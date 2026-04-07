En medio de las causas judiciales, Milei redobla el apoyo a Adorni con una foto clave

Una foto que incluye no solo a Manuel Adorni, sino a todo el gabinete

El acto del sábado no será solo una aparición puntual. Según lo previsto, contará con la presencia del resto del gabinete, en una señal de alineamiento interno en un momento donde también existen diferencias sobre cómo gestionar el costo político de las investigaciones.

La puesta en escena apunta a mostrar cohesión y respaldo, en contraste con el ruido que generaron las causas en los últimos días.

La Fragata Libertad y un escenario internacional

La actividad oficial tendrá como eje la partida de la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada que iniciará un nuevo viaje de instrucción con escalas internacionales.

En esta oportunidad, la embarcación participará de un ejercicio vinculado a los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, donde coincidirá con navíos de distintos países.

El evento combina así un componente institucional con un contexto internacional que el Gobierno busca capitalizar.

Reordenamiento interno y centralidad política

La exposición pública de Milei junto a Adorni llega después de una semana en la que el Presidente buscó reforzar su figura dentro del gabinete.

Durante la reunión del lunes, que se extendió por más de dos horas, el mandatario no solo lo respaldó sino que también le cedió la conducción del encuentro, en una señal clara hacia sus ministros.

El mensaje fue directo: la coordinación de la gestión deberá canalizarse a través del jefe de Gabinete.

En paralelo, Adorni retomó una agenda de reuniones individuales con funcionarios y equipos técnicos. El recorrido comenzó por el área de Seguridad y continuará con encuentros con Salud y Defensa, entre otras carteras.

El objetivo oficial es ordenar la gestión y proyectar metas hacia el período 2026-2027.

Cambio de estrategia y exposición controlada

Mientras tanto, el Gobierno ajusta su estrategia frente al impacto de las causas. Por ahora, no está previsto que Adorni retome las conferencias de prensa tras la última cancelación registrada la semana pasada.

En su lugar, el oficialismo apuesta a sostener gestos políticos y apariciones públicas junto al Presidente como forma de respaldo.

La imagen de ambos en la Fragata Libertad será, en ese sentido, algo más que una foto institucional: funcionará como una señal interna y externa en un momento donde la política y la Justicia vuelven a cruzarse en el centro de la escena.

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