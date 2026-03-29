El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no prorrogar la suba de encajes bancarios que había establecido en agosto del año pasado. De esta manera, bajarán 5 puntos en abril. El gobierno busca reactivar la actividad y el consumo, pero la morosidad y la caída del salario real podrían frenar los efectos deseados.
¿QUÉ HARÁN LOS BANCOS?
El BCRA baja los encajes, ¿qué se espera para las tasas y el consumo?
El BCRA baja los encajes desde el 01/04 para impulsar la actividad y el consumo. Sin embargo, la tasa de morosidad y el salario real pueden actuar como freno.
Los nuevos porcentajes de encajes
Los encajes pasarán del 50% al 45% para depósitos a la vista y de 45% a 40% para Fondos Comunes de Inversión (FCI) y operaciones de caución.
Los encajes son un porcentaje de los depósitos que los bancos deben dejar inmóviles a modo de seguro por eventuales extracciones de los depositantes. Al reducirse el porcentaje legal establecido, se libera dinero para que los bancos puedan aumentar el financiamiento al público.
En teoría, esto presionaría las tasas de interés a la baja e impulsaría el consumo. Sin embargo, dado el alto grado de morosidad y la falta de recomposición del salario real, los especialistas tienen dudas con respecto al resultado final.
Desde algunos bancos consultados, no quisieron comentar qué medidas tomarán en este sentido o aún no está decidido.
Qué pasará con las tasas de los préstamos bancarios
Según el economista Hernan Letcher, la tasa debería bajar pero “habría que ver cuánto se puede llegar a ver neutralizado por el efecto de los cargos de incobrabilidad, que le están poniendo un piso”. Además agrega:
El economista Guido Agostinelli suma que la medida “tendría que generar una baja en el costo del financiamiento, que ahora gira en torno a 65% y 70% TNA”. Al aumentar la liquidez, se reduce el costo de tener fondos inmovilizados y deberían bajar las tasas. Agostinelli prevé:
Según la consultora 1816, la tasa de morosidad de las familias en el sistema financiero asciende a 10,6%, mientras que en el sistema no financiero ese porcentaje escala a 27,4% en enero.
Agostinelli agrega que “la morosidad creció exponencialmente en el ultimo año. El endeudamiento de las familias subió, pero lo más grave es que no se está pagando todo ese endeudamiento. Un 10,6% de morosidad es un escándalo, es el más alto de la región”.
Los salarios reales impactan directamente en la morosidad y el consumo
Letcher relaciona el origen de la morosidad con “la caída del salario real, el desarme de las LEFI (y forzar a una demanda de dinero en algún punto artificial), y con el desfasaje de la baja de inflación respecto del momento en que tomaste un crédito quizás con una tasa mas alta”.
Agostinelli plantea que la recomposición salarial es fundamental:
El impacto en el Consumo
Letcher suma que “el problema es que la acreencia actual de las familias no se puede atender con los salarios de hoy. Sin incremento salarial, no se puede mejorar la ratio de irregularidad de manera sensible”. Además critica al nuevo sistema que se implementará desde el 31/08, cuando los bancos y fintechs puedan hacer débito automático de las cuotas de préstamos:
Ambos economistas consideran que el factor determinante para mejorar la situación actual es la recomposición salarial.
La encrucijada de los bancos
La situación de los bancos es compleja. Agostinelli plantea una disyuntiva que existe en el sistema bancario:
Los economistas consultados coinciden en que la baja en los encajes es una medida positiva. Sin embargo, dado el contexto actual (de alta morosidad y salarios reales en caída), es difícil prever los efectos en los créditos y el consumo.
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