncio, Nati Jota abrió el programa del 6 de abril a las 08:00 con un descargo en el que defendió la línea editorial de "Sería Increíble". "Hubo mucho revuelo en redes sociales y éste es un programa que le damos lugar a la agenda, la actualidad, lo que pasa y las cosas importantes", arrancó la conductora, visiblemente incómoda pero firme.
Luego sumó: "El concepto de no estar en un tupper nos parece interesante y es el programa que queremos hacer. Nos encanta hablar pavadas, pero también de lo que pasa y tener a los protagonistas". Según Jota, si OLGA no hubiera hecho la nota, otro medio lo habría hecho igual. Por eso prefirieron tomar la iniciativa y abordar el tema "desde nuestro enfoque, nuestras observaciones y con la responsabilidad que queremos tratar este tipo de temas".
Asimismo, la conductora fue más allá y subrayó: "Es un tema que nos parece importante, aprovechamos esta oportunidad para hablar del racismo, que es algo que no se hace muy seguido". Y cerró aclarando que dar una entrevista no implica el respaldo absoluto a la misma: "Que traigamos a alguien y lo entrevistemos no significa que lo estemos avalando sino justamente queremos preguntar desde nuestro lugar y que ustedes puedan informarse desde nuestro programa".
Al igual que Eduardo Feinmann, las redes tampoco perdonaron a OLGA
No obstante, y pese al paraguas que intentó abrir Nati Jota, el descargo no alcanzó. En el posteo de OLGA que promocionaba la entrevista, los comentarios fueron demoledores. "¿Por qué le dan cámara?", preguntó un usuario. Otro fue más duro: "No le pueden dar lugar a esa persona. Hay tanta gente que merece voz y le dan lugar a esta persona".
También hubo quienes cuestionaron directamente la estrategia del programa: "No es por ahí, no importa el ángulo que le den, no es por ahí" y "¿Qué? El plan es destruir 'Sería Increible' o ¿qué?". La percepción general es que, más allá de las buenas intenciones editoriales, darle micrófono a Páez fue un error de cálculo comunicacional.
Agostina Páez, entre la victimización y la vergüenza familiar
Durante su paso por los medios, la abogada intentó construir un relato de arrepentimiento. Incluso llegó a decir que sentía vergüenza por su padre, quien días atrás había replicado el mismo gesto racista que ella realizó en Brasil. Sin embargo, para muchos televidentes y usuarios de redes, las disculpas llegaron tarde y sonaron poco creíbles.
El dilema que enfrenta OLGA es el mismo que atraviesa buena parte del periodismo contemporáneo: ¿hay que darles voz a todos los protagonistas de la agenda o algunos temas y personas merecen ser dejados de lado? Para Feinmann, la respuesta es clara. Para Nati Jota, el debate está abierto. Lo cierto es que, una vez más, la audiencia votó con sus comentarios. Y el costo reputacional de la entrevista parece haber sido mayor que el beneficio.
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