Artemis II hasta las lágrimas por nombre que le pusieron a cráter lunar

Embed - El emotivo homenaje de la tripulación de Artemis II a la difunta esposa del comandante

Conmovedor momento en Artemis II

En medio de la misión lunar, el astronauta Jeremy Hansen le mencionó al centro de control que a la tripulación le gustaría bautizar a algunos cráteres en la Luna.

Así que el equipo propuso llamar "Carroll" a uno de los cráteres que se ve como un punto brillante cerca de la superficie lunar.

"Hace varios años, comenzamos este viaje en nuestra unida familia de astronautas y perdimos a un ser querido", dijo Hansen. "Se llamaba Carroll: era la esposa de Reid y la madre de Katie y Ellie".

Esto hizo que la tripulación se conmoviera hasta las lágrimas.

La difunta esposa del comandante de Artemis II, Reid Wiseman, se llamaba Carroll Taylor Wiseman. Falleció de cáncer en 2020 a los 46 años.

Específicamente, el sitio especializado Space, detalla que el cráter propuesto como "Carroll" se ubica al noroeste del cráter Glushko de la Luna, a la misma latitud que el cráter Ohm.

Hansen describió al cráter como un "punto brillante" en la Luna y que se puede observar desde la Tierra. Seguidamente, toda la tripulación de Artemis II se abrazó, mientras se sacaban las lágrimas.

¿Quién es Reid Wiseman?

Reid Wiseman es originario de Baltimore, Maryland, fue seleccionado en junio de 2009 como astronauta de la NASA y completó su entrenamiento en mayo de 2011, indica la agencia espacial de Estados Unidos.

Wiseman fue jefe de la oficina de Astronautas y voló como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41.

Ahora es el comandante de la misión Artemis II, un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso.

"Su difunta esposa, Carroll, dedicó su vida a ayudar a los demás como enfermera titulada en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Le sobreviven sus dos hijos. A pesar de su larga lista de reconocimientos profesionales, Reid considera que su experiencia como padre soltero fue su mayor desafío y la etapa más gratificante de su vida", detalla la NASA.

Reid Wiseman Reid Wiseman, astronauta de la NASA, comandante de la misión Artemis II. Imagen; NASA

¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra?

Artemis II ya inició su regreso a la Tierra. Tal como informó Urgente24, la cápsula Orión tardará exactamente cinco días en completar el trayecto de vuelta.

Durante ese tiempo, la NASA seguirá monitoreando la misión, aunque no sin contratiempos: la agencia ya instruyó a la tripulación a evitar el uso del inodoro principal de Orión, que presentó fallas técnicas desde el lanzamiento del 1° de abril.

Se prevé que las observaciones lunares de la tripulación concluyan este 7 de abril. El amerizaje será el próximo 10 de abril.

--------

Más noticias en Urgente24

Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta

Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril

PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza

"El hotel que visitaron los Adorni en Aruba cuesta US$ 1.000 la noche"

Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado