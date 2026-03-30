Destruida su imagen, Adorni pidió un descomunal operativo policial para que no lo escrachen

Los testimonios en sede judicial confirmaron que, contrariamente a lo que dijo, Adorni no pagó el viaje, sino que fue Grandio, quien además es contratista de la Televisión Pública, lo que deja al jefe de Gabinete frente a la eventual imputación por negociaciones incompatibles con la función pública.

MANUEL ADORNI EN VUELO PRIVADO Manuel Adorni, su familia y Marcelo Grandio en el momento en el que se embarcaban hacia Punta del Este en el avión privado.

Pollicita quiere saber si hubo más viajes como ese por lo que solicitó enviar un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el fin de documentar “la totalidad de los registros de egreso del país” y, en su caso, la vuelta, de Adorni y Grandio desde el 01/01 de 2023 a la actualidad, informó el portal Infobae.

Los escándalos dejan al ministro en una situación de vulnerabilidad tal que la Policía Federal montó un descomunal operativo de seguridad frente a su domicilio en el barrio de Caballito para evitar algún escrache o incidente durante las clases públicas que se montaron en el lugar.

De acuerdo a un informe de dominio que publicó este lunes lanación.com, Adorni firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa de ese inmueble. La operación quedó registrada a un valor de US$230.000 que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

Adorni figura como dueño del 50% de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.

Dos mujeres -una de 72 años y otra de 64- que tuvieron la titularidad del inmueble figuran como acreedoras en partes iguales de una hipoteca de 200.000 dólares registrada el 24 de noviembre de 2025 (en la misma escritura que consigna la titularidad de los Adorni), agrega el mismo medio.

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Lleno de policías: así está la puerta del edificio de uno de los departamentos de Manuel Adorni. pic.twitter.com/ongmowzhHG — bardeonews (@bardeonews) March 30, 2026

La clase pública es una iniciativa de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. La medida de fuerza se enmarca en un paro a nivel nacional en reclamo por los bajos salarios y la situación presupuestaria de las universidades de todo el país.

El departamento de Adorni está ubicado en la calle Miró al 500, a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras. Se registraron en las inmediaciones despliegues de una gran cantidad de vehículos y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Una vez más, Adorni exhibe privilegios de casta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sofiziccardi/status/2038722602311500286&partner=&hide_thread=false Gastan guita en cuidarle el culo al pelado corrupto de Adorni en vez de aumentarle el sueldo a los docentes de la universidad pública. El mundo del revés. pic.twitter.com/e05UoF0pUC — sofia (@sofiziccardi) March 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caidodelcatre2/status/2038720138594132358&partner=&hide_thread=false A Manuel Adorni lo está cuidando la policía que yo pago con la guita de MIS IMPUESTOS

A @madorni lo salvó el Estado pic.twitter.com/COXNEoUoTs — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) March 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResistenciaNac_/status/2038715387034951806&partner=&hide_thread=false En Caballito, frente a la casa de Adorni, hay un operativo de seguridad pagado con tus impuestos para impedir que estudiantes den una clase en la puerta. Seguridad privada para corruptos; más que aclarar, esto lo hunde aún más. pic.twitter.com/A6qL1ToSWz — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) March 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IzquierdaWeb/status/2038680498164166983&partner=&hide_thread=false El Estado le paga a Adorni los viajes a Nueva York y la custodia policial en su casa. Al ruidazo del @yabastafilo lo recibieron con un cordón de la Policía Federal



El movimiento estudiantil comienza a ponerse de pie por el financiamiento universitario mientras el gobierno de… pic.twitter.com/9XSxx8KFyZ — Izquierda Web Noticias (@IzquierdaWeb) March 30, 2026

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