Entre propiedades, jubiladas acreedoras y viajes, Manuel Adorni anuncia nueva ley de Salud mental

Nuevo intento

A fines de 2025, el Gobierno había anunciado ya su intención de insistir con los cambios a la Ley de Salud Mental en las sesiones ordinarias de este año tras fracasar su plan de hacerlo vía la Ley Bases.

Ley Bases P La Ley Bases contenía los cambios en salud mental pero fueron retirados porque no hubo consenso en el Congreso.

Por entonces, el Gobierno argumentó que se buscaba reordenar algunos de los aspectos centrales de la normativa vigente, principalmente los vinculados a la posibilidad de autorizar internaciones involuntarias mediante intervención judicial, uno de los puntos que más polémica suscitó cuando se sancionó la normal actual que data del año 2010, en el mandato de Cristina Kirchner.

Otra de las cuestiones que se proponen incorporar a la norma es la creación de centros especializados para la atención de pacientes con patologías severas; la habilitación de neuropsiquiátricos; la facultad del defensor para solicitar medidas terapéuticas; cambios en las condiciones de egreso y rehabilitación de los pacientes; y una modificación en la composición del Órgano de Revisión.

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