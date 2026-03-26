"Sin miedo": Maximiliano Pullaro endurece su postura para combatir el narcotráfico

Sobre esa línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que la iniciativa "representa una señal clara en una política sostenida contra el crimen organizado" y consideró que su implementación será "una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas".

A su vez, el funcionario apuntó contra enfoques anteriores al afirmar que "el garantismo le hizo mucho daño al país".

Cambios en la Provincia

La Ley 27.786 fue promulgada a nivel nacional en marzo de 2025 y habilita un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves, actuación coordinada y la posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras.

La adhesión permitirá a Santa Fe a incorporar herramientas más robustas para investigar organizaciones complejas, con un esquema de mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad.

Entre los principales cambios, se contempla el agravamiento de penas cuando los delitos sean cometidos en el marco de estructuras criminales, ampliando la responsabilidad no solo a quienes ejecutan los hechos, sino también a quienes los financian, organizan o dirigen.

Asimismo, la normativa promueve el uso de técnicas especiales de investigación, fortalece la cooperación entre jurisdicciones y habilita una intervención más directa sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones delictivas, uno de los ejes centrales en la estrategia para desarticularlas.

image El proyecto fue impulsado por la diputada Ximena Sola.

En ese sentido, desde la Provincia señalan que se trata de un cambio de enfoque en la política criminal: pasar de un esquema que resultaba insuficiente frente al avance del delito organizado a otro con mayor capacidad de respuesta, articulación y eficacia. A raíz de ello, la adhesión se plantea respetando las competencias provinciales, garantizando el rol del Ministerio Público de la Acusación y de la Justicia santafesina, pero reforzando al mismo tiempo la coordinación con organismos nacionales.

Esta ley llega a un territorio caliente, donde la agenda de seguridad es una de las centrales desde hace años y, precisamente en Rosario, concentra buena parte de los casos más resonantes de crimen organizado.

"Rosario va a ser la primera zona sujeta a investigación especial de acuerdo a la Ley Antimafia", había anticipado la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Más contenidos en Urgente24:

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica

Explosivo cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez: "No soy racista"