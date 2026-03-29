El aeropuerto de Tel Aviv no está hoy abierto para vuelos regulares debido a los bombardeos que soporta la ciudad capital tanto desde Líbano como desde Irán: por ello, se estima que podría aterrizar la comitiva argentina con Javier Milei en Jerusalén, una ciudad que no se halla tan afectada por los drones y misiles enemigos.
BUSCARÁ FOTO CON TRUMP Y NETANYAHU
Milei viajará el 20/4 a Jerusalén para el acto por la Independencia de Israel
Los organizadores le asignaron a los presidentes Milei y Trump encender 2 de las 12 antorchas que representan a las 12 tribus de Israel. Temor por la seguridad.
De la conmemoración participarán el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del parlamento israelí. El Jefe de Estado argentino tendría casi garantizada una foto junto a Trump y “Bibi” a pesar de la enorme tensión que existe en Medio Oriente.
Milei buscará reafirmar su estrecho alineamiento geopolítico con Israel y Estados Unidos.
Milei en Israel: un viaje peligroso
La representación argentina llegaría a Israel el 20 de abril y la noche siguiente comenzarían los festejos patrios.
Lo llamativo es que la guerra está lejos de “desescalar”. Por el contrario, se habla de inminentes combates terrestres en sitios estratégicos de Irán. En Israel no hay clases, las calles se ven vacía y la mayoría de los negocios permanecen cerrados debido a que suenan más de una decena de alarmas y sirenas diarias.