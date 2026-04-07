Axel Kicillof bloquea el paso a Dante Gebel: Reunión con evangélicos

A ninguno de los presentes les pasó inadvertido que referentes de las 3 organizaciones también visitaron y oraron por Javier Milei en días recientes.

Tampoco desconocen que Milei no le cumplió lo que ellos más esperaban.

Tema importante

La pobreza, que los Milei niegan, tiene números concretos, aún en el INdeC: 8,5 millones de personas, por un maquillaje estadístico que permitió bajar a 28,2% el total (-3,4% respecto al 1er. semestre 2025)

Según los Milei y el INdEC, es la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%: nadie se lo cree, y es un problema para La Libertad Avanza la pérdida de credibilidad.

Si la pobreza no fuese en aumento, los Milei no estarían con graves problemas de impopularidad, luego de haber ganado las elecciones 6 meses atrás.

La pregunta no es Kicillof ni sus invitados sino ¿hablará de pobreza Gebel cuando regrese a la escena local en días más? Ese es el tema que más preguntas provoca entre quienes siguen su evolución del ministerio pastoral hacia la actualidad política.

kicillof-pastores-evangelicos-2024 Campaña electoral 2023: Axel Kicillof con pastores evangélicos en Berisso (PBA).

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