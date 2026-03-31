Aumenta todo en abril: Desde el transporte a los servicios públicos y las comunicaciones

En cuanto a los servicios públicos, el ENRE y el Enargas fijaron los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que rigen desde este miércoles 1° de abril.

Tarifas.jpg El Gobierno mantiene su política de quitar subsidios a los servicios públicos y actualizar las tarifas, aunque genere más inflación.

El aumento en las tarifas de luz será de 1,98% para los usuarios de Edesur y de 2,04% para los clientes de Edenor.

Para las facturas de gas, el alza será de 1,8%.

AySA aplicará aumentos superiores a la inflación con un incremento del 4% en sus tarifas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Comunicaciones con aumentos superiores a la inflación

Las empresas de telecomunicaciones también aplicarán incrementos en sus tarifas que, en promedio, superan al nivel general de inflación.

Internet, cable y la telefonía tendrán una suba del 3,5% aproximadamente, según la operadora y el tipo de plan contratado.

Transportes y peajes

El transporte público sigue con su esquema de aumentos mensuales. Desde el 1ro de enero los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires mostrarán subas en sus pasajes del 4,6%.

Aumenta el subte y a partir de marzo costará más caro viajar en transporte público El transporte sigue aumentando más que la inflación general y aumenta los costos para los trabajadores.

Según este aumento, el boleto mínimo pasará a los $871,30 para las líneas del 200 en adelante.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto subirá más: un 4,9%. De esta forma, el pasaje mínimo costará $715,24 y el máximo, $917,24.

También aumenta el subte un 4,9%, con lo cual el pasaje desde el mes que viene será de $ 1414.

En cuanto a los peajes, en la Ciudad de Buenos Aires también subirán 4,9%, lo que se pagará en los principales accesos de la Ciudad, según el tipo de vehículo y la franja horaria.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Livianos (hasta 2 ejes): $4.177,59 y $5.920,33, en hora pico.

Motocicletas: $1.740,49 (Pico: $2.785,13).

Pesados (2 ejes): $6.614,30 (Pico: $9.747,38).

Autopista Illia y accesos Retiro II, Sarmiento y Salguero

Livianos (hasta 2 ejes): $1.740,49 en horario normal y $2.461,30 en hora pico.

Motocicletas: $1.044,47 (Pico: $1.253,08).

Pesados (2 ejes): $3.133,04 (Pico: $4.525,62).

Alberti

Livianos (hasta 2 ejes): $1.323,00 (Pico: $1.670,89).

Motocicletas: $1.044,47 (Pico: $1.392,57).

Pesados (2 ejes): $2.437,06 (Pico: $3.133,04).

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