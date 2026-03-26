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Repechaje Mundial 2026: Bolivia 2-1 Surinam, la "verde" jugará la final

Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Surinam, la verde busca su 4º Copa del Mundo.

Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Surinam, la "verde" busca su 4º Copa del Mundo.

Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Surinam, la verde busca su 4º Copa del Mundo.

Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Surinam, la "verde" busca su 4º Copa del Mundo.

Bolivia, único representante Conmebol en el repechaje, se juega todas las chances de llegar al Mundial 2026 ante Surinam.

26 de marzo de 2026 - 15:28

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La Selección de Bolivia quedó golpeada por los casos de coronavirus y “complicada” para la Copa América.
La Selección de Bolivia quiere clasificarse para su 4º Copa del Mundo.

La Selección de Bolivia quiere clasificarse para su 4º Copa del Mundo.

Mundial 2026: Bolivia quiere volver 32 años después a una Copa del Mundo

Casualmente Bolivia y Surinam se ubican geográficamente en el mismo continente, Sudamérica, pero el país que se ubica al norte de Brasil es parte de Centroamérica futbolísticamente hablando, por eso ambos llegaron a esta instancia siendo parte del mismo continente. Pero solo uno pudo pasar y ese fue Bolivia que se impuso 2 a 1 con goles de Terceros y Paniagua.

Bolivia jugó 3 mundiales, 1930, 1950 y 1994, y quiere volver a una Copa del Mundo 32 años después. Nunca en sus 3 participaciones pasó la primera fase, y su partido más importante fue en 1994, donde enfrentaron a la Alemania campeona del mundo en el partido inaugural, fue una caída ajustada por 1-0. Ahora deberá superar un peldaño más, Irak en la final.

repechaje fifa

Mundial 2026: Todos los partidos del repechaje FIFA

Seis son los equipos que se enfrentarán por 2 cupos al Mundial 2026, divididos en dos grupos de 3 donde cada uno se disputará un cupo. El formato es a eliminación directa a partido único en cancha neutral (todos los partidos serán en México) y los dos de mejor ranking esperan en las finales. Dicho esto, así son las llaves.

Llave 1

  • 26/3 - 19hs – Bolivia 2-1 Surinam (semifinal)
  • 31/3 – 18hs – Irak vs Bolivia (final por el pasaje al Mundial 2026)

Llave 2

  • 27/3 – 00:00hs – Nueva Caledonia-Jamaica (semifinal)
  • 31/3 – 20hs – Congo vs Ganador N. Caledonia-Jamaica (final por el pasaje al Mundial 2026)

Todos los horarios de los partidos corresponden a la hora actual Argentina y están sujetos a cambios según lo disponga FIFA.

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Final, Bolivia jugará con Irak por el boleto al Mundial 2026

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Gooooooooool de Boliva, gana 2-1

Terceros pone el 2 a 1 de Bolivia de penal y el equipo de Sudamérica lo da vuelta a 10 de final. Increíble muestra de caracter del conjunto boliviano.

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Penal para Bolivia

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Goooool de Bolivia, ahora empatan 1-1

Paniagua pone el merecido 1 a 1 para Bolivia. Ahora está para cualquiera.

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Se le acaba el tiempo a Bolivia

Le quedan 25 minutos para empatar, de lo contrario se quedará afuera del Mundial 2026.

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Gooooooool de Surinam

Bolivia cae en el inicio del primer tiempo. Jugada sucia, con muchos rebotes en el area y le quedó a Van Gelderen y la metió para el 1-0. Bolivia se está quedando afuera.

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Comenzó el segundo tiempo

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Final del primer tiempo Bolivia y Surinam empatan sin goles

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Los dos atacan y están cerca del gol

Dejaron la modestia de lado y aohra salen con todo a buscar el gol. Se dieron cuenta que el partido es ganable para ambos y salieron a buscar la victoria.

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Increíble lo que erró Surinam

Lo tuvo el equipo de Concacaf y el delantero lo erró solo abajo del arco, lo tiró increiblemente por arriba del travesaño. Se salva Bolivia en la más clara del partido hasta ahora.

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Bolivia y Surinam no se sacan ventajas

Partido parejo, ambos se estudian mucho y miden sus movimientos, saben que un error les puede costar el Mundial 2026.

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Comenzó el partido, Bolivia y el sueño del Mundial

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Si clasifica va al grupo "I"

En caso que Bolivia derrote en primera instancia a Surinam y en la final a Irak, irá a parar al grupo "I" de la Copa del Mundo, junto al subcampeon del mundo actual, Francia, Noruega y Senegal, un grupo más que complicado.

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Los clasificados por Sudamérica

Bolivia buscará ser el 7º seleccionado clasificado de Sudamérica para la Copa del Mundo. Ya lo consiguieron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador.

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