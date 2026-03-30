Reforma Laboral al congelador y el Gobierno pierde escudos discursivos

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La CGT rompió el ostracismo

La Justicia Nacional del Trabajo resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y firmada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Quedaron suspendidos los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57 de la Ley 27.802, que introducían modificaciones sobre:

el ámbito de aplicación de la legislación laboral y la figura de trabajadores de plataformas;

el principio de irrenunciabilidad y el “in dubio pro operario”;

la responsabilidad solidaria en tercerizaciones y grupos económicos;

la definición de remuneración y beneficios sociales;

los certificados de trabajo, la formación profesional y el régimen de jornada y descansos;

el sistema de actualización de créditos laborales y el pago en cuotas de sentencias.