Paro latente: El transporte en AMBA corre riesgo y las empresas advierten fecha límite

Respecto a esto último, la CEAP advirtió que el suministro quedó condicionado por la volatilidad internacional de la energía, complicando la proveeduría y los términos de venta. Esto último activó medidas preventivas de las petroleras, que ahora exigen pagos de contado y en el momento, o con fuertes recargos en casos de demoras.

Esa ecuación queda comprimida además por la decisión oficial de no acelerar los aumentos de los boletos, soportando especialmente los precios de los viajes en el AMBA. De esa manera, las opciones de ajuste para las empresas quedan reducidas al reclamo estatal, quedando expuestas a operaciones en pérdida.

Cabe recordar que el transporte en AMBA es el único que recibe subsidios directos del Estado Nacional en la actualidad. En el resto de las jurisdicciones, las ayudas están direccionadas directamente a los usuarios, y en consecuencia los costos de transporte triplican la cantidad con tarifas cercanas a los 2.000 pesos en gran parte del país.

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Una ecuación que no cierra

Al igual que en el AMBA, la realidad que impera en el transporte urbano e interurbano a nivel nacional es compleja. Con costos mayores a ingresos y cada vez menos capacidad de participación estatal, las empresas se encuentran encaminadas al conflicto con sus plantas de empleados.

Un ejemplo de ello es el caso de Salta, donde la UTA impulsó un paro para el 8 de abril por falta de acuerdo paritario. Desde el gremio de choferes acusaron la falta de participación del Gobierno nacional para encontrar garantías de servicio en provincias, enfocando todos los esfuerzos en el AMBA.

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