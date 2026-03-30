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Reforma Laboral al congelador y el Gobierno pierde escudos discursivos

La Justicia congeló los efectos de la Reforma Laboral.&nbsp;

La Justicia congeló los efectos de la Reforma Laboral. 

FOTO: GENERADO CON IA/GROK (X)
La Justicia congeló los efectos de la Reforma Laboral.&nbsp;

La Justicia congeló los efectos de la Reforma Laboral. 

FOTO: GENERADO CON IA/GROK (X)

La Justicia congeló gran parte de la Reforma Laboral con una cautelar. Santa Fe, horrorizada por un tiroteo escolar. Donald Trump pone amenaza sobre la mesa de Irán.

30 de marzo de 2026 - 13:42
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LUNES 30 DE MARZO DE 2026. La Reforma Laboral volvió a la agenda por una medida cautelar de la Justicia que congeló más de 80 artículos. La medida, solicitada previamente por la CGT, revistió un duro revés para el Gobierno nacional, que había celebrado previamente su solidez parlamentaria a la hora de la sanción.

A nivel político, la resolución judicial que puso en suspenso gran parte de los efectos de esa normativa llegó en un momento complejo para la Casa Rosada, con el frente externo empujando hacia arriba la inflación y varios funcionarios implicados en escándalos públicos. Un coctail complicado que ya se traduce en las encuestas y sondeos de las principales consultoras.

Por fuera del plano judicial, el panorama nacional quedó opacado por un tiroteo letal en la Escuela 40 de San Cristobal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años acabó con la vida de un compañero de 13. El menor señalado como el autor del hecho ingresó al recinto con una escopeta e hirió a varias personas, una de ellas de gravedad.

En el plano internacional, la tensión en Medio Oriente gatilló nuevas amenazas de la Casa Blanca contra el régimen ayatolá en Irán. El propio Donald Trump advirtió que el no avance de las negociaciones derivaría en la destrucción permanente de la infraestrutura crítica del país persa, mientras las fuerzas de Israel avanzan sobre el sur del Líbano buscando ampliar la zona de "amortiguación" como invasión preventiva.

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POSTEO DE TRUMP EN TRUTH SOCIAL

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La CGT rompió el ostracismo

La Justicia Nacional del Trabajo resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y firmada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Quedaron suspendidos los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57 de la Ley 27.802, que introducían modificaciones sobre:

  • el ámbito de aplicación de la legislación laboral y la figura de trabajadores de plataformas;

  • el principio de irrenunciabilidad y el “in dubio pro operario”;

  • la responsabilidad solidaria en tercerizaciones y grupos económicos;

  • la definición de remuneración y beneficios sociales;

  • los certificados de trabajo, la formación profesional y el régimen de jornada y descansos;

  • el sistema de actualización de créditos laborales y el pago en cuotas de sentencias.

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Terror en una escuela de Santa Fe

La semana inició con complicaciones en las aulas. Por un lado, las universidades enfrentan un paro de actividades, mientras que en el departamento San Cristóbal un alumno ingresó con un arma a un colegio y desató una escena de horror tras matar a un compañero de 13 años. Al menos tres heridos, uno de ellos de gravedad.

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Más de 80 artículos de la Reforma Laboral, afuera

Quizás un día haya Reforma Laboral pero llevará tiempo en la Justicia. Además, toda Reforma Laboral precisa de acuerdos tripartitos: Nación, empleadores y empleados. Javier Milei decidió, pese a haberse sentado alguna vez con referentes sindicales a acordar, avanzar en un texto impulsado por estudios jurídicos de empresas.

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