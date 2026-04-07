podcast 7-hugo haime-980-celeste
urgente24
ACTUALIDAD argentinos > petróleo > Manuel Adorni

RESUMEN AUDIOVISUAL 7/4

Mitad de argentinos gana menos de $800.000; petróleo subió 52% en un mes

Mitad de los argentinos gana hoy menos de $800.000; el barril de petróleo subió 52% desde inicio de la guerra en Irán; Adorni ahora le debe a mujeres policías.

07 de abril de 2026 - 18:49
Argentinos más pobres

Argentinos más pobres

Inflación
Argentinos ganan menos de $800.000 y la inflaci&oacute;n sigue en alza

Argentinos ganan menos de $800.000 y la inflación sigue en alza

1-Más del 50 % de los trabajadores argentinos gana menos de $ 800.000

Mientras tanto la canasta básica para no caer en la pobreza es del doble de ese dinero mensual.

Luego: ¿Cómo logra el INDEC confirmar que la pobreza sigue bajando?

Los datos oficiales en cuanto a salarios contradicen los propios datos sobre niveles de pobreza en argentina

Seguir leyendo

La inflación de 2026 es en el primer trimestre peor que en 2025. Las subas de precios en enero febrero y marzo de 2026 es del 10 por ciento. Esa cifra debió representar el aumento de precios para todo el año de acuerdo al presupuesto nacional aprobado La inflación de 2026 es en el primer trimestre peor que en 2025. Las subas de precios en enero febrero y marzo de 2026 es del 10 por ciento. Esa cifra debió representar el aumento de precios para todo el año de acuerdo al presupuesto nacional aprobado

Embed - La mitad de los argentinos gana menos de $ 800.000

2-El petróleo aumentó 52% desde el inicio de la guerra en Irán.

A pesar de eso, Donald Trump redobla sus amenazas y aumenta la incertidumbre.

Teherán, por su parte, advirtió que solamente reabrirá el estrecho de Ormuz en el marco de un acuerdo de paz definitivo.

El rechazo de Estados Unidos a un alto el fuego ha impulsado el precio del crudo Brent a US$ 111 por barril y el del West Texas Intermediate a US$ 115 acumulando un aumento de más del 50 % desde el inicio del conflicto. El rechazo de Estados Unidos a un alto el fuego ha impulsado el precio del crudo Brent a US$ 111 por barril y el del West Texas Intermediate a US$ 115 acumulando un aumento de más del 50 % desde el inicio del conflicto.

Embed - Tensión en el mercado energético: El petróleo no toca techo

3-Aparecieron 2 nuevas acreedoras de Manuel Adorni: son mujeres policías

Las uniformadas de la Federal le prestaron varios millones de pesos al jefe de gabinete para comprar su casa en el country Indio Cuá

Una tiene 34 años (Victoria Cancio) y le deben $ 7,7 millones.

La otra tiene 68 años (Graciela Molina) y le deben $ 43 millones.

El coordinador de ministros hipotecó su casa de Parque Chacabuco de manera no bancaria a favor de las uniformadas El coordinador de ministros hipotecó su casa de Parque Chacabuco de manera no bancaria a favor de las uniformadas

Embed - ¿PLATA DE LA POLICÍA? El misterio de la casa de Adorni: Millones y acreedoras inesperadas.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES