Bolivia le dio vuelta el partido a Surinam y lo derrotó por 2-1 luego de ir 1-0 abajo. El partido fue por una de las semifinales del repechaje FIFA al Mundial 2026. Ahora jugará la final con Irak el martes 31 de marzo a las 18hs (Argentina) en el Estadio BBVA de Guadalupe por uno de los pasajes a la Copa del Mundo.
Repechaje Mundial 2026: Bolivia 2-1 Surinam, la "verde" jugará la final
Bolivia, único representante Conmebol en el repechaje, se juega todas las chances de llegar al Mundial 2026 ante Surinam.
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Final, Bolivia jugará con Irak por el boleto al Mundial 2026
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Gooooooooool de Boliva, gana 2-1
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Penal para Bolivia
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Goooool de Bolivia, ahora empatan 1-1
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Se le acaba el tiempo a Bolivia
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Gooooooool de Surinam
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Comenzó el segundo tiempo
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Final del primer tiempo Bolivia y Surinam empatan sin goles
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Los dos atacan y están cerca del gol
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Increíble lo que erró Surinam
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Bolivia y Surinam no se sacan ventajas
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Comenzó el partido, Bolivia y el sueño del Mundial
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Si clasifica va al grupo "I"
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15:29
Los clasificados por Sudamérica
Mundial 2026: Bolivia quiere volver 32 años después a una Copa del Mundo
Casualmente Bolivia y Surinam se ubican geográficamente en el mismo continente, Sudamérica, pero el país que se ubica al norte de Brasil es parte de Centroamérica futbolísticamente hablando, por eso ambos llegaron a esta instancia siendo parte del mismo continente. Pero solo uno pudo pasar y ese fue Bolivia que se impuso 2 a 1 con goles de Terceros y Paniagua.
Bolivia jugó 3 mundiales, 1930, 1950 y 1994, y quiere volver a una Copa del Mundo 32 años después. Nunca en sus 3 participaciones pasó la primera fase, y su partido más importante fue en 1994, donde enfrentaron a la Alemania campeona del mundo en el partido inaugural, fue una caída ajustada por 1-0. Ahora deberá superar un peldaño más, Irak en la final.
Mundial 2026: Todos los partidos del repechaje FIFA
Seis son los equipos que se enfrentarán por 2 cupos al Mundial 2026, divididos en dos grupos de 3 donde cada uno se disputará un cupo. El formato es a eliminación directa a partido único en cancha neutral (todos los partidos serán en México) y los dos de mejor ranking esperan en las finales. Dicho esto, así son las llaves.
Llave 1
- 26/3 - 19hs – Bolivia 2-1 Surinam (semifinal)
- 31/3 – 18hs – Irak vs Bolivia (final por el pasaje al Mundial 2026)
Llave 2
- 27/3 – 00:00hs – Nueva Caledonia-Jamaica (semifinal)
- 31/3 – 20hs – Congo vs Ganador N. Caledonia-Jamaica (final por el pasaje al Mundial 2026)
Todos los horarios de los partidos corresponden a la hora actual Argentina y están sujetos a cambios según lo disponga FIFA.
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