Kicillof: "Milei debería ser prudente y no darle más la razón a los buitres"

“Ya no hay un Milei imbatible, esa sensación ha desaparecido por completo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038772764325322981&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Deberían reflexionar los Macri y los Milei": Kicillof advirtió que el "problema" en el caso de YPF estuvo en un fallo que le "dio la razón" a "los buitres" con "un argumento absolutamente absurdo".



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Estamos viviendo el peor consumo de carne vacuna, de leche y de yerba de las últimas décadas. Tuvimos la peor temporada de turismo en años. Además, se perdieron 270.000 empleos formales y más de 20.000 empresas fueron a la quiebra. Toda la industria está en crisis. Estamos viviendo el peor consumo de carne vacuna, de leche y de yerba de las últimas décadas. Tuvimos la peor temporada de turismo en años. Además, se perdieron 270.000 empleos formales y más de 20.000 empresas fueron a la quiebra. Toda la industria está en crisis.

Al analizar la situación económica actual de Argentina mostró Kicillof gran dureza:

“Se le nota la hipocresía al gobierno y la gente ya no aguanta más este ajuste salvaje”.

axel kicillof Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires Foto: NA.

“No podemos pelear entre compañeros y chocar entre nosotros. No es momento para internas. Tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Este es el año de la construcción pero aún ni siquiera conocemos el sistema electoral que vamos a utilizar el año próximo”:

“La producción no aguanta 2 años más con este modelo. Estamos frente a un cambio de etapa.