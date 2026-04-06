Paritaria de construcción en baja: UOCRA firma aumentos leves

Paritarias que no compensan la tasa de inflación

Desde una perspectiva macroeconómica, el acuerdo de la construcción no es un caso aislado, sino parte de una política más amplia del Gobierno orientada a anclar salarios. En las últimas semanas, otros sectores clave como comercio, camioneros y sanidad también cerraron paritarias con incrementos contenidos, en muchos casos por debajo incluso de la inflación pasada.

Esta estrategia apunta a evitar una inercia inflacionaria impulsada por la puja distributiva, aunque plantea interrogantes sobre la evolución del poder adquisitivo. Si bien la inflación muestra signos de desaceleración, los aumentos salariales moderados podrían implicar una recuperación más lenta de los ingresos reales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.

Aporte extra en UOCRA

En paralelo, el acuerdo incluye otros elementos relevantes para la estructura del sector. Se estableció un aporte extraordinario del 2% a cargo de los trabajadores y una contribución empresarial de $6.000 por empleado, destinada a financiar actividades sindicales y asistenciales.

Además, se creó una comisión especial que revisará estos mecanismos en el corto plazo, lo que sugiere posibles ajustes en la estructura de costos laborales.

El trasfondo de estas negociaciones está marcado por un sector que aún enfrenta señales de debilidad. La construcción, históricamente sensible al ciclo económico, viene de meses de contracción en la actividad, lo que limita el margen de las empresas para convalidar aumentos más elevados.

En este escenario, la paritaria de la UOCRA se convierte en un termómetro de la nueva dinámica salarial en la Argentina. Acuerdos más cortos, incrementos moderados y una creciente intervención indirecta del Estado definen los ingresos actuales.

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