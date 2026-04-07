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El mundo en vilo por USA/Irán, pero Milei tiene sus propios problemas

Javier Milei con su amigo Donald Trump.

Javier Milei con su "amigo" Donald Trump.

Javier Milei con su amigo Donald Trump.

Javier Milei con su "amigo" Donald Trump.

Mientras el mundo está en vilo por la amenaza mortal de Trump a Irán, en el Gobierno de Javier Milei tienen sus propios problemas y el nerviosismo se puede ver.

7 de abril de 2026 - 18:05
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Pero en la Argentina, los problemas domésticos impiden, tal vez, dimensionar la gravedad de este conflicto internacional, más allá del impacto en el precio del petróleo que derivaría en una suba de la inflación. Igual, ya llevamos 9 meses con el IPC subiendo... Lo cierto es que las miradas puestas en USA/Irán le otorgan un poco de aire al gobierno de Javier Milei, que viene acorralado por un escándalo tras otro.

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Adornigate: Qué declaró el ex dueño del departamento de Caballito

Hugo Morales, anterior dueño del departamento de Caballito que Manuel Adorni compró con una hipoteca privada de U$S200 mil, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita.

El ex futbolista contó que le llegó una oferta por 200 mil dólares. "Me la hicieron dos chicos", indicó, sin mayores precisiones, de acuerdo a lo informado por el diario Clarín.

Más adelante explicó que a esos dos "pibes los vi el día que se escrituró junto a las dos señoras", que fueron las que realizaron el préstamo a Manuel Adorni.

Según sostuvo Morales, la inmobiliaria que intervino en la compra se encuentra en Mataderos. "De nombre Rucci", sostuvo. Al respecto, el fiscal Pollicita pedirá más medidas de prueba para tener más información.

El testigo, además, aportó chats, audios y capturas de pantalla como también datos de la inmobiliaria, indica el mencionado diario.

Cabe recordar que según el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- figura como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que figura en registros públicos como empleada de una editorial. Es decir: las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

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"Negociaciones acaloradas": Pakistán negocia con Trump una tregua de "2 semanas"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CBS News que Trump “ha sido informado de la propuesta" de Pakistán, "y dará una respuesta”.

La propuesta de Pakistán consiste en extender en dos semanas el plazo para que Irán llegue a un acuerdo, informó la Casa Blanca.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, pidió a las partes en conflicto en Medio Oriente que respeten un cese del fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin concluyente de la guerra”, en una publicación en X.

También pidió al presidente Donald Trump que extienda su plazo sobre Irán por dos semanas y que Irán reabra el estrecho de Ormuz durante ese periodo, reportó la cadena CNN.

Durante una llamada telefónica con Fox News, Trump dijo que “estamos en negociaciones acaloradas”.

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Tras amenaza de Trump, Irán teme un desastre nuclear en el Golfo

Una multitud de iraníes se congregó este martes en las centrales eléctricas y puentes de Irán, tras el ultimátum lanzado contra el país persa por parte de Donald Trump, que presiona al régimen iraní para que levante el bloqueo en Ormuz,por donde fluye el crudo del mundo, y que acepte la propuesta estadounidense, en vísperas de vencimiento del plazo límite que impuso el republicano.

En tanto, la agencia estatal iraní IRNA reportó que el gobierno iraní ha comenzado a distribuir tabletas de yodo, que contrarrestan los efectos de la radiación, ante la posibilidad de un ataque estadounidense e israelí contra la central nuclear de Bushehr, lo que constituiría un crimen de guerra y pondría a la población civil en un riesgo semejante al vivido en Chernóbil.

Pero el riesgo de un accidente nuclear no solo pondría en riesgo a Teherán, sino también a varios países del Golfo, entre ellos el propio Israel, según advirtió el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Dijo que la radiación derivada de los repetidos bombardeos contra la central nuclear de Bushehr podría "acabar con la vida" en las capitales de los países del Golfo.

"Ninguna radiación destruirá Teherán, sino las capitales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)", alertó, en alusión a los estados árabes situados al otro lado del golfo Pérsico.

Al igual que el ministro, el representante de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseveró que el país persa "no permanecerá impasible ante crímenes de guerra tan atroces. Ejercerá, sin dudarlo, su derecho inherente a la legítima defensa y tomará medidas recíprocas inmediatas y proporcionales".

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Alerta roja en el SMN (y no por tormentas...)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) inició este martes (07/04) un paro en rechazo a despidos que podrían afectar a más de 200 empleados.

La medida de fuerza, que comenzó en la sede central de la calle Dorrego y se extiende a nivel nacional, es la respuesta gremial ante el plan de ajuste que busca reducir drásticamente la estructura del organismo.

El eje del conflicto está puesto en la posible desvinculación de más de 200 trabajadores, cifra que incluso algunas fuentes elevan a 240. De concretarse, implicaría una reducción superior al 25%, y en algunos cálculos cercana al 30%, de la planta total, lo que profundizaría un proceso de achicamiento que ya se viene dando desde 2023, con la pérdida de cerca de 200 empleados entre jubilaciones, renuncias y cesantías.

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El impacto del paro del SMN no es menor, ya que supone la interrupción en la emisión de pronósticos oficiales y, especialmente, en el suministro de información meteorológica certificada para la aviación. En ese escenario crece la preocupación por posibles cancelaciones o demoras en vuelos si no se garantiza el flujo de datos indispensables para la operación aérea.

Desde el sector también remarcan que el deterioro del organismo tiene consecuencias directas en actividades clave como el agro, la energía y la gestión de emergencias. La falta de información precisa y oportuna podría traducirse en decisiones productivas más riesgosas o en respuestas tardías frente a fenómenos climáticos extremos.

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Milei se aferra a Adorni y redobla el apoyo con otra foto

Tras el acto del 2 de abril, Javier Milei volverá a compartir escena pública con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La foto no es casual: forma parte de una estrategia para sostener al funcionario en el centro de la escena mientras avanzan las investigaciones que lo involucran.

El encuentro será este sábado, durante el acto por la zarpada de la Fragata Libertad, donde el mandatario tiene previsto dar un discurso acompañado por su equipo de gobierno. La actividad, en principio institucional, se transformará en un gesto político con destinatario claro.

Por más que Milei sostiene el apoyo a Adorni, en medio de las causas judiciales, lo cierto es que el impacto político ya se siente puertas adentro del Gobierno, donde comenzaron a ajustarse tanto la estrategia comunicacional como el funcionamiento interno.

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