Mientras surgen nuevos datos sobre casas, hipotecas y viajes atribuidos a Manuel Adorni y que la Justicia debe investigar, el jefe de Gabinete fue el encargado de anunciar el envío al Congreso de un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental.
PROYECTO
Entre propiedades, jubiladas acreedoras y viajes, Manuel Adorni anuncia nueva ley de Salud mental
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes (7/4) que el Gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso.
Manuel Adorni actúa normalidad…
Los hermanos Milei siguen sosteniendo a Manuel Adorni en su cargo a pesar de que su situación política se agrava cada día ante nuevas versiones de viajes, propiedades a su nombre e hipotecas sospechosas que involucran a jubiladas. Todo debe ser investigado por la Justicia, pero el funcionario podría haber despejado dudas en la conferencia de prensa a la que convocó días atrás y donde solo terminó atacando a la prensa.
Mientras tanto, Adorni y el Gobierno actúan normalidad y el jefe de Gabinete intenta mostrarse con los ministros en una señal de que tiene apoyo interno, en esa línea se le encargó anunciar el envío al Congreso del a Nación de un proyecto para una nueva ley de salud mental, algo que podría haber hecho el responsable del área.
“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin.”, fue todo lo que informó Adorni este martes (7/4) en su cuenta personal de la red social X.
La novedad surge después de una reunión de Adorni con el ministro de Salud Mario Lugones y coincide con la celebración el Día Mundial de la Salud.
Nuevo intento
A fines de 2025, el Gobierno había anunciado ya su intención de insistir con los cambios a la Ley de Salud Mental en las sesiones ordinarias de este año tras fracasar su plan de hacerlo vía la Ley Bases.
Por entonces, el Gobierno argumentó que se buscaba reordenar algunos de los aspectos centrales de la normativa vigente, principalmente los vinculados a la posibilidad de autorizar internaciones involuntarias mediante intervención judicial, uno de los puntos que más polémica suscitó cuando se sancionó la normal actual que data del año 2010, en el mandato de Cristina Kirchner.
Otra de las cuestiones que se proponen incorporar a la norma es la creación de centros especializados para la atención de pacientes con patologías severas; la habilitación de neuropsiquiátricos; la facultad del defensor para solicitar medidas terapéuticas; cambios en las condiciones de egreso y rehabilitación de los pacientes; y una modificación en la composición del Órgano de Revisión.
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