Reforma laboral en pausa: El Gobierno no arranca y crece la tensión

Reforma laboral: ¿Qué artículos ya están vigentes sin reglamentación?

No todo está frenado. Algunos puntos de la reforma laboral ya entraron en vigencia automáticamente desde su promulgación el 6 de marzo.

Entre ellos se destacan cambios sensibles:

La flexibilización del principio de irrenunciabilidad, que habilita acuerdos individuales entre empleador y trabajador;

La posibilidad de que un empleado se considere despedido ante cambios abusivos en sus condiciones laborales;

La modificación en el régimen de vacaciones, que ahora puede distribuirse a lo largo de todo el año.

También impactan medidas sobre convenios colectivos, como el fin de la ultraactividad en ciertos casos, lo que deja sin efecto algunas cláusulas que antes seguían vigentes automáticamente.

Estas herramientas ya están disponibles, aunque su implementación práctica todavía genera dudas entre especialistas y empresas.

¿Qué puntos clave de la reforma laboral siguen trabados?

El cuello de botella aparece en los artículos que sí requieren reglamentación específica. Ahí es donde la reforma laboral empieza a perder velocidad.

Uno de los casos más relevantes es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una pieza central del nuevo esquema. Este sistema busca reemplazar el modelo tradicional de indemnizaciones por un fondo de ahorro obligatorio, acumulativo, que cubra eventuales despidos.

La normativa establece que debería estar operativo en junio, pero aún no están definidos los detalles técnicos ni fiscales. La Comisión Nacional de Valores trabaja contrarreloj, mientras el Ministerio de Economía sigue ajustando la letra chica.

Otro punto en espera es la eliminación del libro de sueldos tradicional, que sería reemplazado por un sistema digital administrado por ARCA. Sin reglamentación clara, las empresas no saben cómo avanzar.

A esto se suma la digitalización del certificado de trabajo, que podría simplificar trámites, pero todavía no tiene una implementación concreta.

Reforma laboral y paritarias: ¿Por qué ya genera conflictos?

La demora en la reglamentación ya tuvo impacto directo en el mundo real. Durante las negociaciones paritarias del Sindicato de Camioneros, algunas cámaras empresariales pidieron aplicar un esquema más flexible, con acuerdos por empresa o región.

Esa posibilidad está contemplada en la reforma laboral, pero la respuesta oficial fue tajante: sin reglamentación, no se puede aplicar.

El resultado fue un freno inmediato a cualquier intento de adaptación sectorial, obligando a muchas empresas a seguir bajo condiciones que aseguran no poder sostener.

reforma laboral

¿Qué rol juega la CGT en la reforma laboral actual?

En el universo sindical también hay tensión. La CGT esperaba tener participación en la reglamentación de la reforma laboral para suavizar algunos artículos que afectan directamente al poder gremial.

Sin embargo, hasta ahora no fue convocada formalmente. Desde la central obrera reconocen que el diálogo está en pausa, lo que alimenta la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre el Gobierno y los sindicatos.

Uno de los puntos más sensibles es el tope del 2% a las cuotas solidarias, que impacta directamente en el financiamiento sindical.

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