SANTA FE. La semana inició con complicaciones en las aulas. Por un lado, las universidades enfrentan un paro de actividades, mientras que en el departamento San Cristóbal un alumno ingresó con un arma a un colegio y desató una escena de horror tras matar a un compañero de 13 años. Al menos tres heridos, uno de ellos de gravedad.
HORROR
Conmoción en Santa Fe: Un alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero
La semana comenzó con una noticia que sacudió a Santa Fe. Un joven de 15 años sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar dejando un muerto y heridos.
La situación se desató en cuestión de segundos y provocó escenas de pánico entre compañeros y docentes, que se encontraban en el lugar al momento del episodio. En paralelo al operativo, varios alumnos fueron asistidos por crisis nerviosas y lesiones.
Conmoción en Santa Fe
El hecho ocurrió cerca de las 7.15 en la Escuela N°40 Mariano Moreno, a unos 300 kilómetros al noroeste de Rosario, cuando los estudiantes se encontraban en el patio interno esperando el izamiento de la bandera para comenzar la jornada. En medio de la ceremonia, un estruendo inesperado interrumpió el silencio. Al principio, la confusión dominó la escena: nadie comprendía con claridad qué había sucedido. La respuesta llegó de golpe, con gritos y desesperación.
Al respecto, la institución fue evacuada y el municipio decretó duelo.
Según confirmó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el agresor de 15 años sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros.
Como resultado del ataque, un adolescente murió en el lugar y otros dos habrían sufrido heridas por perdigones. La situación fue advertida por el centro de monitoreo municipal, que detectó movimientos inusuales cuando los alumnos empezaron a salir corriendo del establecimiento.
De acuerdo a las primeras informaciones, el arma utilizada sería una escopeta. En tanto, el caso generó conmoción en la comunidad educativa y entre las autoridades locales.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente. Lo que sí está confirmado es que el tirador está con custodia policial.
Investigación abierta
A raíz de lo sucedido, el caso es investigado por las autoridades judiciales, que buscan reconstruir cómo el estudiante logró ingresar con el arma y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la agresión. También se analiza el entorno del agresor y posibles antecedentes que ayuden a entender lo ocurrido.
Por su parte, la zona permanece acordonada mientras los peritos trabajan en el patio de la escuela para determinar el calibre del arma utilizada y la mecánica exacta del ataque. En tanto, la comunidad de San Cristóbal se encuentra conmocionada frente a las puertas del colegio, aguardando los partes médicos oficiales sobre el estado de salud de los alumnos que resultaron alcanzados por los proyectiles.
La palabra de Maximiliano Pullaro
Al respecto, el gobernador de Santa Fe hizo eco de lo ocurrido y brindó declaraciones desde Rosario: “Inmediatamente suspendimos la actividad que teníamos con los ministros, están viajando para allá para poder acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento tan duro y trágico que nos toca vivir”.
Al mismo tiempo, el mandatario provincial aclaró que “es muy difícil analizar una hora después, solo puedo decir lo que estamos haciendo en este momento” y señaló: “Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito y activar el proceso penal sobre el victimario”.
Comunicado oficial del gobierno provincial
Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial. En el lugar estarán presentes el ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación. Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región.
De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana.
Asistencia médica
Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.
Impactante testimonio
Un nuevo dato impactante se conoció sobre el ataque ocurrido en la escuela y aporta detalles sobre cómo el agresor logró ingresar el arma al establecimiento sin ser detectado.
Según relató la madre de una alumna del colegio, el estudiante habría ocultado el arma dentro de un estuche de guitarra, lo que le permitió entrar al edificio sin despertar sospechas. Este elemento, habitual en el ámbito escolar, no llamó la atención en el ingreso, lo que facilitó que el joven accediera armado al lugar.
El testimonio también da cuenta del desconcierto que se vivió en los momentos previos, ya que nadie advirtió la presencia del arma hasta que comenzó el ataque, generando escenas de extrema tensión entre alumnos y docentes.
Más contenidos en Urgente24:
Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios
Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."
Empleados de Comercio logró que la Justicia Federal frene la Reforma Laboral
El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata