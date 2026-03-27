Muchos elogios de Javier Milei a Sandra Pettovello y un "después" sobre Manuel Adorni

Elogios a Pettovello y guiño a "Manuel"

"Cuando nosotros iniciamos la gestión - sin lugar a dudas - la ministro más torpedeada, más cuestionada, más operada, más ensuciada, por los ensobrados medios de comunicación corruptos de Argentina fue, justamente, la ministra Sandra Pettovello", destacó Milei.

"La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además - junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ,en aquel entonces, ministro de Seguridad, la doctora Bullrich - no sólo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas. Y pasamos de tener 9000 piquetes por año a 0, y eso es gracias a la gestión, de la doctora Bullrich y la gestión de la ministra Sandra Pettovello, gracias a ellas. Así es que - Manuel - en algún momento después va a tocar darte las gracias", agregó tras lo cual agradeció a las empresas que participan en formación.

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