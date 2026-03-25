¿Qué es el nuevo FIFA Series 2026?

FIFA está innovando con pequeñas selecciones y selecciones no clasificadas al Mundial con un torneo amistoso que tendrá su segunda edición en la fecha FIFA de marzo. Se jugará en múltiples sedes, masculino y femenino y no todos con el mismo formato. De Sudamérica lo juegan Chile y Venezuela, y se busca promover selecciones de todo el mundo.
FIFA Series: El nuevo torneo amistoso
La primera edición fue en 2024 y tuvo una buena aceptación, por eso se decidió hacerla cada dos años en la fecha FIFA de marzo. La idea de la casa madre del fútbol mundial es que las pequeñas selecciones o las que no están clasificadas (aunque participan selecciones que, si jugarán el Mundial, pero son pequeñas como Cabo Verde o Nueva Zelanda) tengan cada vez más roce y todo sea más competitivo.
En total jugarán 52 selecciones, 36 masculinas divididas en 9 sedes de 4 equipos cada una, y 16 femeninas, divididas en 3 sedes de 4 equipos cada una. Todas las selecciones jugarán 2 partidos, ni más ni menos, pero el formato depende de cada sede. Como son 4 selecciones por sede algunas juegan dos partidos ya estipulados (por ejemplo, Chile jugará con Cabo Verde y Nueva Zelanda) y otras sedes hace semifinales y los ganadores juegan final y perdedores por el 3º puesto, bien de formato cuadrangular.
Participantes, zonas y calendario del FIFA Series 2026
En esta edición el torneo masculino se jugará en 9 zonas en 8 sedes, ya que en Ruanda habrá dos grupos, mientras que en la rama femenina serán 3 sedes diferentes. A continuación, repasamos todas las sedes, zonas y calendario.
En la rama masculina las sedes y zonas son las siguientes:
Australia (AFC)
- Australia (anfitrión)
- Camerún
- RP China
- Curazao
Azerbaiyán (UEFA)
- Azerbaiyán (anfitrión)
- Omán
- Sierra Leona
- Santa Lucía
Indonesia (AFC)
- Bulgaria
- Indonesia (anfitrión)
- Islas Salomón
- San Cristóbal y Nieves
Kazajistán (UEFA)
- Comoras
- Kazajistán (anfitrión)
- Kuwait
- Namibia
Nueva Zelanda (OFC)
- Cabo Verde
- Chile
- Finlandia
- Nueva Zelanda (anfitrión)
Puerto Rico (Concacaf)
- Guam
- Islas Vírgenes Estadounidenses
- Puerto Rico (anfitrión)
- Samoa Estadounidense
Ruanda (CAF) - Grupo A
- Estonia
- Granada
- Kenia
- Ruanda (anfitrión)
Ruanda (CAF) - Grupo B
- Aruba
- Liechtenstein
- Macao
- Tanzania
Uzbekistán (AFC)
- Gabón
- Trinidad y Tobago
- Uzbekistán (anfitrión)
- Venezuela
El calendario completo usted lo puede consultar aquí. Las zonas donde se jugará formato cuadrangular serán Indonesia, Puerto Rico y las dos zonas de Ruanda, el resto ya está el calendario estipulado.
En la rama femenina las sedes y las zonas son las siguientes:
Brasil (CONMEBOL)
- Brasil (anfitrión)
- Canadá
- República de Corea
- Zambia
Costa de Marfil (CAF)
- Costa de Marfil (anfitrión)
- Mauritania
- Pakistán
- Turcas y Caicos
Tailandia (AFC)
- Nepal
- RD del Congo
- Nueva Caledonia
- Tailandia (anfitrión)
Kenia (CAF)
- Australia
- India
- Kenia (anfitrión)
- Malawi
En la rama femenina las sedes que jugarán en formato cuadrangular serán Kenia y Tailandia.
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