Durante una visita este viernes (27/3) al Centro de Formación Capital Humano, Javier Milei dio un breve discurso donde celebró la gestión de la ministra Sandra Pettovello e incluso recordó las críticas del periodismo hacia su persona pero no abundó sobre Manuel Adorni en medio del escándalo por su viaje a Punta del Este.
ACTO EN CAPITAL HUMANO
Muchos elogios de Javier Milei a Sandra Pettovello y un "después" sobre Manuel Adorni
El presidente Javier Milei visitó este viernes (27/3) el Centro de Formación de Capital Humano donde elogió a Sandra Pettovello y apenas mencionó a Adorni.
¿Javier Milei evitó el tema Adorni?
Tras celebrar el fallo sobre YPF en USA, Milei agradeció en su breve discurso en el Centro Formación Capital Humano a la ministra Sandra Pettovello por su gestión en la cartera de Capital Humano y por la iniciativa sobre el cual mencionó la importancia de la formación profesional en oficios como parte de la idea de "enseñar a pescar” en lugar de otorgar “dádivas” estatales como los planes sociales.
Incluso, Milei recordó cuando en los comienzos de su gestión Pettovello fue muy criticada por un sector del periodismo, tras lo cual hizo un repaso - en gran parte técnico- por su concepción del Capital Humano y las medidas adoptadas por esa cartera. Sin embargo, durante toda su alocución nunca enfatizó en el jefe de ministros Manuel Adorni, que se encontraba entre el público presente.
Estaba prevista para este viernes una reunión entre Adorni y Milei en el marco de los encuentros que el jefe de ministros viene manteniendo con otros altos funcionarios para mostrar fortaleza política y respaldo del Gobierno en medio del escándalo por su viaje a Punta del Este y las inconsistencias en su patrimonio.
En ese contexto, generaba expectativa la palabra de Milei sobre alguna referencia al caso de Adorni o su respaldo, algo que de todos modos ya había hecho días atrás, incluso en sus redes sociales.
Elogios a Pettovello y guiño a "Manuel"
"Cuando nosotros iniciamos la gestión - sin lugar a dudas - la ministro más torpedeada, más cuestionada, más operada, más ensuciada, por los ensobrados medios de comunicación corruptos de Argentina fue, justamente, la ministra Sandra Pettovello", destacó Milei.
"La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además - junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ,en aquel entonces, ministro de Seguridad, la doctora Bullrich - no sólo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas. Y pasamos de tener 9000 piquetes por año a 0, y eso es gracias a la gestión, de la doctora Bullrich y la gestión de la ministra Sandra Pettovello, gracias a ellas. Así es que - Manuel - en algún momento después va a tocar darte las gracias", agregó tras lo cual agradeció a las empresas que participan en formación.
--------------
Más noticias en Urgente24:
La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío
Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva
Mucho dolor en River por lo último que filtraron sobre Franco Armani