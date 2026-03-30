“No habría superávit energético en la Argentina si no se hubiera recuperado YPF: Milei apoyó a los buitres e inclusive quiso que YPF fuera extranjera" denunció Axel Kicillof en Minuto Uno, entrevistado por Gustavo Sylvestre.
"LO RESPONSABILIZO POR LO QUE OCURRA"
Kicillof: "Milei debería ser prudente y no darle más la razón a los buitres"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue entrevistado en C5N tras el fallo judicial favorable a la Argentina en Nueva York sobre YPF.
“Existió un gran consenso político en el momento de la recuperación de la petrolera: la nacionalización contó con 208 votos a favor en el Congreso, con la excepción del PRO que priorizó siempre la gestión privada por sobre el interés nacional”.
El mandatario bonaerense sumó:
Kicillof: “la gente ya no aguanta más”
“Lo que pasó en la marcha del 24 de marzo por los 50 años del golpe de Estado en Argentina y el fallo de Nueva York a favor de nuestro país están cambiando el clima de la calle. Estábamos muy caídos, desanimados, pero todo está cambiando”.
“Ya no hay un Milei imbatible, esa sensación ha desaparecido por completo”.
“Se le nota la hipocresía al gobierno y la gente ya no aguanta más este ajuste salvaje”.
“No podemos pelear entre compañeros y chocar entre nosotros. No es momento para internas. Tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Este es el año de la construcción pero aún ni siquiera conocemos el sistema electoral que vamos a utilizar el año próximo”:
“La producción no aguanta 2 años más con este modelo. Estamos frente a un cambio de etapa.