Irán espanta a Estados Unidos con su amenaza de "desmembrar" y tirar a los tiburones

Al igual que Qalibaf, el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, emitió una advertencia sanguinaria contra Washington al decirle que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del Golfo Pérsico”, mientras las agencias estadounidenses aseguran que Trump está sopesando la posibilidad de invadir por tierra territorio iraní, incluida la isla de Kharg, para acceder al uranio enriquecido y al petróleo.

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“La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del Golfo Pérsico”, advirtió el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

El diario The Wall Street Journal citó a fuentes oficiales de EE.UU. que revelaron que el presidente Trump evalúa iniciar una operación terrestre en Irán para extraer alrededor de 450 kilogramos de uranio enriquecido del país persa, para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear que pueda caer en manos de células chiitas como Hezbolá y los hutíes de Yemen, proxies del régimen iraní.

En ese sentido, la operación terrestre para incautar el uranio enriquecido iraní se sopesa debido a que "cualquier intento de apoderarse de él por la fuerza sería complejo y peligroso, según exoficiales militares estadounidenses y expertos, y se situaría entre las operaciones más difíciles ordenadas por Trump".

The Wall Street Journal también expuso el hecho de que "equipos de las fuerzas estadounidenses tendrían que volar hasta los lugares afectados, probablemente bajo el fuego de misiles tierra-aire y drones iraníes. Una vez allí, las tropas de combate tendrían que asegurar los perímetros para que los ingenieros, equipados con maquinaria pesada, pudieran inspeccionar los escombros en busca de minas y trampas explosivas".

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"La extracción del material probablemente requeriría la intervención de un equipo de élite de operaciones especiales, especialmente entrenado para retirar material radiactivo de una zona de conflicto. El uranio altamente enriquecido probablemente se encuentre en entre 40 y 50 cilindros especiales similares a tanques de buceo. Estos cilindros deberían colocarse en contenedores de transporte para protegerlos de posibles accidentes. Esto podría llenar varios camiones", según Richard Nephew, investigador principal de la Universidad de Columbia y exnegociador nuclear con Irán.

"Se trata de una misión compleja y arriesgada que probablemente mantendría a las fuerzas estadounidenses dentro del país durante días o incluso más tiempo", subrayó el diario, que ha estado exponiendo en sus recientes columnas que un porcentaje importante del electorado republicano, que le concedió la victoria a Trump, se halla criticando al Gobierno por iniciar un nuevo frente de guerra bajo un pretexto parecido al que usó George W. Bush cuando invadió Irak, diciendo que tenía armas de destrucción masiva que jamás existieron.

Este lunes, Donald Trump amenazó abiertamente a Irán con destruir sus instalaciones energéticas y con apoderarse de su isla de Kharg, importante almacén de hidrocarburos y una terminal estratégica por donde pasa el 90% de las exportaciones del país persa, si no acepta un acuerdo con Washington y no reabre inmediatamente el Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo desde el 28/02/26 cuando iniciaron los ataques estadounidenses e israelíes.

A través de un posteo en su red Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca advirtió a viva voz al régimen iraní que Estados Unidos arrasará con "todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)", si no se llega a un acuerdo en breve, lo que podría dejar a un grueso de la población iraní al borde de la inanición por falta de acceso a agua potable para beber.

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