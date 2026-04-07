Sturzenegger desembarca en el Senado y abre un debate caliente sobre la propiedad privada

Qué cambia el proyecto sobre la propiedad privada

La iniciativa propone revisar regulaciones impulsadas en gestiones anteriores y avanzar hacia un esquema que, según el Gobierno, fortalezca la seguridad jurídica.

Uno de los puntos centrales es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por expropiación. El proyecto establece que se limitarán al valor objetivo de mercado más los daños directos, dejando afuera ganancias hipotéticas o valores subjetivos.

Además, se incorpora una cláusula que prohíbe la transferencia de dominio sin el pago total de la indemnización, y se fija un límite de 60 días para las ocupaciones temporarias anormales.

En paralelo, el texto plantea cambios en las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y en la normativa que protege zonas afectadas por incendios, dos ejes que generan fuertes diferencias políticas.

También incluye ajustes en los procesos de regularización dominial en barrios populares, con criterios más estrictos respecto a la ocupación de tierras.

Desde el oficialismo sintetizan el espíritu del proyecto en una idea: reforzar la previsibilidad y protección de la propiedad privada en la Argentina.

Un choque con el kirchnerismo

La discusión reabre una disputa de fondo con el kirchnerismo, especialmente con el sector referenciado en Máximo Kirchner, que impulsó varias de las regulaciones que ahora el Gobierno busca modificar.

El debate en comisión será el primer escenario de ese choque, que luego podría trasladarse al recinto si la iniciativa logra avanzar.

Una agenda más amplia en el Senado

La exposición de Sturzenegger se enmarca en una estrategia más amplia del oficialismo en la Cámara alta.

El objetivo es avanzar hacia una sesión prevista para el jueves, donde se intentará habilitar el tratamiento de cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La definición del temario se discutirá este martes a las 18:30 en una reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque. Además de los pliegos, podrían incluirse designaciones diplomáticas y ascensos militares que ya cuentan con dictamen.

Otros debates en marcha

La agenda del Senado también incluirá este miércoles al mediodía un plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se retomará el tratamiento de un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias.

La iniciativa, impulsada por Carolina Losada, había perdido estado parlamentario tras el recambio legislativo y ahora busca volver a instalarse en el debate legislativo.

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