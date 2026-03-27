Sin límites: El plan narco para "deshacerse" de Maximiliano Pullaro que sacude a Santa Fe

De acuerdo a ese documento, el Ejecutivo santafesino dispuso un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad.

Entre las acciones adoptadas se incluyen restricciones en la agenda oficial, modificaciones en los esquemas de traslado y la priorización de viajes aéreos por sobre los terrestres. En los casos en que estos últimos resulten inevitables, se implementaron condiciones especiales de custodia. En ese sentido, trascendió que el vehículo utilizado por el mandatario cuenta con sistemas de protección reforzados.

"Esta gente se debe levantar todos los días puteando a Pullaro y viendo cómo puede hacer para deshacerse de él, esto es una realidad", remarcó Cococcioni en diálogo con Radio2.

Narcotráfico de por medio

Según fuentes oficiales, el escrito que disparó la alerta fue recibido semanas atrás y se nutre de al menos tres líneas de información que coincidieron tanto en la ubicación del armamento como en su posible utilización. El texto, fechado el 10 de marzo, indica que el grupo criminal evaluaba un ataque con fusiles de asalto, en un contexto atravesado por el endurecimiento de las políticas de seguridad, las condiciones de detención y el avance de nuevas infraestructuras penitenciarias.

En ese entramado aparece el nombre de Lisandro “Limón” Contreras, señalado como uno de los líderes de la organización e imputado en 2024 por la fiscal Georgina Pairola como jefe de una asociación ilícita.

Contreras fue detenido en Pilar tras ser relacionado a investigaciones derivadas del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra de Rosario Central. En la misma causa fueron identificados otros organizadores, entre ellos un policía, Fernando “Colo” Cappelletti y el prófugo Ramiro Escalante.

image La banda narco que pisa fuerte en Rosario.

La investigación también expone conexiones con otras estructuras criminales. Parte de la trama se remonta al homicidio de Micaela Soledad Gómez, perpetrado en mayo de 2023, que permitió establecer vínculos entre la banda de Contreras, sectores ligados a La Mafilia —organización atribuida al recluso Leandro “Gordo” Vilches, condenado como integrante de Los Monos— y el entorno de Pablo Nicolás Camino, detenido por homicidios y narcotráfico en una cárcel federal.

El avance judicial tuvo un punto clave el 4 de marzo, cuando se realizaron allanamientos simultáneos en Roldán e Ibarlucea. Los operativos, a cargo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), derivaron en la detención de tres personas y el secuestro del armamento que ahora forma parte central de la investigación.

Investigación abierta

Entre lo incautado se encontraron pistolas 9 milímetros y calibre .40 de marcas de última generación, fusiles calibre 5.56 y .223 de origen chino y estadounidense, escopetas y otras armas largas, lo que refuerza la hipótesis de un posible ataque de gran escala.

image El procedimiento en el que se secuestró el armamento permitió encontrar fusiles y otro equipamiento de alto poder de fuego, lo que llevó a los investigadores a considerar que no se trataba de un hecho aislado.

Como resultado de los operativos, fueron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti y Lautaro Noriega, acusados de integrar la asociación ilícita y de custodiar tanto las armas como negocios ilegales de la organización. La Justicia dictó prisión preventiva por dos años para ambos.

Mientras la causa avanza, el gobierno provincial mantiene bajo estricta reserva los detalles operativos, aunque reconoce que el escenario obliga a sostener un esquema de máxima prevención ante una amenaza que, aunque en etapa de hipótesis, es considerada de alta sensibilidad institucional.

Vale recordar que las amenazas hacia Pullaro vienen desde que comenzó su gestión (diciembre 2023), cuando recibió las primeras intimidaciones mediante balaceras en las que aparecieron mensajes contra el gobernador.

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