La abogada Agostina Páez regresó el lunes (30/03) a la Argentina luego de pagar una fianza en Brasil, donde estuvo acusada por racismo. Si bien optó en esquivar a los medios de comunición, el polémico video de su padre provocó que saliera a distanciarse y el lugar elegido fue el canal de streaming OLGA.
"ME SIENTO MAMÁ DE MI PAPÁ"
De Brasil al streaming: Agostina Páez habló tras su detención y cuestionó a su padre
Agostina Páez reflexionó mediante una nota luego de ser acusada de racista y además se refirió al polémico video de su familiar en Santiago del Estero.
"No he dimensionado lo que estaba haciendo pero no ha sido por su color de piel", confesó al recordar la ocasión en que fue filmada imitando a un mono. "He visto a una persona agarrándose los genitales y, no sé, me ha salido hacer eso", dijo al defenderse con respecto a su inesperada reacción.
La letrada confesó que se enteró por la prensa y que "no podía creer" lo que había pasado. "A veces me siento mamá de mi papá", lamentó y aseguró no saber qué motivo lo incentivó a ponerse en el foco de la polémica. "Me he enojado mucho, me ha dado mucha vergüenza y obviamente me he puesto muy mal".
Agostina Páez recordó la explicación que le dio su padre
Durante la entrevista Agostina Páez reveló que habló con su padre luego del escándalo ocasionado, reconoció que al hombre le costó darle algún motivo adecuado y al parecer no le creyó.
"No sabía ni qué decirme. Me decía como que habían ido a increparlo a él unas personas. Y como que él repeite cuando dice 'soy narco, usurero', como que estaba repitiendo lo que otro decía", dijo con desconfianza.
Asimismo, luego expresó tajante: "Mi papá si bien a mí me ha acompañado en este proceso y todo, como te digo, mi papá muchas veces tiene formas que no comparto para nada".
"No sé por qué lo habrá hecho, la verdad. O sea, yo también quisiera entender por qué lo ha hecho", sumó molesta.
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