Desde el fallido DNU 70/2023, titulado 'Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina', conque estrenó su gestión el presidente Javier Milei -con Federico Sturzenegger como inspirador-, al freno judicial a la Reforma Laboral, el Ejecutivo Nacional ha acumulado una apreciable cantidad de fracasos.
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Próximo fracaso de Javier Milei / Federico Sturzenegger: Ley Hojarasca
2 economistas con ínfulas de reformadores de leyes: Así les va... Javier Milei y Federico Sturzenegger se preparan para su nuevo fracaso.
2 economistas intentando reformular decenas de leyes auguraba precisamente esos reveses, pese al trabajo permanente de estudios jurídicos que parecían tener intereses profesionales en los textos enviados al Legislativo.
Coincidiendo con la formidable paliza recibida por la Reforma Laboral en los Tribunales, MIlei & Sturzenegger van a la carga otra vez, con la impericia acostumbrada.
Sin embargo, Sebastián Hadida, en Noticias Argentinas, parece optimista. Habrá que seguir con atencion los acontecimientos. El nuevo proyecto del dúo dinámico se llama 'Ley Hojarasca'.
Hojarasca
"(...) El proyecto de ley del Poder Ejecutivo busca invertir la lógica impuesta por “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX”, según la cual “se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido”.
"Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece claramente que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
En ese sentido, los autores del proyecto dan vuelta el principio imperante y afirman que “para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido”.
“Por ende, debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control”, subrayan.
Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha.
“La tarea lejos de ser engorrosa sirvió para visibilizar el exceso normativo que se fue acumulando a lo largo de la historia y para advertir su falta de sentido. En algunos casos, por haberse cumplido su objeto, por haber sido superadas esas regulaciones por nuevas prácticas, por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
Al respecto, se indica que “como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
“Por ello, el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”, se agrega.
6 motivaciones de la derogación de normas:
- Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
- Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.
- Leyes que fueron mejoradas o superadas por otras leyes posteriores.
- Leyes que obsoletas por los cambios tecnológicos.
- Leyes que definían obligaciones para instituciones que ya no existen.
- Leyes que crean organismos con financiamiento público
Leyes que afectan libertades
- Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país
- Ley N° 18.312 (1969). Controla la disponibilidad de papel de diario.
- Ley N° 19.787 (1972). Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar
- Ley N° 20.120 (1973). Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar.
- Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento.
- Ley N° 20.983 (1975). Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
- Ley N° 22.964 (1983). Esta ley permite la internación forzosa de enfermos de lepra.
##Leyes superadas o mejoradas
- Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.
- Ley N° 17.557 (1967). Versa sobre la instalación de equipos de rayos X para la seguridad.
- Ley N° 20.843 (1974). Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo
- Ley N° 22.109 (1979). Esta norma sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación
- Leyes obsoletas por avance de la tecnología
- Ley N° 448 (1870). Premio a quien descubra una mina de carbón.
- Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en Ejército, la Armada y el Ejecutivo.
- Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.
- Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color.
##Leyes que implicaban trámites inútiles
- Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares.
- Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
- Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura.
- Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo
- Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.
- Ley N° 22.963 (1983). Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.
- Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.
- Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio "Prevención de las Adicciones"
- Ley N° 25.750 (2003). La propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital.
- Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud
- Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.
- Ley N° 27.171 (2015). Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.
- Leyes sobre organismos financiados con fondos públicos nacionales que deberían autofinanciarse
- Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
- Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios."
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