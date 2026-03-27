La negociación de paritarias de uno de los sectores más numerosos del país cerró con una señal clara. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, acordó con las cámaras empresariales un incremento del 5% para el trimestre abril-junio, junto con el pago de un bono extraordinario de $20.000.
AJUSTE SALARIAL
Paritarias de Empleados de Comercio: arreglo abajo de la inflación
Aumento del 5% en tres meses y un extra de $20.000. Las paritarias de empleados de comercio corre detrás de la inflación y el consumo sigue en duda.
El aumento será escalonado: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, alcanzando a unos 1,2 millones de trabajadores del sector. La estructura del acuerdo plantea un ajuste por debajo de la inflación mensual, con un techo cercano al 2%.
Por un lado, el bono busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, funcionando como un ingreso adicional inmediato. Por otro, los incrementos porcentuales —moderados y escalonados— sobre el monto remunerativo no llega a cubrir el aumento de precios que se espera en los próximos meses.
Dudas sobre el aumento en el salario de bolsillo
El impacto real sobre los ingresos genera interrogantes. Con una inflación que aún se mantiene en niveles elevados, la pauta salarial por debajo de esa dinámica implica, en los hechos, una continuidad del ajuste sobre el salario real. Este fenómeno ya se viene observando en distintos sectores, donde las recomposiciones no logran recuperar completamente lo perdido en los últimos años.
El propio Cavalieri reconoció:
A priori, se espera que la secretaría de trabajo apruebe este acuerdo ya que el ajuste salarial queda por debajo de la tasa de inflación, y así evitaría una presión sobre precios.
La paritaria también incorpora una cláusula de monitoreo permanente, que permitirá revisar los salarios en función de la evolución de los precios. Este mecanismo se vuelve clave en un contexto de alta volatilidad, donde los acuerdos trimestrales buscan reducir el riesgo de desfasajes prolongados.
Paritarias en otros gremios
Otros gremios, como camioneros , también cerraron acuerdos en línea con esta lógica, consolidando un nuevo esquema paritario basado en incrementos más frecuentes pero de menor magnitud. Camioneros cerró su paritaria en un aumento del 10% para el semestre marzo-agosto.
Sin embargo, vale recordar que el salario real ha disminuído los últimos meses con el resultado de que la tasa de inflación fue subiendo desde mayo.
Por un lado, contribuye a anclar expectativas inflacionarias y a evitar espirales de precios. Por otro, restringe la recuperación del consumo, uno de los principales motores de la actividad económica. En un sector como el comercio, esta relación es especialmente sensible. Los salarios de los propios trabajadores inciden directamente en el nivel de ventas.
La nueva paritaria de comercio marca el rumbo de 2026. Aumentos moderados, bonos compensatorios y revisiones periódicas. El desafío será determinar si este esquema logra sostener el equilibrio entre estabilidad macroeconómica y recuperación del poder adquisitivo, en una economía donde los márgenes siguen siendo estrechos.
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