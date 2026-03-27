La NASA se pronuncia por meteoritos que sacuden a Estados Unidos

Lluvia de meteoros, Australia El avistamiento de meteoritos parece haber aumentado.

NASA: ¿Por qué ha aumentado la aparición de meteoritos?

Si bien, recientemente todo parece indicar que la aparición de meteoritos ha aumentado, la NASA señala que esto no es tan extraordinario como parece. Pero, sí hay algunas posibles razones.

"Aunque parezca que los avistamientos de meteoritos han aumentado últimamente, no es algo inusual. En el hemisferio norte, estamos en plena temporada de bólidos. De febrero a abril, la frecuencia de aparición de estos meteoritos tan brillantes puede incrementarse entre un 10 % y un 30 %, especialmente durante las semanas del equinoccio de marzo", explica la NASA.

Y sigue: "Se desconoce la razón exacta. Algunos astrónomos creen que la Tierra atraviesa una mayor cantidad de escombros de gran tamaño en esta época del año, lo que provoca un aumento en los avistamientos de bólidos".

Meteorito sacude a Ohio con detonación colosal

Los meteoritos avistados en los últimos días no sólo han causado asombro, sino también susto. Por ejemplo, el meteorito observado en Ohio el martes 17/03 provocó un estallido que no pasó desapercibido.

La NASA explicó que, "el asteroide liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT al fragmentarse, generando una onda expansiva que se propagó hasta el suelo, provocando los estruendos y ruidos explosivos que muchos escucharon. Es posible que también haya sacudido casas al norte de Medina".

De acuerdo con Cleveland.com, residentes de Ohio describieron que el estruendo les hizo pensar que un árbol se había estrellado contra su techo. Otro testigo asemejó el explosivo sonido al de fuegos artificiales y dijo que "persistió y retumbó como un trueno".

Meteorito Ohio La bola de fuego sí resultó ser un meteorito en Ohio. (Imagen: Captura video @NWSPittsburgh en X)

Aparente meteorito atraviesa el techo de una casa

Más recientemente, trascendió que un meteorito, detectado por la NASA mientras se desplazaba a 56.000 km/h sobre Houston, cayó en una casa, según testigo.

Sherrie James, quien vive en la zona de Spring, dijo a KHOU 11 que, aparentemente, un meteorito atravesó el techo de su casa y terminó en un dormitorio.

“Oímos un fuerte estruendo”, contó James. “Mi nieto fue a ver y dijo que había un agujero en el techo… entonces vi la roca y pensé: ‘Eso parece un meteorito’”.

De acuerdo con la American Meteor Society, unas 180 personas notificaron haber visto el destello o escuchado la explosión.

Finalmente, la NASA aseguró que vigila los cielos en busca de objetos de todos los tamaños con una red de telescopios especializados en todo Estados Unidos.

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