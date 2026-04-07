SALAR DEL HOMBRE MUERTO
Litio tentador: Empresa surcoreana invertirá en Salta US$ 633 millones
Posco se apoyó en los favores del RIGI para quedarse con uno de los mayores campos de litio que tiene Salta. Prevé invertir por lo menos US$ 633 millones.
La operación le permitió quedarse con el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN), en Salta, una de las zonas de mayor concentración de litio del mundo.
Litio: Activo clave en el tablero global
El activo adquirido se ubica en el corazón del “Triángulo del Litio”, compartido por Argentina, Chile y Bolivia y refuerza la posición del país como proveedor estratégico en la transición energética.
Argentina hoy:
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Está entre los 5 mayores productores globales.
Ocupa el 3° lugar en reservas.
Comparte liderazgo en recursos con Bolivia.
El proyecto HMN se encuentra en fase de exploración avanzada y podría alcanzar una producción de 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).
Posco acelera y amplía la apuesta
La compra no es un hecho aislado. Posco ya operaba en la zona y ahora consolida su presencia:
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Controla el 100% del paquete accionario de HMN
Se posiciona junto a jugadores como Rio Tinto y Galan Lithium
Refuerza su estrategia global de asegurar insumos para baterías
Objetivo claro: Garantizar suministro en un mercado cada vez más competitivo, donde el litio es insumo crítico.
RIGI en la mira
El dato político-económico es otro: Posco busca ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Su proyecto insignia en el país, Sal de Oro, contempla:
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Inversión: US$633 millones
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Producción combinada proyectada: 50.000 toneladas anuales desde 2026
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Desarrollo de hidróxido y carbonato de litio
El Gobierno apuesta a este tipo de iniciativas para dinamizar exportaciones y atraer divisas en un contexto de restricción externa.
Argentina, en el radar minero global
El sector muestra números en expansión:
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Exportaciones mineras 2025: US$6.037 millones (récord histórico)
Crecimiento interanual: +29,2%
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66 proyectos en marcha, pero solo 7 en producción
La brecha entre potencial y ejecución sigue siendo el principal desafío.
Clave: Estabilidad obligada
Proyecciones privadas estiman que las exportaciones podrían escalar hasta US$25.000 millones hacia 2033, pero con una condición central: estabilidad macro y reglas claras.
Por último, convengamos que la llegada de Posco confirma que el litio argentino sigue siendo un imán para el capital global. Pero también expone la tensión estructural: abundancia de recursos vs. necesidad de condiciones estables para convertirlos en dólares concretos.
El RIGI aparece como la herramienta del Gobierno para cerrar esa brecha. La incógnita es si alcanzará.
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