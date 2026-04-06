El fuerte planteo de Lizy Tagliani en OLGA por la nota a Agostina Páez

La entrevistada confesó que fue sorprendida por las autoridades cuando le mencionaron que el ciclo Arriba Bebé llegaría a su fin. Iván Velazco, fue el encargado de anoticiarla y si bien tuvo palabras cálidas para con la conductora, fue que le comentó lo decidido por la cúpula de la emisora.

"Ya me parecía que no necesitaba muchas más explicaciones", señaló al recordar la conversación que mantuvo con el directivo y reconoció que prefirió seguir hablando con Gustavo Yankelevich, que es su representante.

Fue en ese entonces que Ángel de Brito tomó la palabra para tildar de "rarísimo" lo que pasó y sumó: "En diciembre renuevan contrato y en marzo abruptamente les avisan que terminan". A lo que su colega confesó que no se lo esperaba: "Nunca tuve ningún tipo de sospecha".

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