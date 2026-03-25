pod 5_980x90 amarillo
urgente24
GOLAZO24 FIFA > mundo > Chile

NUEVO TORNEO

¿Qué es el nuevo FIFA Series 2026?

Conocé el formato de FIFA Series 2026, el certamen que busca potenciar a 52 selecciones de todo el mundo.

25 de marzo de 2026 - 19:32
¿Qué es el FIFA Series 2026?

¿Qué es el FIFA Series 2026?

FIFA Series: El nuevo torneo amistoso

La primera edición fue en 2024 y tuvo una buena aceptación, por eso se decidió hacerla cada dos años en la fecha FIFA de marzo. La idea de la casa madre del fútbol mundial es que las pequeñas selecciones o las que no están clasificadas (aunque participan selecciones que, si jugarán el Mundial, pero son pequeñas como Cabo Verde o Nueva Zelanda) tengan cada vez más roce y todo sea más competitivo.

infantino-fifa
La nueva idea de Infantino y FIFA del torneo que tendrá su segunda edición y busca como objetivo potenciar pequeñas selecciones.

La nueva idea de Infantino y FIFA del torneo que tendrá su segunda edición y busca como objetivo potenciar pequeñas selecciones.

En total jugarán 52 selecciones, 36 masculinas divididas en 9 sedes de 4 equipos cada una, y 16 femeninas, divididas en 3 sedes de 4 equipos cada una. Todas las selecciones jugarán 2 partidos, ni más ni menos, pero el formato depende de cada sede. Como son 4 selecciones por sede algunas juegan dos partidos ya estipulados (por ejemplo, Chile jugará con Cabo Verde y Nueva Zelanda) y otras sedes hace semifinales y los ganadores juegan final y perdedores por el 3º puesto, bien de formato cuadrangular.

Seguir leyendo

Participantes, zonas y calendario del FIFA Series 2026

En esta edición el torneo masculino se jugará en 9 zonas en 8 sedes, ya que en Ruanda habrá dos grupos, mientras que en la rama femenina serán 3 sedes diferentes. A continuación, repasamos todas las sedes, zonas y calendario.

En la rama masculina las sedes y zonas son las siguientes:

Australia (AFC)

  • Australia (anfitrión)
  • Camerún
  • RP China
  • Curazao

Azerbaiyán (UEFA)

  • Azerbaiyán (anfitrión)
  • Omán
  • Sierra Leona
  • Santa Lucía

Indonesia (AFC)

  • Bulgaria
  • Indonesia (anfitrión)
  • Islas Salomón
  • San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

  • Comoras
  • Kazajistán (anfitrión)
  • Kuwait
  • Namibia
chile
Tras 3 mundiales sin clasificar y las nefastas eliminatorias que hizo, Chile buscará renacer en este torneo, una gran chance para las nuevas generaciones y para darse un baño de humildad.

Tras 3 mundiales sin clasificar y las nefastas eliminatorias que hizo, Chile buscará renacer en este torneo, una gran chance para las nuevas generaciones y para darse un baño de humildad.

Nueva Zelanda (OFC)

  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlandia
  • Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

  • Guam
  • Islas Vírgenes Estadounidenses
  • Puerto Rico (anfitrión)
  • Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF) - Grupo A

  • Estonia
  • Granada
  • Kenia
  • Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF) - Grupo B

  • Aruba
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Tanzania
El posteo de Salomón Rondón por las protestas contra el fraude en Venezuela
Venezuela quedó a un paso del repechaje, y quiere seguir potenciandose y entendió que este torneo es el camino.

Venezuela quedó a un paso del repechaje, y quiere seguir potenciandose y entendió que este torneo es el camino.

Uzbekistán (AFC)

  • Gabón
  • Trinidad y Tobago
  • Uzbekistán (anfitrión)
  • Venezuela

El calendario completo usted lo puede consultar aquí. Las zonas donde se jugará formato cuadrangular serán Indonesia, Puerto Rico y las dos zonas de Ruanda, el resto ya está el calendario estipulado.

En la rama femenina las sedes y las zonas son las siguientes:

image
La selección de Brasil femenina participará por ser local, no por ser una selección emergente.

La selección de Brasil femenina participará por ser local, no por ser una selección emergente.

Brasil (CONMEBOL)

  • Brasil (anfitrión)
  • Canadá
  • República de Corea
  • Zambia

Costa de Marfil (CAF)

  • Costa de Marfil (anfitrión)
  • Mauritania
  • Pakistán
  • Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

  • Nepal
  • RD del Congo
  • Nueva Caledonia
  • Tailandia (anfitrión)

Kenia (CAF)

  • Australia
  • India
  • Kenia (anfitrión)
  • Malawi

En la rama femenina las sedes que jugarán en formato cuadrangular serán Kenia y Tailandia.

+ de Golazo24

Conmoción en Boca por el club que se quedaría con Dybala

Giovanni Simeone rompió el silencio y habló sobre su llegada a River

Liga Profesional: Riestra-San Lorenzo, ambos buscan levantar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES