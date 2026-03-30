Una de intención de voto: Milei no llega al 30% y Kicillof le pisa los talones

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El escenario planteado por la encuesta incluye candidatos que le restan votos a los principales contendientes. En el menú aparece Patricia Bullrich, con casi el 8% de las adhesiones. La senadora hoy integra el oficialismo y es una de sus figuras más populares (tiene mejor imagen que Milei en el mismo estudio), por lo que sólo una ruptura permitiría que compita contra Milei.

Aún así, esos guarismos agregados le otorgan al oficialismo un apoyo del 36,1%, insuficiente para imponerse en una primera vuelta.

Y con una perspectiva complicada de cara a un virtual balotaje.

Es que las opciones del peronismo, que además de Kicillof incluyen a Juan Grabois (6,7%), Leandro Santoro (4,7%) y Miguel Pichetto (1,4%), suman 37% y superan por 1 punto al conjunto del oficialismo. Hastá ahí, otro empate técnico.

Pero si agrega al pastor Dante Guebel (3,2%), que no fue incluido en la encuesta dentro del pelotón PJ pero es apoyado por sectores del sindicalismo justicialista, el peronismo acumula un apoyo total del 40,2%, quedando a menos de 5 puntos del 45% que otorga el pase directo a la Casa Rosada, sin balotaje.

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Esta fragilidad de Milei se inscribe en un contexto en el que 53% de los consultados prefiere un cambio del gobierno, antes que su continuidad, avalada por el 41,3%.

Son números parecidos a la evaluación del desempeño del Gobierno: el 54,5% desaprueba, mientras que el 43,9% aprueba.

El trasfondo de esos números es la creciente preocupación por los bajos salarios (46,6% la ubica como principal inquietud) y la falta de empleo y la desocupación (21%).

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En ese escenario, Milei retrocede en imagen, y si bien conserva una buena solida (42,3% de aprobación), su rechazo es de magnitud considerable: 56,4%.

En ese aspecto, siempre según la encuesta de CG Global Data, el Presidente tiene valores muy parecidos a los de Kicillof, quien ostenta un 40% de aprobación y un 57,5% de rechazo. El gobernador bonaerense viene de recibir un shock positivo a partir del triunfo de su postura en el litigio que la Argentina ganó en Nueva York por la expropiación de YPF. Habrá que ver si logra capitalizarlo en mayor medida.

Todavía falta mucho para las elecciones presidenciales. Pero esta foto de hoy debe estar generando preguntas en la Casa Rosada.

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