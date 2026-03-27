Mundial 2026 de FIFA: Por qué ya no impulsa la publicidad como antes

Este fenómeno, conocido como “crowding out”, implica que el crecimiento total del mercado no se expande, sino que se redistribuye.

Audiencias récord, pero cada vez más fragmentadas

El Mundial sigue siendo un fenómeno global en términos de audiencia. En Qatar 2022, 2.870 millones de personas vieron al menos 1 minuto del torneo. Sin embargo, hay un cambio estructural: la televisión tradicional pierde peso. La audiencia lineal cayó un 11,9% respecto a 2018, mientras que el consumo digital creció de forma significativa.

Esto marca un punto de inflexión: el problema no es la falta de público, sino su dispersión. Hoy el Mundial ya no se consume en un solo lugar, sino en múltiples plataformas al mismo tiempo.

Efecto del Mundial en el gasto publicitario del trimestre El impacto publicitario del Mundial se diluye: más audiencia, menos concentración

La clave ya no es el partido: es la conversación

Uno de los cambios más importantes que detecta WARC es que el valor del Mundial se desplazó. El partido sigue siendo central, pero ahora funciona como una “base” sobre la cual se construye todo lo demás: redes sociales, podcasts, videos, memes y contenido de creadores.

Plataformas como TikTok, YouTube o incluso Netflix están capturando parte de esa atención sin tener derechos de transmisión. Esto implica que muchas marcas ya no necesitan pagar derechos oficiales para participar del evento, sino que pueden insertarse en la conversación cultural que lo rodea.

Qué cambia para las marcas en 2026

Frente a este nuevo escenario, las estrategias se dividen en dos grandes caminos: Invertir fuerte en el Mundial, aprovechando el alcance masivo, o evitar el evento, para no pagar precios inflados

Ambas opciones son válidas según el informe. Además, aparecen nuevas oportunidades: partidos en horarios nocturnos (crecimiento de categorías como delivery), mayor protagonismo de creadores de contenido, y expansión de audiencias en mercados emergentes

El Mundial sigue siendo un evento clave, pero dejó de ser una apuesta automática.

Un evento global que cambió de lógica

El Mundial 2026 marcará una paradoja: será el más grande de la historia, pero también uno de los más complejos para monetizar. El crecimiento publicitario ya no depende solo de la magnitud del evento, sino de cómo las marcas entienden el nuevo paradigma.

La pregunta ya no es cuánto invertir, sino dónde y cómo participar de la conversación global.

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