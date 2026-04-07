El mundo en vilo por USA/Irán, pero Milei tiene sus propios problemas

Live Blog Post

Adornigate: Qué declaró el ex dueño del departamento de Caballito

Hugo Morales, anterior dueño del departamento de Caballito que Manuel Adorni compró con una hipoteca privada de U$S200 mil, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita.

El ex futbolista contó que le llegó una oferta por 200 mil dólares. "Me la hicieron dos chicos", indicó, sin mayores precisiones, de acuerdo a lo informado por el diario Clarín.

Más adelante explicó que a esos dos "pibes los vi el día que se escrituró junto a las dos señoras", que fueron las que realizaron el préstamo a Manuel Adorni.

Según sostuvo Morales, la inmobiliaria que intervino en la compra se encuentra en Mataderos. "De nombre Rucci", sostuvo. Al respecto, el fiscal Pollicita pedirá más medidas de prueba para tener más información.

El testigo, además, aportó chats, audios y capturas de pantalla como también datos de la inmobiliaria, indica el mencionado diario.

Cabe recordar que según el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- figura como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que figura en registros públicos como empleada de una editorial. Es decir: las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

VER NOTA