Paritarias de Empleados de Comercio: arreglo abajo de la inflación

Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil -agregó el sindicalista-. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica. Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil -agregó el sindicalista-. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica.

A priori, se espera que la secretaría de trabajo apruebe este acuerdo ya que el ajuste salarial queda por debajo de la tasa de inflación, y así evitaría una presión sobre precios.

La paritaria también incorpora una cláusula de monitoreo permanente, que permitirá revisar los salarios en función de la evolución de los precios. Este mecanismo se vuelve clave en un contexto de alta volatilidad, donde los acuerdos trimestrales buscan reducir el riesgo de desfasajes prolongados.

Paritarias en otros gremios

Otros gremios, como camioneros , también cerraron acuerdos en línea con esta lógica, consolidando un nuevo esquema paritario basado en incrementos más frecuentes pero de menor magnitud. Camioneros cerró su paritaria en un aumento del 10% para el semestre marzo-agosto.

Sin embargo, vale recordar que el salario real ha disminuído los últimos meses con el resultado de que la tasa de inflación fue subiendo desde mayo.

Por un lado, contribuye a anclar expectativas inflacionarias y a evitar espirales de precios. Por otro, restringe la recuperación del consumo, uno de los principales motores de la actividad económica. En un sector como el comercio, esta relación es especialmente sensible. Los salarios de los propios trabajadores inciden directamente en el nivel de ventas.

La nueva paritaria de comercio marca el rumbo de 2026. Aumentos moderados, bonos compensatorios y revisiones periódicas. El desafío será determinar si este esquema logra sostener el equilibrio entre estabilidad macroeconómica y recuperación del poder adquisitivo, en una economía donde los márgenes siguen siendo estrechos.

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