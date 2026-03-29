Milei viajará el 20/4 a Jerusalén para el acto por la Independencia de Israel

El presidente argentino conoció personalmente a Netanyahu en febrero del 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional. En aquella oportunidad, el libertario recorrió el Kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre del 2023. Luego, lloró en el Muro de los Lamentos y posteriormente bailó en ese mismo lugar al ritmo de una canción inspirada en la resistencia del pueblo hebreo. El presidente argentino conoció personalmente a Netanyahu en febrero del 2024, cuando incluyó a Israel en su primera gira internacional. En aquella oportunidad, el libertario recorrió el Kibutz Nir Oz, una de las poblaciones que sufrió el ataque terrorista de la organización Hamas el 7 de octubre del 2023. Luego, lloró en el Muro de los Lamentos y posteriormente bailó en ese mismo lugar al ritmo de una canción inspirada en la resistencia del pueblo hebreo.

Lo llamativo es que la guerra está lejos de “desescalar”. Por el contrario, se habla de inminentes combates terrestres en sitios estratégicos de Irán. En Israel no hay clases, las calles se ven vacía y la mayoría de los negocios permanecen cerrados debido a que suenan más de una decena de alarmas y sirenas diarias.