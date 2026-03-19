Histórico: FIFA sanciona a Israel por pedido de Palestina.

a) Se impone a la IFA una multa de 150.000 CHF, sujeta a lo dispuesto en el apartado c) que figura a continuación.

b) Se envía una advertencia a la IFA por su conducta.

c) Se ordena a la IFA que ponga en marcha un plan de prevención conforme a las siguientes directrices:

i. Se ordena a la IFA que exhiba en los próximos tres (3) partidos que dispute su selección absoluta como local en una competición de la FIFA una pancarta prominente y bien visible con el lema «Football Unites the World – No to Discrimination» (en español, «El fútbol une el mundo. No a la discriminación») junto al emblema de la IFA. La IFA presentará a la FIFA para su aprobación el tamaño y diseño de la pancarta, así como su ubicación en el estadio a más tardar quince (15) días antes de cada partido.

ii. La IFA invertirá, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la notificación de la presente decisión, un tercio (1/3) de la multa adeudada según el punto a) anterior en la aplicación de un plan integral para garantizar que se adoptan medidas contra la discriminación y para evitar que se repitan los incidentes, de conformidad con el art. 15, apdo. 7 del CDF. Dicho plan, que deberá contar con la aprobación de la FIFA, se centrará en los siguientes ámbitos: reformas, protocolos, supervisión y campañas educativas en los estadios y a través de canales oficiales durante una temporada completa. El importe restante se abonará en los 30 días siguientes al recibo de la presente decisión.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA reafirma que, si bien su mandato se limita a la aplicación de los reglamentos internos de la FIFA, no puede permanecer ajena al contexto humano en el que se desarrolla el fútbol. El deporte debe seguir siendo una plataforma para fomentar la paz, el diálogo y el respeto mutuo. Su alcance global y su capacidad de unión llevan implícita la responsabilidad de defender valores como la dignidad, igualdad y humanidad, especialmente en periodos de conflicto y división.

Hoy se ha notificado a la IFA el fundamento íntegro de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. De conformidad con las disposiciones pertinentes del CDF, la decisión se ha publicado en legal.fifa.com.

Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.

De esta forma FIFA marca un antecedente que puede servir para futuras sanciones a Israel, y además llega una sanción que parecía que nunca llegaría a la intocable Israel. Ahora Palestina insistirá con la presentación de los incumplimientos de Israel de tener clubes en territorios palestinos, algo terminantemente prohibido por FIFA.

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