De Brasil al streaming: Agostina Páez habló tras su detención y cuestionó a su padre

Agostina Páez recordó la explicación que le dio su padre

Durante la entrevista Agostina Páez reveló que habló con su padre luego del escándalo ocasionado, reconoció que al hombre le costó darle algún motivo adecuado y al parecer no le creyó.

"No sabía ni qué decirme. Me decía como que habían ido a increparlo a él unas personas. Y como que él repeite cuando dice 'soy narco, usurero', como que estaba repitiendo lo que otro decía", dijo con desconfianza.

Asimismo, luego expresó tajante: "Mi papá si bien a mí me ha acompañado en este proceso y todo, como te digo, mi papá muchas veces tiene formas que no comparto para nada".

"No sé por qué lo habrá hecho, la verdad. O sea, yo también quisiera entender por qué lo ha hecho", sumó molesta.

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