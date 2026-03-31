La inflación se acerca cada vez más al 3% aunque Javier Milei y Luis Caputo insisten que para agosto podría empezar con “0”, pero los aumentos generalizados en los costos de los servicios públicos y otros rubros dificultan la meta y suman presión en la sociedad. Abril empieza con aumentos que van desde los alquileres a los peajes.
MÁS PRESIÓN INFLACIONARIA
Aumenta todo en abril: Desde el transporte a los servicios públicos y las comunicaciones
El AMBA espera otro aumento en el transporte, pero también en abril suben los alquileres, los servicios públicos, las prepagas y las comunicaciones.
Los aumentos en las prepagas
En febrero la inflación fue del 2,9%, de acuerdo con datos del Indec, la cifra repitió el dato de enero y se sostiene en el nivel más alto desde marzo de 2025. En lo que va del año, la inflación acumulada es del 5,9% y todo indica que marzo no mostraría una tendencia diferente, lo que sirve de base para los aumentos en varios rubros, como las prepagas.
Las empresas de medicina privada ya comunicaron a sus afiliados los aumentos en las cuotas para abril que se ubican en el +2,9%, siempre con el tope de inflación general. Pero también aumentarán los costos de los copagos que abonan los pacientes al momento de atenderse.
Los usuarios pueden consultar y comparar valores, coberturas y cartillas a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Alquileres y servicios públicos
Para los contratos de locación que aún se rigen por la antigua ley de alquileres, en abril el aumento será de 31,22%, evidenciando una desaceleración desde mitad del año pasado.
En cuanto a los servicios públicos, el ENRE y el Enargas fijaron los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que rigen desde este miércoles 1° de abril.
El aumento en las tarifas de luz será de 1,98% para los usuarios de Edesur y de 2,04% para los clientes de Edenor.
Para las facturas de gas, el alza será de 1,8%.
AySA aplicará aumentos superiores a la inflación con un incremento del 4% en sus tarifas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Comunicaciones con aumentos superiores a la inflación
Las empresas de telecomunicaciones también aplicarán incrementos en sus tarifas que, en promedio, superan al nivel general de inflación.
Internet, cable y la telefonía tendrán una suba del 3,5% aproximadamente, según la operadora y el tipo de plan contratado.
Transportes y peajes
El transporte público sigue con su esquema de aumentos mensuales. Desde el 1ro de enero los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires mostrarán subas en sus pasajes del 4,6%.
Según este aumento, el boleto mínimo pasará a los $871,30 para las líneas del 200 en adelante.
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto subirá más: un 4,9%. De esta forma, el pasaje mínimo costará $715,24 y el máximo, $917,24.
También aumenta el subte un 4,9%, con lo cual el pasaje desde el mes que viene será de $ 1414.
En cuanto a los peajes, en la Ciudad de Buenos Aires también subirán 4,9%, lo que se pagará en los principales accesos de la Ciudad, según el tipo de vehículo y la franja horaria.
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
Livianos (hasta 2 ejes): $4.177,59 y $5.920,33, en hora pico.
Motocicletas: $1.740,49 (Pico: $2.785,13).
Pesados (2 ejes): $6.614,30 (Pico: $9.747,38).
Autopista Illia y accesos Retiro II, Sarmiento y Salguero
Livianos (hasta 2 ejes): $1.740,49 en horario normal y $2.461,30 en hora pico.
Motocicletas: $1.044,47 (Pico: $1.253,08).
Pesados (2 ejes): $3.133,04 (Pico: $4.525,62).
Alberti
Livianos (hasta 2 ejes): $1.323,00 (Pico: $1.670,89).
Motocicletas: $1.044,47 (Pico: $1.392,57).
Pesados (2 ejes): $2.437,06 (Pico: $3.133,04).
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