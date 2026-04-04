Médicos adictos: el gobierno nacional no tiene estadísticas ni tratamientos

La situación volvió a la agenda de los medios (no de las autoridades) luego de que se conociera la muerte el 20 de febrero de Alejandro Salazar, un anestesista argentino de 31 años que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de CABA. La situación volvió a la agenda de los medios (no de las autoridades) luego de que se conociera la muerte el 20 de febrero de Alejandro Salazar, un anestesista argentino de 31 años que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de CABA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039329677316178281&partner=&hide_thread=false Gisela Vila, Gerente General de la Asociación de Anestesia y Abogada, pasó por #Toti910 con @totipasman y habló sobre la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar.



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Fue encontrado muerto en su departamento del barrio de Palermo, en Buenos Aires y según los reportes del personal de emergencias, tenía una vía conectada al pie derecho.

Además, estaba rodeado de insumos descartables para inyecciones y dos fármacos que no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular: el propofol y el fentanilo.

image Material encontrado en el domicilio de uno de los médicos que estarían involucrados

Estados unidos: entre el 10 y el 15 % de los médicos abusan de sustancias

En USA se estima que la adicción a las drogas o al alcohol es del 9% en la población general y que asciende a entre el 10% y 15% en los profesionales de la salud debido a su mayor acceso a las drogas, el estrés que les genera su trabajo y la mayor destreza para disimular la adicción, entre otros motivos.

Los datos corresponden a American Addiction Centers.

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España tiene desde 1988 un “Programa de Atención al Médico Enfermo”

Se trata de una iniciativa colegial diseñada para brindar atención especializada a galenos con trastornos mentales o adicciones que pueden afectar su práctica profesional.

Las acciones del PAIME incluyen la evaluación, tratamiento y seguimiento siquiátrico de al menos 2.000 facultativos en toda la península ibérica.

3 de cada 4 de los profesionales que acudieron al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo presentaban trastornos mentales según datos oficiales.

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Uruguay, el gobierno nacional generó estadísticas propias

El Estado Nacional charrúa, a través del Ministerio de Salud, estudió la población de médicos especialistas en Anestesiología y Medicina Interna, a través de una muestra de 111 anestesistas y 134 internistas.

Los resultados fueron alarmantes: el consumo de tabaco fue de 53% para anestesiólogos y 47% para internistas, un porcentaje altísimo atribuido a la ansiedad y el estrés que manejan a diario.

En cuanto al consumo de opiáceos sin prescripción médica fue mayor entre los anestesiólogos que en los internistas. En ambos casos superó el 10% de los consultados En cuanto al consumo de opiáceos sin prescripción médica fue mayor entre los anestesiólogos que en los internistas. En ambos casos superó el 10% de los consultados

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Argentina está peor que otros países porque suma el negocio a terceros

En nuestro país, los profesionales de la salud han aprovechado el fàcil acceso a los opioides para genera sus propias fuentes de ingreso.

Tras la muerte del doctor Salazar, comenzó a circular un audio de WhatsApp que mencionaba cómo funcionaban las reuniones privadas conocidas como “Propo fest”, donde un grupo reducido de anestesistas habría utilizado fármacos muy potentes con fines recreativos. Tras la muerte del doctor Salazar, comenzó a circular un audio de WhatsApp que mencionaba cómo funcionaban las reuniones privadas conocidas como “Propo fest”, donde un grupo reducido de anestesistas habría utilizado fármacos muy potentes con fines recreativos.

Cobraban por el “viaje controlado” ya que los consumos problemáticos eran supervisados por profesionales especialistas en analgésicos.

Al caso fatal mencionado se sumó otra muerte registrada también en el barrio porteño de Palermo.

Las drogas halladas en el domicilio del fallecido del enfermero entrerriano de 44 años, Carlos Betancourt, eran numerosas: Propofol, lidocaina, difehidramina, Dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonacepan, midazolan, dexzametazona, adrenalina, Haloperdol, metroclopranida, diazepan, Keterolac, Cloruro de Potasio, Cetriaxona, Penicilina, Succinivolina.

En el interior del domicilio del auxiliar de medicina había también jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares.

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¿Por qué no existe un control anti dopaje, como en el deporte o el transporte?

Debería ser una práctica obligatoria en todas aquellas profesiones o labores que impliquen una responsabilidad social tan elevada.

Podría ser cumplida tanto por médicos como por enfermeros (¿y por políticos?). Podría ser cumplida tanto por médicos como por enfermeros (¿y por políticos?).