El pastor evangélico Dante Gebel tiene previsto en 3 semanas regresar al país para apuntalar su posible proyecto político. Antes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con pastores evangélicos para “dialogar sobre el trabajo social y espiritual”.
EL ARGUMENTO ES LA POBREZA
Axel Kicillof bloquea el paso a Dante Gebel: Reunión con evangélicos
Axel Kicillof recibió a referentes de las iglesias evangélicas del país por el aumento de la pobreza y antes que regrese Dante Gebel.
Kicillof recibió a referentes de:
- Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA),
- Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y
- Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).
En representación de FECOPEBA: su vicepresidente, pastor Diego Vega; y el secretario, pastor Oscar Mautisi.
Por ACIERA, vicepresidente de Relaciones Externas, pastor Rafael Pedace; Marcelo Vitrano; y pastor Alberto Rey.
Por FAIE, el presidente, pastor Leonardo Schindler; Sabino Ayala; y pastora Gabriela Mulder.
A ninguno de los presentes les pasó inadvertido que referentes de las 3 organizaciones también visitaron y oraron por Javier Milei en días recientes.
Tampoco desconocen que Milei no le cumplió lo que ellos más esperaban.
Tema importante
La pobreza, que los Milei niegan, tiene números concretos, aún en el INdeC: 8,5 millones de personas, por un maquillaje estadístico que permitió bajar a 28,2% el total (-3,4% respecto al 1er. semestre 2025)
Según los Milei y el INdEC, es la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%: nadie se lo cree, y es un problema para La Libertad Avanza la pérdida de credibilidad.
Si la pobreza no fuese en aumento, los Milei no estarían con graves problemas de impopularidad, luego de haber ganado las elecciones 6 meses atrás.
La pregunta no es Kicillof ni sus invitados sino ¿hablará de pobreza Gebel cuando regrese a la escena local en días más? Ese es el tema que más preguntas provoca entre quienes siguen su evolución del ministerio pastoral hacia la actualidad política.
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