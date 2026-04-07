Mitad de argentinos gana menos de $800.000; petróleo subió 52% en un mes

1-Más del 50 % de los trabajadores argentinos gana menos de $ 800.000
Mientras tanto la canasta básica para no caer en la pobreza es del doble de ese dinero mensual.
Mitad de los argentinos gana hoy menos de $800.000; el barril de petróleo subió 52% desde inicio de la guerra en Irán; Adorni ahora le debe a mujeres policías.
Mientras tanto la canasta básica para no caer en la pobreza es del doble de ese dinero mensual.
Luego: ¿Cómo logra el INDEC confirmar que la pobreza sigue bajando?
Los datos oficiales en cuanto a salarios contradicen los propios datos sobre niveles de pobreza en argentina
A pesar de eso, Donald Trump redobla sus amenazas y aumenta la incertidumbre.
Teherán, por su parte, advirtió que solamente reabrirá el estrecho de Ormuz en el marco de un acuerdo de paz definitivo.
Las uniformadas de la Federal le prestaron varios millones de pesos al jefe de gabinete para comprar su casa en el country Indio Cuá
Una tiene 34 años (Victoria Cancio) y le deben $ 7,7 millones.
La otra tiene 68 años (Graciela Molina) y le deben $ 43 millones.