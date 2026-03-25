¿Qué es el nuevo FIFA Series 2026?

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curazao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

chile Tras 3 mundiales sin clasificar y las nefastas eliminatorias que hizo, Chile buscará renacer en este torneo, una gran chance para las nuevas generaciones y para darse un baño de humildad.

Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF) - Grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF) - Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

El posteo de Salomón Rondón por las protestas contra el fraude en Venezuela Venezuela quedó a un paso del repechaje, y quiere seguir potenciandose y entendió que este torneo es el camino.

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela

El calendario completo usted lo puede consultar aquí. Las zonas donde se jugará formato cuadrangular serán Indonesia, Puerto Rico y las dos zonas de Ruanda, el resto ya está el calendario estipulado.

En la rama femenina las sedes y las zonas son las siguientes:

image La selección de Brasil femenina participará por ser local, no por ser una selección emergente.

Brasil (CONMEBOL)

Brasil (anfitrión)

Canadá

República de Corea

Zambia

Costa de Marfil (CAF)

Costa de Marfil (anfitrión)

Mauritania

Pakistán

Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

Nepal

RD del Congo

Nueva Caledonia

Tailandia (anfitrión)

Kenia (CAF)

Australia

India

Kenia (anfitrión)

Malawi

En la rama femenina las sedes que jugarán en formato cuadrangular serán Kenia y Tailandia.

+ de Golazo24

Conmoción en Boca por el club que se quedaría con Dybala

Giovanni Simeone rompió el silencio y habló sobre su llegada a River

Liga Profesional: Riestra-San Lorenzo, ambos buscan levantar