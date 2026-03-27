En medio del impacto político y económico que generó el reciente fallo de la justicia de Estados Unidos vinculado a YPF(que evitó que la Argentina deba afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares), la expresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente con un mensaje en el que defendió la expropiación de la petrolera.
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Cristina Kirchner reaparece tras el fallo por YPF y defendió la expropiación: Qué dijo
La expresidenta Cristina Kirchner se despachó en su cuenta de X tras el anuncio del fallo favorable para la Argentina sobre YPF.
A través de un posteo en la red social X, la exmandataria respaldó la decisión adoptada durante su gobierno y evitó hacer referencias directas tanto al actual presidente Javier Milei como al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en su momento impulsó formalmente la iniciativa de recuperación de la empresa.
Qué escribió Cristina Kirchner
Cristina Kirchner comenzó su publicación con un reconocimiento al equipo legal que llevó adelante la defensa argentina en los tribunales de Nueva York.
“Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, escribió.
Luego, destacó los fundamentos legales del fallo y la postura sostenida por el país:
“Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”.
El respaldo a la expropiación de YPF
En uno de los tramos más contundentes de su mensaje, la exmandataria defendió directamente la decisión de avanzar con la estatización de la compañía:
“De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”.
Además, sostuvo que la medida tuvo un impacto estratégico para el país en materia energética:
“También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.
El contexto internacional y el apoyo de EE.UU.
En su publicación, Cristina Kirchner también hizo una mención particular al rol de Estados Unidos en el proceso judicial.
“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana”, señaló.
El posteo se conoció luego de que el presidente Milei celebrara el resultado del fallo y apuntara con dureza contra la exmandataria y el actual gobernador bonaerense. Sin embargo, Cristina Kirchner optó por no responder de manera directa ni mencionar a ninguno de los dos.
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