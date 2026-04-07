Concacaf: De no creer, la selección que busca entrenador por IG y Facebook.

Resumen rápido:

• El puesto: Definir y supervisar las vías de desarrollo técnico desde las categorías de base hasta el nivel senior.

• Objetivos principales: Establecer una filosofía futbolística nacional, detectar talentos y formar a entrenadores locales.

• Requisitos: Los candidatos deben estar en posesión de una licencia B de la UEFA/CONMEBOL/CONCACAF (se valorará la licencia Pro) y tener entre 3 y 5 años de experiencia relevante.

Fecha límite de solicitud: 17 de abril de 2026.

Cómo presentar la solicitud: Envíe su currículum a [email protected].

Consulte el enlace adjunto para ver los términos de referencia y los requisitos completos.

Con ese comunicado abrió la búsqueda de nuevo entrenador para su selección nacional y para la reestructuración de todo el fútbol de la pequeña isla. Lo llamativo es la revolución que hay en el mundo de los entrenadores poco conocidos o que se dedican al fútbol amateur, por lo que la MFA ha recibido una gran cantidad de solicitudes para el puesto. Algo de no creer.

Screenshot_20260407_194259~2 La Selección de Montserrat.

La historia de la Selección de Montserrat

La Selección de Montserrat nunca jugó un Mundial, ni una Copa de Oro de la Concacaf ni ningún torneo importante. No es raro ya que es una pequeña isla de 4000 habitantes y mucho no puede esperar, salvo un pequeño crecimiento en su juego, pero la poca cantidad de habitantes hace que sea difícil que compita con algún seleccionado.

Montserrat es un pequeño territorio de ultramar de Gran Bretaña (uno de los tantos de la corono como el caso Malvinas) y no es independiente, pero tiene selección de fútbol. El seleccionado se encuentra en el puesto 180º del Ranking FIFA y nunca disputó un torneo importante.

Es un seleccionado que no solo nunca jugó una Copa del Mundo, ni una Copa de Oro de la Concacaf, ni siquiera ha jugado una Copa Caribe, apenas juega la Liga de las Naciones de la Concacaf porque la juegan todos los seleccionados.

Para darse una idea, este año no ha disputado ningún partido y el año pasado solo jugó 2, ambos por eliminatorias al Mundial 2026. En primera ronda eliminatoria se sacó de encima a Belice, a quien derrotó 1 a 0, pero en la siguiente instancia fue eliminado por Guyana con un 3-0 y eso fue todo para Montserrat en las eliminatorias mundialistas.

Veremos que entrenador llega y cuales objetivos logra, por lo pronto al menos jugar todas las fechas FIFA ya que con solo 2 partidos por año y contra pequeñas selecciones es imposible que la Selección de Montserrat pueda evolucionar.

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