El Renaper ya presentó los nuevos modelos tanto de DNI como de pasaporte para toda la Argentina. Los mismos, además de tener un diseño diferente, también cuentan con más capas de seguridad que se adecúan a los estándares internacionales. Hay quienes deben actualizarlo por el formato nuevo de manera obligatoria.
DETALLES
Atención con el Nuevo DNI: quiénes tienen que actualizarlo de forma obligatoria
El Renaper presentó los nuevos modelos de DNI y pasaporte para toda la Argentina y hay personas que deben actualizarlo de manera obligatoria.
Una de las novedades más impresionantes del nuevo DNI que presentaron desde el Renaper son los cambios en el soporte físico y tecnológico del mismo. Sigue siendo una tarjeta, ya que el formato es de los más prácticos hoy en día, pero se le integró un chip sin contacto con variantes en los datos visibles tanto en el anverso como en el reverso.
Nuevo DNI: quiénes tienen que actualizarlo sí o sí
Hay un grupo de personas en Argentina que tienen que dejar de lado el formato anterior de DNI y actualizarlo por el nuevo. No importa si el antiguo aún está en vigencia, ya que se trata de una disposición del Renaper y debe seguirse al pie de la letra. El mismo fue formalizado en el Boletín Oficial y entró en vigencia el 1 de febrero de 2026.
Las personas que cumplan 5, 8 o 14 años en el marco de las actualizaciones obligatorias. Se trata de edades clave donde se deberá actualizar la foto y contar con el formato nuevo de DNI. Es una disposición que rige en todo el territorio nacional.
Aquellos que tengan en DNI vencido o esté próximo a vencer también deberán cambiar el antiguo formato por el nuevo. Asimismo, quienes necesiten rectificar datos personales pueden hacerlo también con el DNI actualizado. Por último y siendo lo más lógico: en caso de pérdida, robo o daño.
Cómo tramitar el nuevo DNI
Para poder tramitar este nuevo DNI se debe acceder a Mi Argentina y sacar un turno en un Centro de Documentación Renaper o un Registro Civil dentro de tu jurisdicción. Una vez que te hayas presentado en el día y hora indicados, no olvides guardar la constancia de solicitud y hacer el seguimiento mediante el ID en el sitio web oficial del Renaper. El documento va a ser entregado en tu domicilio o bien en la oficina elegida.
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