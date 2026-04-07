El consumo sigue cayendo y no ve el piso: Los rubros más golpeados y bajo mayor tensión

Las ventas minoristas medidas por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) mostraron en febrero una caída del 5,6% interanual, impulsada por la contracción en todos los rubros relevados Las ventas minoristas medidas por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) mostraron en febrero una caída del 5,6% interanual, impulsada por la contracción en todos los rubros relevados

Además, más del 90% de los empresarios consultados por CAME describieron una situación igual o peor que la de hace un año, mientras que hacia adelante, alrededor del 66% anticipa un contexto sin mejoras o incluso más adverso.

Tarjetas de crédito: Ahora es más caro financiar consumos básicos El Índice Banco Provincia (IBP) de consumo es un indicador del gasto por cliente con tarjetas de crédito y débito y la billetera Cuenta DNI del Bapro.

Consumo, en caída libre

En términos desestacionalizados, el consumo también mostró un retroceso significativo: Según el informe del Bapro, "la contracción mensual totalizó -3,3%, revirtiendo el rumbo alcista delineado por la recuperación de más de 5% en enero".

Este comportamiento dejó un balance equilibrado entre subas y bajas en los últimos doce meses, aunque con un escenario más deteriorado en el período comprendido entre agosto y febrero.

El análisis del índice muestra que, tras un período relativamente estable entre enero de 2024 y abril de 2025, el consumo comenzó a descender en busca de un nuevo piso, sobre el cual aún persisten dudas acerca de si ya fue alcanzado o si podrían registrarse nuevas caídas... El análisis del índice muestra que, tras un período relativamente estable entre enero de 2024 y abril de 2025, el consumo comenzó a descender en busca de un nuevo piso, sobre el cual aún persisten dudas acerca de si ya fue alcanzado o si podrían registrarse nuevas caídas...

En ese contexto, desde septiembre el consumo retrocedió en cuatro de las últimas seis mediciones, con un ritmo promedio de caída intermensual cercano al 1%, lo que refuerza la tendencia descendente.

Rubros, bajo mayor tensión

En los distintos rubros relevados, las dinámicas fueron dispares. Mientras, algunos crecieron otros registraron caídas en el primer bimestre del año.

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Indumentaria fue uno de los sectores que más repuntó. /Foto:BLOOMBERG FINANCE LP/Forbes Indumentaria fue uno de los sectores que más repuntó. /Foto:BLOOMBERG FINANCE LP/Forbes

Entre los segmentos en alza, se destacó el pago de impuestos y servicios con productos bancarios, que lideró el crecimiento con un 29% interanual, y que "mide el cumplimiento de obligaciones del sector privado, no de la generación de bienes y servicios".

En cambio, los supermercados y alimentos mostraron una caída del 19% interanual en lo que va del año, posicionándose como uno de los sectores más afectados dentro del consumo masivo.

Estas fuertes contracciones también se profundizaron en electro e informática, que pasó de una caída del 5% al 19% interanual, y en telefonía celular, donde el retroceso se amplió del 14% al 31%.

Y el segmento de indumentaria también registró un empeoramiento con una caída que pasó del 12% al 15% interanual, en un contexto donde las ventas estuvieron parcialmente sostenidas por el inicio del ciclo escolar.

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