Conmoción en Santa Fe: Un alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/2038581403697254550&partner=&hide_thread=false HORROR EN SANTA FE: UN ALUMNO FUE ARMADO AL COLEGIO Y MATÓ A UN COMPAÑERO



, () - Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, supo la Agencia… pic.twitter.com/WBjRQKnexr — Noticias Argentinas (@NAagencia) March 30, 2026

Como resultado del ataque, un adolescente murió en el lugar y otros dos habrían sufrido heridas por perdigones. La situación fue advertida por el centro de monitoreo municipal, que detectó movimientos inusuales cuando los alumnos empezaron a salir corriendo del establecimiento.

De acuerdo a las primeras informaciones, el arma utilizada sería una escopeta. En tanto, el caso generó conmoción en la comunidad educativa y entre las autoridades locales.

“Los docentes nos dijeron que era un buen alumno, sin problemas de conducta. Esto sorprende mucho”. “Los docentes nos dijeron que era un buen alumno, sin problemas de conducta. Esto sorprende mucho”.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente. Lo que sí está confirmado es que el tirador está con custodia policial.

Investigación abierta

A raíz de lo sucedido, el caso es investigado por las autoridades judiciales, que buscan reconstruir cómo el estudiante logró ingresar con el arma y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la agresión. También se analiza el entorno del agresor y posibles antecedentes que ayuden a entender lo ocurrido.

Por su parte, la zona permanece acordonada mientras los peritos trabajan en el patio de la escuela para determinar el calibre del arma utilizada y la mecánica exacta del ataque. En tanto, la comunidad de San Cristóbal se encuentra conmocionada frente a las puertas del colegio, aguardando los partes médicos oficiales sobre el estado de salud de los alumnos que resultaron alcanzados por los proyectiles.

La palabra de Maximiliano Pullaro

Al respecto, el gobernador de Santa Fe hizo eco de lo ocurrido y brindó declaraciones desde Rosario: “Inmediatamente suspendimos la actividad que teníamos con los ministros, están viajando para allá para poder acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento tan duro y trágico que nos toca vivir”.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial aclaró que “es muy difícil analizar una hora después, solo puedo decir lo que estamos haciendo en este momento” y señaló: “Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito y activar el proceso penal sobre el victimario”.

Comunicado oficial del gobierno provincial

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial. En el lugar estarán presentes el ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación. Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región.

De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana.

Asistencia médica

Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

Impactante testimonio

Un nuevo dato impactante se conoció sobre el ataque ocurrido en la escuela y aporta detalles sobre cómo el agresor logró ingresar el arma al establecimiento sin ser detectado.

Según relató la madre de una alumna del colegio, el estudiante habría ocultado el arma dentro de un estuche de guitarra, lo que le permitió entrar al edificio sin despertar sospechas. Este elemento, habitual en el ámbito escolar, no llamó la atención en el ingreso, lo que facilitó que el joven accediera armado al lugar.

El testimonio también da cuenta del desconcierto que se vivió en los momentos previos, ya que nadie advirtió la presencia del arma hasta que comenzó el ataque, generando escenas de extrema tensión entre alumnos y docentes.

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