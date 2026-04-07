La caída del consumo en la provincia de Buenos Aires volvió a profundizarse este febrero, con un retroceso interanual del 9,5% según el informe del Banco Provincia (Bapro), en donde destacaron las ventas minoristas, los rubros clave y las expectativas empresarias que reflejan un deterioro sostenido de la actividad y anticipan incertidumbre hacia los próximos meses.
10 MESES EN RETROCESO
El consumo sigue cayendo y no ve el piso: Los rubros más golpeados y bajo mayor tensión
Según un informe del Banco Provincia, el consumo volvió a profundizarse en febrero y acumula 10 meses de retroceso con expectativas que empeoran.
El último reporte señala que el consumo "nuevamente se vio resentido", consolidando una tendencia negativa que ya se había registrado en enero, cuando la baja había sido del 7,6% interanual.
En tanto, el último dato confirma una secuencia de caídas que comenzó a intensificarse hacia mediados del segundo trimestre del año pasado, sin señales claras de reversión en el corto plazo.
A la vez, otros indicadores de mercado también reflejaron un escenario similar:
Además, más del 90% de los empresarios consultados por CAME describieron una situación igual o peor que la de hace un año, mientras que hacia adelante, alrededor del 66% anticipa un contexto sin mejoras o incluso más adverso.
Consumo, en caída libre
En términos desestacionalizados, el consumo también mostró un retroceso significativo: Según el informe del Bapro, "la contracción mensual totalizó -3,3%, revirtiendo el rumbo alcista delineado por la recuperación de más de 5% en enero".
Este comportamiento dejó un balance equilibrado entre subas y bajas en los últimos doce meses, aunque con un escenario más deteriorado en el período comprendido entre agosto y febrero.
En ese contexto, desde septiembre el consumo retrocedió en cuatro de las últimas seis mediciones, con un ritmo promedio de caída intermensual cercano al 1%, lo que refuerza la tendencia descendente.
Rubros, bajo mayor tensión
En los distintos rubros relevados, las dinámicas fueron dispares. Mientras, algunos crecieron otros registraron caídas en el primer bimestre del año.
Entre los segmentos en alza, se destacó el pago de impuestos y servicios con productos bancarios, que lideró el crecimiento con un 29% interanual, y que "mide el cumplimiento de obligaciones del sector privado, no de la generación de bienes y servicios".
En cambio, los supermercados y alimentos mostraron una caída del 19% interanual en lo que va del año, posicionándose como uno de los sectores más afectados dentro del consumo masivo.
Estas fuertes contracciones también se profundizaron en electro e informática, que pasó de una caída del 5% al 19% interanual, y en telefonía celular, donde el retroceso se amplió del 14% al 31%.
Y el segmento de indumentaria también registró un empeoramiento con una caída que pasó del 12% al 15% interanual, en un contexto donde las ventas estuvieron parcialmente sostenidas por el inicio del ciclo escolar.
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