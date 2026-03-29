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BUSCARÁ FOTO CON TRUMP Y NETANYAHU

Milei viajará el 20/4 a Jerusalén para el acto por la Independencia de Israel

Los organizadores le asignaron a los presidentes Milei y Trump encender 2 de las 12 antorchas que representan a las 12 tribus de Israel. Temor por la seguridad.

29 de marzo de 2026 - 20:51
Javier Milei y Benjamín Netanyahu

Javier Milei y Benjamín Netanyahu

El aeropuerto de Tel Aviv no está hoy abierto para vuelos regulares debido a los bombardeos que soporta la ciudad capital tanto desde Líbano como desde Irán: por ello, se estima que podría aterrizar la comitiva argentina con Javier Milei en Jerusalén, una ciudad que no se halla tan afectada por los drones y misiles enemigos.

De la conmemoración participarán el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del parlamento israelí. El Jefe de Estado argentino tendría casi garantizada una foto junto a Trump y “Bibi” a pesar de la enorme tensión que existe en Medio Oriente.

Milei buscará reafirmar su estrecho alineamiento geopolítico con Israel y Estados Unidos.

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Aunque todavía no existe fecha para la anunciada decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, tal vez el anuncio se podría formular en el mismo viaje de mediados de abril. Hasta ahora, solamente los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi tomaron esa misma decisión. Aunque todavía no existe fecha para la anunciada decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, tal vez el anuncio se podría formular en el mismo viaje de mediados de abril. Hasta ahora, solamente los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi tomaron esa misma decisión.

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Milei en Israel: un viaje peligroso

La representación argentina llegaría a Israel el 20 de abril y la noche siguiente comenzarían los festejos patrios.

El presidente argentino conoció personalmente a Netanyahu en febrero del 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional. En aquella oportunidad, el libertario recorrió el Kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre del 2023. Luego, lloró en el Muro de los Lamentos y posteriormente bailó en ese mismo lugar al ritmo de una canción inspirada en la resistencia del pueblo hebreo. El presidente argentino conoció personalmente a Netanyahu en febrero del 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional. En aquella oportunidad, el libertario recorrió el Kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre del 2023. Luego, lloró en el Muro de los Lamentos y posteriormente bailó en ese mismo lugar al ritmo de una canción inspirada en la resistencia del pueblo hebreo.

Lo llamativo es que la guerra está lejos de “desescalar”. Por el contrario, se habla de inminentes combates terrestres en sitios estratégicos de Irán. En Israel no hay clases, las calles se ven vacía y la mayoría de los negocios permanecen cerrados debido a que suenan más de una decena de alarmas y sirenas diarias.

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