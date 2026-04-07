Vacuna contra el cáncer, de sólo nombrarlo suena tan ambicioso como esperanzador. En los últimos días, una vacuna contra el cáncer de Rusia se ha vuelto tendencia, no sólo por algunos avances, sino también por algunas exageraciones o informaciones falsas que se han viralizado.
CUIDADO CON LAS REDES SOCIALES
Todo sobre la vacuna contra el cáncer que ha causado confusión total
No todo lo que se dice en las redes sociales sobre una vacuna contra el cáncer de Rusia es cierto. Conozca lo que sí debe creer.
Vacuna contra el cáncer de Rusia: Qué creer y qué no
Actualizaciones sobre una vacuna contra el cáncer de Rusia, y tratamientos oncológicos, se han tergiversado recientemente, lo que ha generado confusión total.
De acuerdo con la agencia EFE, en las redes sociales han aparecido afirmaciones como que "Rusia promete vacuna gratuita contra el cáncer para todo el mundo".
Pero, lo cierto es que, no existe una vacuna contra el cáncer que sea una panacea o una cura definitiva contra esta enfermedad. Tampoco, que la vacuna trate todos los tumores, y mucho menos que esté disponible mundialmente.
"No es cierto que Rusia haya desarrollado una vacuna contra el cáncer que vaya a ser gratuita para “todo el mundo”, como afirman mensajes en redes sociales que presentan de forma exagerada anuncios oficiales rusos sobre varias terapias oncológicas", indica EFE Verifica.
En realidad, los científicos en Rusia sí han desarrollado terapias oncológicas, incluida una vacuna antitumoral personalizada de ARNm, pero dirigidas a pacientes concretos y en condiciones limitadas, de acuerdo a informes de medios e información oficial.
Aplican por primera vez vacuna rusa personalizada contra el cáncer
Lo que sí confirmaron fuentes oficiales de Rusia es que, por primera vez, la vacuna antitumoral basada en ARNm "Neooncovac", y de producción nacional, se aplicó a un paciente con cáncer. Esto se supo el 1 de abril.
La agencia TASS detalló que, de acuerdo con comunicado del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud de Rusia, el primer paciente fue un residente de la región de Kursk de 60 años, diagnosticado con melanoma cutáneo.
La vacuna se administra por etapas y fue diseñada concretamente para el paciente.
"Hoy nos encontramos en un punto en el que la oncología se está volviendo verdaderamente personalizada. Por primera vez, hemos utilizado una vacuna de ARNm adaptada a un paciente específico", comentó Andrey Kaprin, Director General del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y Académico de la Academia Rusa de Ciencias.
"Este es un enfoque radicalmente diferente: no se trata simplemente de tratar la enfermedad, sino de "entrenar" al sistema inmunitario para que reconozca y destruya precisamente las células que representan una amenaza", agregó.
Según los desarrolladores, el fármaco demostró una alta eficacia en ensayos preclínicos, superior al 90 %, indica Ruwiki, una enciclopedia en línea en ruso.
Vacunas contra el cáncer gratuitas pero para rusos
También, fuentes oficiales han anunciado que los pacientes de Rusia podrán recibir tratamiento contra el cáncer, incluidas vacunas, de manera gratuita dentro del sistema ruso. No es para el planeta entero.
"Actualmente, el tratamiento con vacunas rusas contra el cáncer está disponible de forma gratuita a través del seguro médico obligatorio. Se trata principalmente de vacunas personalizadas, desarrolladas específicamente para cada paciente y que entrenan su sistema inmunológico para combatir el tumor", anunció el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, de acuerdo con la agencia TASS.
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