Si las elecciones presidenciales fueran "mañana", Javier Milei no sólo no ganaría en primera vuelta sino que ni siquiera alcanzaría el 30% de los votos como parte de un variopinto menú de candidatos. Además, quien se perfila como su principal rival, el gobernador Axel Kicillof, le 'pisa los talones' al ubicarse apenas unos puntos detrás.
ENCUESTA
Una de intención de voto: Milei no llega al 30% y Kicillof le pisa los talones
Según la encuesta de CB Global Data, el Presidente queda hoy lejos de reelegir en primera vuelta, mientras el peronismo en conjunto supera los libertarios
Los datos se desprenden de la última encuesta nacional de CB Global Data (exCB Consultora), una de las firmas que anticipó la victoria de LLA en las últimas elecciones legislativas.
El trabajo al que tuvo acceso Urgente24 abarcó 2.015 casos efectivos relevados de forma online entre el 22 y el 28/03. El margen de error es de +/-2,2%.
De acuerdo al sondeo, el Presidente lidera la intención de voto en la búsqueda de su 2do mandato. Pero la cosecha es magra: sólo el 28,3% de los consultados respondió que votaría por la reelección del mandatario.
Inmediatamente detrás, se ubica Kicillof, con el 24,2%. Si se ajustan estos resultados por el margen de error, se podría hablar de un empate técnico.
El escenario planteado por la encuesta incluye candidatos que le restan votos a los principales contendientes. En el menú aparece Patricia Bullrich, con casi el 8% de las adhesiones. La senadora hoy integra el oficialismo y es una de sus figuras más populares (tiene mejor imagen que Milei en el mismo estudio), por lo que sólo una ruptura permitiría que compita contra Milei.
Aún así, esos guarismos agregados le otorgan al oficialismo un apoyo del 36,1%, insuficiente para imponerse en una primera vuelta.
Y con una perspectiva complicada de cara a un virtual balotaje.
Es que las opciones del peronismo, que además de Kicillof incluyen a Juan Grabois (6,7%), Leandro Santoro (4,7%) y Miguel Pichetto (1,4%), suman 37% y superan por 1 punto al conjunto del oficialismo. Hastá ahí, otro empate técnico.
Pero si agrega al pastor Dante Guebel (3,2%), que no fue incluido en la encuesta dentro del pelotón PJ pero es apoyado por sectores del sindicalismo justicialista, el peronismo acumula un apoyo total del 40,2%, quedando a menos de 5 puntos del 45% que otorga el pase directo a la Casa Rosada, sin balotaje.
Esta fragilidad de Milei se inscribe en un contexto en el que 53% de los consultados prefiere un cambio del gobierno, antes que su continuidad, avalada por el 41,3%.
Son números parecidos a la evaluación del desempeño del Gobierno: el 54,5% desaprueba, mientras que el 43,9% aprueba.
El trasfondo de esos números es la creciente preocupación por los bajos salarios (46,6% la ubica como principal inquietud) y la falta de empleo y la desocupación (21%).
En ese escenario, Milei retrocede en imagen, y si bien conserva una buena solida (42,3% de aprobación), su rechazo es de magnitud considerable: 56,4%.
En ese aspecto, siempre según la encuesta de CG Global Data, el Presidente tiene valores muy parecidos a los de Kicillof, quien ostenta un 40% de aprobación y un 57,5% de rechazo. El gobernador bonaerense viene de recibir un shock positivo a partir del triunfo de su postura en el litigio que la Argentina ganó en Nueva York por la expropiación de YPF. Habrá que ver si logra capitalizarlo en mayor medida.
Todavía falta mucho para las elecciones presidenciales. Pero esta foto de hoy debe estar generando preguntas en la Casa Rosada.
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