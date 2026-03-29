El BCRA baja los encajes, ¿qué se espera para las tasas y el consumo?

Qué pasará con las tasas de los préstamos bancarios

Según el economista Hernan Letcher, la tasa debería bajar pero “habría que ver cuánto se puede llegar a ver neutralizado por el efecto de los cargos de incobrabilidad, que le están poniendo un piso”. Además agrega:

El gobierno había logrado un margen para bajar la tasa de caución o de REPO, pero estaban atravesadas por la ratio de irregularidad de pagos, y por eso no se reflejó en las tasas de los bancos. Esta medida es mucho más directa. Reduce el costo de fondeo. FIN. Además, mejora el balance de los bancos. El gobierno había logrado un margen para bajar la tasa de caución o de REPO, pero estaban atravesadas por la ratio de irregularidad de pagos, y por eso no se reflejó en las tasas de los bancos. Esta medida es mucho más directa. Reduce el costo de fondeo. FIN. Además, mejora el balance de los bancos.

El economista Guido Agostinelli suma que la medida “tendría que generar una baja en el costo del financiamiento, que ahora gira en torno a 65% y 70% TNA”. Al aumentar la liquidez, se reduce el costo de tener fondos inmovilizados y deberían bajar las tasas. Agostinelli prevé:

Creo que esto va a ser con bastante cautela por el tema de la morosidad. Pero sobre todo, en perfiles bancarios con acreditación de sueldos en sus cuentas, deberían ver una baja en sus tasas. Creo que esto va a ser con bastante cautela por el tema de la morosidad. Pero sobre todo, en perfiles bancarios con acreditación de sueldos en sus cuentas, deberían ver una baja en sus tasas.

Según la consultora 1816, la tasa de morosidad de las familias en el sistema financiero asciende a 10,6%, mientras que en el sistema no financiero ese porcentaje escala a 27,4% en enero.

Agostinelli agrega que “la morosidad creció exponencialmente en el ultimo año. El endeudamiento de las familias subió, pero lo más grave es que no se está pagando todo ese endeudamiento. Un 10,6% de morosidad es un escándalo, es el más alto de la región”.

Los salarios reales impactan directamente en la morosidad y el consumo

Letcher relaciona el origen de la morosidad con “la caída del salario real, el desarme de las LEFI (y forzar a una demanda de dinero en algún punto artificial), y con el desfasaje de la baja de inflación respecto del momento en que tomaste un crédito quizás con una tasa mas alta”.

Agostinelli plantea que la recomposición salarial es fundamental:

El salario real de empleados registrados (que son quienes tienen acceso al crédito bancario) registra una caída de casi el 8% desde que asumió Milei, con esta medición de la inflación, que refleja poco la realidad argentina. El salario real de empleados registrados (que son quienes tienen acceso al crédito bancario) registra una caída de casi el 8% desde que asumió Milei, con esta medición de la inflación, que refleja poco la realidad argentina.

El impacto en el Consumo

Letcher suma que “el problema es que la acreencia actual de las familias no se puede atender con los salarios de hoy. Sin incremento salarial, no se puede mejorar la ratio de irregularidad de manera sensible”. Además critica al nuevo sistema que se implementará desde el 31/08, cuando los bancos y fintechs puedan hacer débito automático de las cuotas de préstamos:

Las soluciones que encontró el gobierno, que son este mecanismo de cobro que se aplicará desde agosto, el Cobro con Transferencia, y el código de descuento a través de recibo garantizan el cobro de deuda, pero vos, como familia, vas a tener que dejar de consumir algo. Las soluciones que encontró el gobierno, que son este mecanismo de cobro que se aplicará desde agosto, el Cobro con Transferencia, y el código de descuento a través de recibo garantizan el cobro de deuda, pero vos, como familia, vas a tener que dejar de consumir algo.

Ambos economistas consideran que el factor determinante para mejorar la situación actual es la recomposición salarial.

La encrucijada de los bancos

La situación de los bancos es compleja. Agostinelli plantea una disyuntiva que existe en el sistema bancario:

Los balances vienen dando muy mal. Por un lado, el spread bancario (la diferencia entre la tasa que cobran por financiamiento –aprox 65%– y la que pagan por depósitos –aprox 25%–) es alto, pero si lo bajan y van por cantidad, tienen el problema de la morosidad. Entonces ajustan por precios, como en cualquier comercio, para no perder. Los balances vienen dando muy mal. Por un lado, el spread bancario (la diferencia entre la tasa que cobran por financiamiento –aprox 65%– y la que pagan por depósitos –aprox 25%–) es alto, pero si lo bajan y van por cantidad, tienen el problema de la morosidad. Entonces ajustan por precios, como en cualquier comercio, para no perder.

Los economistas consultados coinciden en que la baja en los encajes es una medida positiva. Sin embargo, dado el contexto actual (de alta morosidad y salarios reales en caída), es difícil prever los efectos en los créditos y el consumo.

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