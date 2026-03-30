Manuel Adorni es un "muerto político", según analistas de opinión pública que siguieron su devenir en las últimas semanas. El caso del viaje en avión privado a Punta del Este pagado por su amigo y la aparición de propiedades que no serían coherentes con su declaración jurada destruyeron la imagen del jefe de Gabinete.
CASI 70% DE RECHAZO
Destruida su imagen, Adorni pidió un descomunal operativo policial para que no lo escrachen
Docentes y estudiantes universitarios dan una clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete, donde se montó un enorme dispositivo de seguridad.
De acuerdo a la última encuesta de CB Data Global, Adorni acumuló a finales de marzo y tras el estallido de los escándalos, un rechazo del 67,2%. Su aprobación es de apenas del 27,4%, cuando supo ser una de las figuras más populares del Gobierno, lo que lo llevó a ser candidato y ganador en las elecciones legislativas porteñas el año pasado.
Hoy la situación sería completamente distinta. Si bien el Gobierno sostiene a Adorni, su proyección política ha quedado comprometida y ya se descuenta que no podrá ser candidato a jefe de Gobierno porteño el año que viene.
Adorni quedó en la mira de la justicia, que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita se inició por la denuncia sobre el viaje de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio a Uruguay en un jet privado.
Los testimonios en sede judicial confirmaron que, contrariamente a lo que dijo, Adorni no pagó el viaje, sino que fue Grandio, quien además es contratista de la Televisión Pública, lo que deja al jefe de Gabinete frente a la eventual imputación por negociaciones incompatibles con la función pública.
Pollicita quiere saber si hubo más viajes como ese por lo que solicitó enviar un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el fin de documentar “la totalidad de los registros de egreso del país” y, en su caso, la vuelta, de Adorni y Grandio desde el 01/01 de 2023 a la actualidad, informó el portal Infobae.
Los escándalos dejan al ministro en una situación de vulnerabilidad tal que la Policía Federal montó un descomunal operativo de seguridad frente a su domicilio en el barrio de Caballito para evitar algún escrache o incidente durante las clases públicas que se montaron en el lugar.
De acuerdo a un informe de dominio que publicó este lunes lanación.com, Adorni firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa de ese inmueble. La operación quedó registrada a un valor de US$230.000 que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.
Adorni figura como dueño del 50% de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.
Dos mujeres -una de 72 años y otra de 64- que tuvieron la titularidad del inmueble figuran como acreedoras en partes iguales de una hipoteca de 200.000 dólares registrada el 24 de noviembre de 2025 (en la misma escritura que consigna la titularidad de los Adorni), agrega el mismo medio.
La clase pública es una iniciativa de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. La medida de fuerza se enmarca en un paro a nivel nacional en reclamo por los bajos salarios y la situación presupuestaria de las universidades de todo el país.
El departamento de Adorni está ubicado en la calle Miró al 500, a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras. Se registraron en las inmediaciones despliegues de una gran cantidad de vehículos y efectivos de las fuerzas de seguridad.
Una vez más, Adorni exhibe privilegios de casta.
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