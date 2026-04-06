Paritaria de construcción en baja: UOCRA firma aumentos leves

En un contexto de fuerte control sobre las negociaciones salariales, el sector de la construcción cerró una paritaria que se alinea con la pauta oficial del Gobierno. El acuerdo, firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA) junto a las cámaras empresarias, establece un incremento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo de 2026.
Así, se consolida una tendencia de aumentos moderados en el mercado laboral formal.
El esquema salarial se estructura en subas escalonadas mes a mes: 2% en marzo, 1,9% en abril y 1,8% en mayo, todas aplicadas sobre los salarios básicos del mes anterior. Este formato acumulativo permite que el ajuste total alcance el 7,7% en el período, en línea con la estrategia del Ministerio de Economía de evitar subas que superen la inflación proyectada.
A estos incrementos se suman pagos no remunerativos mensuales, diferenciados por categoría y zona, que funcionan como un complemento del ingreso en el corto plazo. Sin embargo, una de las particularidades del acuerdo es que parte de esos bonos —especialmente el correspondiente a mayo— comenzará a incorporarse al salario básico, transformándose parcialmente en remunerativo.
La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de mayo, con una cláusula de revisión prevista para el 20 de abril, cuando las partes volverán a reunirse para definir ajustes a partir de junio. Este esquema de revisiones cortas refleja la cautela que predomina en las negociaciones salariales, en un contexto económico aún inestable.
Paritarias que no compensan la tasa de inflación
Desde una perspectiva macroeconómica, el acuerdo de la construcción no es un caso aislado, sino parte de una política más amplia del Gobierno orientada a anclar salarios. En las últimas semanas, otros sectores clave como comercio, camioneros y sanidad también cerraron paritarias con incrementos contenidos, en muchos casos por debajo incluso de la inflación pasada.
Esta estrategia apunta a evitar una inercia inflacionaria impulsada por la puja distributiva, aunque plantea interrogantes sobre la evolución del poder adquisitivo. Si bien la inflación muestra signos de desaceleración, los aumentos salariales moderados podrían implicar una recuperación más lenta de los ingresos reales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.
Aporte extra en UOCRA
En paralelo, el acuerdo incluye otros elementos relevantes para la estructura del sector. Se estableció un aporte extraordinario del 2% a cargo de los trabajadores y una contribución empresarial de $6.000 por empleado, destinada a financiar actividades sindicales y asistenciales.
Además, se creó una comisión especial que revisará estos mecanismos en el corto plazo, lo que sugiere posibles ajustes en la estructura de costos laborales.
El trasfondo de estas negociaciones está marcado por un sector que aún enfrenta señales de debilidad. La construcción, históricamente sensible al ciclo económico, viene de meses de contracción en la actividad, lo que limita el margen de las empresas para convalidar aumentos más elevados.
En este escenario, la paritaria de la UOCRA se convierte en un termómetro de la nueva dinámica salarial en la Argentina. Acuerdos más cortos, incrementos moderados y una creciente intervención indirecta del Estado definen los ingresos actuales.
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