Bienaventurados los pacificadores: Pakistán intenta una tregua USA / Irán

Por eso se está produciendo un cambio hacia medidas provisionales que podrían incluir la mediación de terceros tal como Turkiye, Egipto y Pakistán.

Públicamente, USA e Irán demuestran una postura de fuerza, y esto dificulta vislumbrar otra alternativa diplomática que no sea esta estrecha ventana donde se pueda lograr al menos algún tipo de avance provisional.

No se espera hoy un gran acuerdo, sino quizás un alto el fuego de 2 semanas que pueda conducir a algo más sostenible.

El espectáculo de terror que el presidente estadounidense Donald Trump promete infligir a Irán, que incluirá bombardeos a infraestructuras energéticas, centrales eléctricas, puentes y prácticamente todo lo demás, ya se ha pospuesto 3 veces. La fecha límite actual es el martes 07/04 a las 8 PM EST, que corresponde a las 3 AM del miércoles 08/04 en Israel.

Pero otro cambio podría producirse si Teherán y Washington adoptan el compromiso propuesto por Pakistán , aparentemente con la aprobación de sus compañeros mediadores: Arabia Saudita, Egipto y Turkiye.

Esta propuesta contempla un alto el fuego de 45 días durante el cual Estados Unidos e Irán negociarían un acuerdo final, así como la reapertura total del estrecho de Ormuz.

Alí Akbar Velayati: “Si no existieran Irán y la ayuda de Rusia, hoy el líder de “Jabhat al-Nusra” estaría gobernando Damasco y el líder del “Estado Islámico” estaría al mando de Bagdad”. Ali Akbar Velayati.

Ali Akbar Velayati

La respuesta pública, aunque no oficial, de Irán la dio Ali Akbar Velayati, un alto asesor diplomático del Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, a quien todavía no se ha visto en público.

En declaraciones a X, Velayati escribió: "¡El insensato presidente de Estados Unidos ha amenazado con atacar la infraestructura eléctrica de Irán! Los gobernantes de los países árabes deberían, para evitar que la región se quede a oscuras, hacerle entender a Trump que el Golfo Pérsico no es un lugar para apostar".

Velayati, de 80 años, es una figura interesante que ejerce una influencia significativa en la toma de decisiones de Irán. Él fue durante más de 16 años ministro de Asuntos Exteriores bajo administraciones tanto conservadoras como moderadas y conoce personalmente a muchos líderes mundiales.

Velayati también es sospechoso de haber planificado el ataque de 1994 contra un centro comunitario judío en Ciudad de Buenos Aires, junto con el exlíder supremo Ali Khamenei y otros. Fue enviado del líder supremo Khamenei para misiones diplomáticas especiales y mantiene estrechos vínculos tanto con las élites que controlan la economía iraní como con la Guardia Revolucionaria.

Velayati es pediatra de formación; estudió Medicina en la Universidad de Teherán y se especializó en enfermedades infecciosas en la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore. Además, ha acumulado una considerable fortuna a lo largo de su carrera médica, incluyendo franquicias para establecer hospitales privados en Irán, e integra los consejos de administración de numerosas instituciones con amplios recursos y empresas estatales.

Embed Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Traducción: Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica del conflicto en curso en Oriente Medio avanzan de manera constante, firme y decidida, con el potencial de lograr resultados sustanciales en un futuro próximo. Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas. Pakistán, con toda sinceridad, solicita a sus hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante un período equivalente de dos semanas como gesto de buena voluntad. Asimismo, instamos a todas las partes en conflicto a que observen un alto el fuego en todo el territorio durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la finalización definitiva del conflicto, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región.

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En 2013, cuando se postuló a la Presidencia, él atacó a Saeed Jalili, exjefe negociador de Irán en las conversaciones nucleares. "Usted fue responsable del tema nuclear durante varios años y no dimos ni un solo paso adelante", dijo Velayati.

"La diplomacia no se trata de dureza ni de obstinación. El arte de la diplomacia consiste en preservar nuestros derechos en el ámbito nuclear, no en ampliar las sanciones contra Irán."

En aquel entonces, Jalili era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, candidato presidencial y jefe negociador nuclear.

En este último cargo, obstaculizó sistemáticamente los esfuerzos para alcanzar un acuerdo nuclear. Actualmente, es un miembro destacado del Consejo de Conveniencia, aunque su relación con Velayati sigue siendo tensa.

Al intentar comprender cómo se toman las decisiones en Irán, estas relaciones personales son de suma importancia. Revelan un sistema mucho más complejo que la creencia común de que la Guardia Revolucionaria es la única que dicta las políticas.

Tras la publicación de Velayati, Irán respondió con una respuesta oficial lacónica, rechazando la propuesta paquistaní y enumerando las demandas del régimen:

poner fin a la guerra,

establecer un mecanismo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz,

iniciar la reconstrucción del país y

levantar las sanciones internacionales.

Trump respondió diciendo que la contrapropuesta de Irán era "significativa, pero insuficiente". Esto dejó margen para nuevas gestiones de mediación. La incógnita es quién cederá primero y quién controlará la escalada .

Parece que, si bien Trump determina la intensidad de sus amenazas, también es quien podría atenuarlas. Sin embargo, se encuentra atrapado en una espiral que se agrava cada vez que sus predicciones no se cumplen. A pesar del asesinato de la cúpula iraní, incluido Ali Khamenei, el régimen no colapsó y sus mecanismos han seguido funcionando.

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