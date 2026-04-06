Lo que fue la entrevista de Agostina Páez en el ciclo Sería increíble del canal de streaming OLGA generó un fuerte debate a tal punto que Lizy Tagliani habló al respecto. Mientras algunos cuestionaron que se le dieran un espacio tan destacado, otros consideraron valioso escuchar su versión en primera persona tras la polémica que la rodeó en las últimas semanas.
"ME IBA A LEVANTAR DE LA MESA"
El fuerte planteo de Lizy Tagliani en OLGA por la nota a Agostina Páez
Lizy Tagliani reconoció que si bien aceptó formar parte de la nota a la abogada santiagueña, puso límites claros antes de la entrevista.
La humorista reveló en diálogo con el ciclo televisivo Puro show que antes del mano a mano tomó una decisión firme sobre cómo encarar la charla. “Yo si sentía que no iba a poder respetarla, me iba a levantar de la mesa pero no me pareció que ella haya hecho nada como para que yo tome esa actitud”, confesó, dejando en claro que priorizaba sostener un clima de respeto por sobre cualquier otro interés.
Además, la conductora no solo optó por escuchar a la abogada, sino que también se animó a confrontarla. Durante la conversación, le señaló que debería haber pedido disculpas en el momento, más allá de las recomendaciones legales. “¿No pasó algo en tu humanidad como persona en decir: 'Voy a pedir disculpas aunque termine presa'?”, le había preguntado, marcando su postura personal.
Sobre el arrepentimiento de la letrada santiagueña, la humorista prefirió no emitir un juicio, aunque sí destacó la importancia de confiar en la justicia. En ese sentido, reflexionó que sin creer en las consecuencias legales, tampoco es posible pensar en la reinserción, cerrando así una entrevista que dejó múltiples lecturas.
Lizy Tagliani contó cómo la echaron de Pop Radio
Hace algunos días abruptamente desde Pop Radio optaron por ponerle fin a a los programas de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Invitada en el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, la humorista contó detalles de la inesperada medida.
La entrevistada confesó que fue sorprendida por las autoridades cuando le mencionaron que el ciclo Arriba Bebé llegaría a su fin. Iván Velazco, fue el encargado de anoticiarla y si bien tuvo palabras cálidas para con la conductora, fue que le comentó lo decidido por la cúpula de la emisora.
"Ya me parecía que no necesitaba muchas más explicaciones", señaló al recordar la conversación que mantuvo con el directivo y reconoció que prefirió seguir hablando con Gustavo Yankelevich, que es su representante.
Fue en ese entonces que Ángel de Brito tomó la palabra para tildar de "rarísimo" lo que pasó y sumó: "En diciembre renuevan contrato y en marzo abruptamente les avisan que terminan". A lo que su colega confesó que no se lo esperaba: "Nunca tuve ningún tipo de sospecha".
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