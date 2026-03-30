Tensión en el Senado: El oficialismo busca más fugas en el PJ y pone en juego la Corte Suprema

Incluso, ante la consulta sobre si había evitado dialogar con sectores de La Cámpora como Eduardo "Wado" De Pedro, la respuesta fue tajante:

“Al contrario, seguro también buscó hablar con Wado”.

El panorama en el Senado y un bloque peronista que se achica

Las sospechas en el peronismo no son casuales. El mes pasado se produjo una ruptura significativa: los senadores Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza abandonaron el bloque del PJ y conformaron el espacio Convicción Federal, con un perfil más dialoguista y cercano a gobernadores como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

Esa salida dejó al bloque justicialista con 21 senadores propios, su número más bajo desde 1983. Sin embargo, a través del interbloque “Popular”, que conduce José Mayans, logran sostener una bancada de 25 integrantes.

Dentro de ese esquema también conviven figuras como Gerardo Zamora, Fernando Salino y Fernando Rejal. Sobre estos últimos hubo especulaciones por posibles nuevos movimientos, pero finalmente se mantuvieron dentro del espacio.

La advertencia del oficialismo

En La Libertad Avanza no ocultan su expectativa de que el peronismo vuelva a fracturarse. Según reconocen en el oficialismo, podrían darse “una o dos fugas más”.

Desde el PJ, en cambio, intentan bajarle el tono a esa posibilidad.

“Me parece que somos los que estamos. No veo a alguien más yéndose”, afirmó una senadora.

Otro legislador, con mayor experiencia parlamentaria, fue más allá y descartó acompañamientos clave al oficialismo:

“Para mí sería una sorpresa enorme que alguno de los nuestros vote alguna iniciativa polémica con el oficialismo, como la integración de la Corte”.

El factor Corte Suprema

Detrás de la disputa política aparece un objetivo concreto: la posibilidad de avanzar en la designación de jueces para la Corte Suprema y del procurador general de la Nación, cargo que hoy ocupa de manera interina Eduardo Casal.

Para esos nombramientos, la Constitución exige una mayoría especial de dos tercios del Senado, es decir, 48 votos sobre un total de 72.

Actualmente, el oficialismo y sus aliados alcanzan 47 bancas. Por eso, una eventual nueva ruptura en el peronismo podría resultar decisiva. Si el interbloque opositor se redujera de 25 a 24 integrantes, el Gobierno quedaría en condiciones de alcanzar ese número clave.

Entre la urgencia y la estrategia

Desde el Gobierno aseguran que no hay apuro en avanzar con la integración de la Corte y que el tema podría postergarse hasta después del recambio legislativo de 2027, cuando proyectan ampliar su representación.

Pero en el peronismo desconfían de esa postura.

“Más bien suena a ciencia ficción”, ironizó un ex gobernador. “La oportunidad política podrían tenerla ahora, vaya uno a saber qué pasa en 2027”.

Sin embargo, incluso dentro del oficialismo reconocen que alcanzar los 48 votos implicaría acuerdos políticos complejos.

“Podríamos tener los votos si hiciéramos un acuerdo con Gerardo Zamora, ¿pero de qué le serviría al Gobierno? A cambio, Zamora seguro va a querer poner a uno de los jueces”, planteó un referente libertario al periodista Carlos Galván, del diario Clarín.

Otro dirigente fue aún más tajante sobre un eventual pacto con el kirchnerismo:

“Cristina va a querer poner a una jueza propia. Es inviable”.

Un equilibrio frágil

Desde la oposición advierten que cualquier intento de avanzar en la Corte requerirá negociaciones amplias con sectores como el radicalismo y bloques provinciales.

“Para llegar a los 48 votos tienen que cerrar con muchos sectores, como los radicales y los provinciales. ¿Les van a dar sus votos al Gobierno a cambio de nada?”, cuestionan en el PJ.

Con números ajustados y tensiones en aumento, el Senado se consolida como el principal escenario de disputa política. En ese tablero, cada banca cuenta y una sola fuga podría cambiar el rumbo de decisiones clave para el sistema institucional.

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