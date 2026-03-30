Cristina Pérez denunció que el departamento del barrio de Caballito que compró Manuel Adorni lo habría pagado a la mitad de su valor real de mercado y gracias a un crédito que le dieron las mismas vendedoras quienes habrían perdido fortuna en la operación.
DESDE LAS REDES Y LA TV
Adorni no pierde centralidad: Cristina Pérez y Natalia Volosín lo criticaron
La conductora televisiva desde LN+ y la abogada investigadora desde X continuaron con la demolición de Manuel Adorni por sospechas de corrupción.
La operación se realizó con una hipoteca no bancaria de dueñas que perdieron cerca de US$ 200.000 dólares en apenas 4 meses, según la versión del jefe de gabinete de Javier Milei.
La justicia federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito ya que la evolución patrimonial de la familia Adorni quedó bajo la lupa de la justicia.
Así trataba el tema en LN+ Cristina Pérez:
Natalia Volosín denunció el nuevo caso de posible corrupción
La periodista y abogada especialista en investigaciones (tiene un Máster en Yale, USA) dejó por unos minutos el caso $LIBRA (donde jugó un papel fundamental revelando archivos semi secretos) y se ocupó de Manuel Adorni.
En X, posteó:
Volosín ya había sido lapidaria con la mujer de Adorni, Betina Gentiletti:
“Se dice coaching ontológico. Se pronuncia corrupción antológica”.
Luego, Natalia reposteó una imagen subida en el portal web del diario Crónica donde se denunciaba que los ingresos de la cónyuge del funcionario provienen del propio estado nacional.
Las vendedoras no conocen a Adorni, pero le dieron un préstamo
Una de las mujeres que enajenaron la propiedad de Caballito, tras ser consultada sobre si conocía al Jefe de Gabinete, dijo: "No, la verdad que no".
Beatriz Viegas (72) figura como acreedora del 50% de la hipoteca pero negó conocer al comprador.
Por su parte, Claudia Sbabo (64) figura como la otra mitad de la hipoteca y también negó saber quien era el ex vocero presidencial. Figura en registros como empleada de una editorial.