Ventaja para Piqué

¿Por qué Urgente24 atribuye ventaja a Piqué por sobre Maslatón?

Porque el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa declararon en un comunicado conjunto que la llegada del cardenal Pierbattista Pizzaballa y del Custodio de Tierra Santa del Vaticano, el padre Francesco Ielpo, a la Iglesia del Santo Sepulcro con 2 escoltas fue coordinada con antelación.

El patriarca solicitó permiso a la Iglesia Ortodoxa Griega para acceder a la entrada por un camino lateral, con el fin de evitar llamar la atención y celebrar la ceremonia sin la presencia de invitados.

El patriarca Pizzaballa es un líder religioso católico muy conocido y fue uno de los principales candidatos para ser nombrado pontífice tras la muerte del papa Francisco.

Podría afirmarse que la policía israelí no actuó de buena fe.

Tras verse bloqueado su camino hacia la Iglesia del Santo Sepulcro, Pizzaballa dio media vuelta y regresó al Patriarcado Latino y celebró allí la ceremonia.

Embed ⛪ Impedido pela polícia de Israel de celebrar a missa de Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro, Cardeal Pierbattista Pizzaballa comemorou a data no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém.pic.twitter.com/vTOxgqAaql — République (@republiqueBRA) March 29, 2026

"Este incidente sienta un grave precedente y menosprecia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén", afirmó el comunicado conjunto.

"Como consecuencia, y por primera vez en siglos, se impidió a los líderes de la Iglesia celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro".

La ceremonia del Domingo de Ramos es uno de los ritos más antiguos de la Iglesia Católica en Jerusalén. Y es la 1ra. vez en al menos 100 años que la ceremonia del Domingo de Ramos no se celebra dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro.

Desde el inicio de la guerra entre Israel e Irán, la policía ha estado aplicando estrictamente el cierre de los lugares sagrados en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Las oraciones musulmanas en el Monte del Templo están completamente prohibidas, y a los fieles no se les permite entrar al recinto del Muro de las Lamentaciones ni a la Iglesia del Santo Sepulcro.

La policía incluso impone el cierre de los negocios no alimentarios dentro de las murallas de la Ciudad Vieja. Un alto funcionario policial explicó esta medida afirmando que, si un misil cayera dentro de la Ciudad Vieja, la capacidad de los equipos de rescate para entrar y operar en los callejones sería muy limitada, lo que aumentaría el peligro en la zona.

Pero Yisca Harani, experta en cristianismo, dijo que existen pruebas de la existencia de esta ceremonia desde el siglo IV d. C. Y se siguió celebrando incluso durante los períodos de dominio musulmán en la Iglesia del Santo Sepulcro: "Es parte del protocolo litúrgico de la iglesia; es como el ayuno de Yom Kippur".

Dentro de 2 semanas está previsto un importante evento católico ortodoxo: el Fuego Sagrado, una ceremonia solemne que se celebra anualmente el Sábado Santo en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En un año normal, decenas de miles de fieles participan en esta ceremonia.

Ataque a la CNN

Pero ocurrió algo muy grave para la libertad de expresión que permite sospechar que el mesianismo ortodoxo es tan malo para el periodismo independiente como el chiísmo fundamentalista.

La detención del corresponsal de CNN Jeremy Diamond y su equipo en la aldea de Tayasir, en Cisjordania, durante el fin de semana, ha puesto de manifiesto cuándo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitirán sus errores y cuándo no.

Un vídeo publicado por CNN muestra a soldados israelíes apuntando con sus fusiles al equipo de filmación, ordenándoles que se tiraran al suelo y deteniéndolos para interrogarlos durante dos horas. El equipo estaba cubriendo un ataque de colonos contra palestinos cerca de la aldea, un incidente que, según testigos, tuvo lugar horas antes de que las fuerzas israelíes entraran en la zona.

Embed | Soldados israelíes detienen a un equipo de CNN en Cisjordania; un periodista fue sometido a una llave de estrangulamiento durante el incidente.

pic.twitter.com/3pahWKAwX1 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 28, 2026

En las mismas imágenes, un soldado aborda por detrás al fotoperiodista Cyril Theophilos, lo estrangula, lo tira al suelo y le daña el equipo.

Luego, el portavoz internacional de las FDI, Nadav Shoshani, declaró que se había disculpado en privado con los periodistas y que la conducta y las declaraciones de los soldados "no representan a las FDI, contravienen lo que se espera de los soldados de las FDI y serán investigadas".

Para los periodistas palestinos que trabajan habitualmente en Cisjordania, este tipo de encuentros no son ni raros ni excepcionales.

Pero la notable participación de un equipo tan destacado de CNN marca un cambio en la visibilidad: lo que durante mucho tiempo ha sido rutinario para los palestinos ahora es visible para una audiencia internacional, reflejando el trato que reciben a diario, tengan o no cámaras en mano.

A principios de este mes, agentes encubiertos de la Policía Fronteriza israelí asesinaron a tiros a cuatro miembros de la familia palestina Bani Odeh —un padre, una madre y dos de sus hijos— en la aldea de Tammun, en Cisjordania. Dos semanas después, la unidad del Ministerio de Justicia encargada de investigar la mala conducta policial aún no había citado a los agentes para interrogarlos, según fuentes cercanas a la investigación, que citan la versión de los hechos de los soldados: que creían que sus vidas corrían peligro.

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