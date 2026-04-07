Todo sobre la vacuna contra el cáncer que ha causado confusión total

En realidad, los científicos en Rusia sí han desarrollado terapias oncológicas, incluida una vacuna antitumoral personalizada de ARNm, pero dirigidas a pacientes concretos y en condiciones limitadas, de acuerdo a informes de medios e información oficial.

cáncer tumor célula Hay avances en el tratamiento contra el cáncer en Rusia. Imagen de Vecstock en Freepik.

Aplican por primera vez vacuna rusa personalizada contra el cáncer

Lo que sí confirmaron fuentes oficiales de Rusia es que, por primera vez, la vacuna antitumoral basada en ARNm "Neooncovac", y de producción nacional, se aplicó a un paciente con cáncer. Esto se supo el 1 de abril.

La agencia TASS detalló que, de acuerdo con comunicado del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud de Rusia, el primer paciente fue un residente de la región de Kursk de 60 años, diagnosticado con melanoma cutáneo.

La vacuna se administra por etapas y fue diseñada concretamente para el paciente.

"Hoy nos encontramos en un punto en el que la oncología se está volviendo verdaderamente personalizada. Por primera vez, hemos utilizado una vacuna de ARNm adaptada a un paciente específico", comentó Andrey Kaprin, Director General del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y Académico de la Academia Rusa de Ciencias.

"Este es un enfoque radicalmente diferente: no se trata simplemente de tratar la enfermedad, sino de "entrenar" al sistema inmunitario para que reconozca y destruya precisamente las células que representan una amenaza", agregó.

Según los desarrolladores, el fármaco demostró una alta eficacia en ensayos preclínicos, superior al 90 %, indica Ruwiki, una enciclopedia en línea en ruso.

pfizer vacuna neumonia.jpg Auge de vacunas personalizadas contra el cáncer.

Vacunas contra el cáncer gratuitas pero para rusos

También, fuentes oficiales han anunciado que los pacientes de Rusia podrán recibir tratamiento contra el cáncer, incluidas vacunas, de manera gratuita dentro del sistema ruso. No es para el planeta entero.

"Actualmente, el tratamiento con vacunas rusas contra el cáncer está disponible de forma gratuita a través del seguro médico obligatorio. Se trata principalmente de vacunas personalizadas, desarrolladas específicamente para cada paciente y que entrenan su sistema inmunológico para combatir el tumor", anunció el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, de acuerdo con la agencia TASS.

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