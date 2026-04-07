Litio tentador: Empresa surcoreana invertirá en Salta US$ 633 millones

El proyecto HMN se encuentra en fase de exploración avanzada y podría alcanzar una producción de 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).

Posco acelera y amplía la apuesta

La compra no es un hecho aislado. Posco ya operaba en la zona y ahora consolida su presencia:

Controla el 100% del paquete accionario de HMN

Se posiciona junto a jugadores como Rio Tinto y Galan Lithium

Refuerza su estrategia global de asegurar insumos para baterías

Objetivo claro: Garantizar suministro en un mercado cada vez más competitivo, donde el litio es insumo crítico.

image Apoyados en el Rigi, importante empresa coreana espera llevar sus inversiones hacia Salar del Hombre Muerto.

RIGI en la mira

El dato político-económico es otro: Posco busca ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Su proyecto insignia en el país, Sal de Oro, contempla:

Inversión: US$633 millones

Producción combinada proyectada: 50.000 toneladas anuales desde 2026

Desarrollo de hidróxido y carbonato de litio

El Gobierno apuesta a este tipo de iniciativas para dinamizar exportaciones y atraer divisas en un contexto de restricción externa.

Argentina, en el radar minero global

El sector muestra números en expansión:

Exportaciones mineras 2025: US$6.037 millones (récord histórico)

Crecimiento interanual: +29,2%

66 proyectos en marcha, pero solo 7 en producción

La brecha entre potencial y ejecución sigue siendo el principal desafío.

Clave: Estabilidad obligada

Proyecciones privadas estiman que las exportaciones podrían escalar hasta US$25.000 millones hacia 2033, pero con una condición central: estabilidad macro y reglas claras.

Por último, convengamos que la llegada de Posco confirma que el litio argentino sigue siendo un imán para el capital global. Pero también expone la tensión estructural: abundancia de recursos vs. necesidad de condiciones estables para convertirlos en dólares concretos.

El RIGI aparece como la herramienta del Gobierno para cerrar esa brecha. La incógnita es si alcanzará.

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