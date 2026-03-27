Cristina Kirchner reaparece tras el fallo por YPF y defendió la expropiación: Qué dijo

“Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”.

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El respaldo a la expropiación de YPF

En uno de los tramos más contundentes de su mensaje, la exmandataria defendió directamente la decisión de avanzar con la estatización de la compañía:

“De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”.

Además, sostuvo que la medida tuvo un impacto estratégico para el país en materia energética:

“También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

El contexto internacional y el apoyo de EE.UU.

En su publicación, Cristina Kirchner también hizo una mención particular al rol de Estados Unidos en el proceso judicial.

“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana”, señaló.

El posteo se conoció luego de que el presidente Milei celebrara el resultado del fallo y apuntara con dureza contra la exmandataria y el actual gobernador bonaerense. Sin embargo, Cristina Kirchner optó por no responder de manera directa ni mencionar a ninguno de los dos.

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