Adorni no pierde centralidad: Cristina Pérez y Natalia Volosín lo criticaron

En X, posteó:

Qué loco que las dos JUBILADAS que le vendieron a Adorni un departamento de 500 lucas por 230 mil dólares no sólo le prestaron 200, sino que lo compraron apenas unos meses antes y levantaron un embargo previo. Si van a LAVAR guita de la CORRUPCIÓN hagan un mínimo esfuerzo, chicos. ABURREN. Qué loco que las dos JUBILADAS que le vendieron a Adorni un departamento de 500 lucas por 230 mil dólares no sólo le prestaron 200, sino que lo compraron apenas unos meses antes y levantaron un embargo previo. Si van a LAVAR guita de la CORRUPCIÓN hagan un mínimo esfuerzo, chicos. ABURREN.

Volosín ya había sido lapidaria con la mujer de Adorni, Betina Gentiletti:

“Se dice coaching ontológico. Se pronuncia corrupción antológica”.

Luego, Natalia reposteó una imagen subida en el portal web del diario Crónica donde se denunciaba que los ingresos de la cónyuge del funcionario provienen del propio estado nacional.

image Las causas penales contra los Adorni no desaparecen de los medios: cada jornada suman más irregularidades

Las vendedoras no conocen a Adorni, pero le dieron un préstamo

Una de las mujeres que enajenaron la propiedad de Caballito, tras ser consultada sobre si conocía al Jefe de Gabinete, dijo: "No, la verdad que no".

Beatriz Viegas (72) figura como acreedora del 50% de la hipoteca pero negó conocer al comprador.

Por su parte, Claudia Sbabo (64) figura como la otra mitad de la hipoteca y también negó saber quien era el ex vocero presidencial. Figura en registros como empleada de una editorial.