Rechazan suspender la causa $LIBRA, pero analizarán si hubo irregularidades en el peritaje del teléfono de Novelli

El peritaje

En cuanto al peritaje, el magistrado ordenó medidas de prueba tendientes a demostrar si, como señala la defensa, hubo irregularidades en la cadena de custodia del iPhone de Novelli, analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Martínez de Giorgi requirió que la Procuración General de la Nación remita una copia íntegra del sumario administrativo y todos los registros digitales vinculados a la investigación de la supuesta filtración interna, junto con la preservación urgente de archivos, logs, auditorías, backups, hashes, correos institucionales, enlaces a la nube, registros de acceso, copias locales y “cualquier otra huella digital relevante”.

Según fuentes judiciales citadas por Clarín, ya fueron identificadas 2 personas de la DATIP que accedieron al peritaje del celular de Novelli y no tenían autorización para hacerlo porque no habían sido designadas para ese caso. La información sobre ese informe preliminar fue publicada por primera vez por Natalia Volosin en su sitio web La Justa.

El juez solicitó que la Procuración, de la que depende la DATIP, informe en detalle acerca de los usuarios, credenciales, perfiles, permisos y roles de todas las personas que accedieron al expediente, a los documentos periciales, a las evidencias originales y a las estaciones de trabajo o servicios en la nube del organismo.

El juez también ordenó la elaboración de un informe documentado sobre el método utilizado en cada punto de la pericia, incluyendo consultas, filtros, validaciones, tratamiento de falsos positivos y protocolos de exclusión de material protegido.

Según consta en la resolución citada por Infobae, se requirió a la DATIP que detalle si durante la recepción, resguardo, análisis y conservación de los dispositivos y su contenido se cumplieron las condiciones mínimas de seguridad y trazabilidad.

El juez pidió además aclarar el lugar físico exacto donde permaneció el objeto peritado (el Iphone), los espacios en los que se desarrollaron las tareas técnicas y si esos ambientes contaban con cámaras de seguridad, registros de acceso, controles físicos y lógicos, así como la identidad de las personas autorizadas a intervenir en los procedimientos.

La resolución judicial también exige a la Procuración que informe sobre posibles incidentes, anomalías, reportes o investigaciones internas relacionados con accesos, copias, descargas, aperturas o almacenamiento del material peritado, acompañando la documentación respectiva.

Con letra de Mahiques

La defensa de Novelli, conocido del Presidente de varios años antes de que estalle el escándalo, planteó que hubo un acceso indebido y filtración de datos por parte de funcionarios de la DATIP, lo que comprometería la integridad de la cadena de custodia.

Esa sospecha la había deslizado en una entrevista el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando intentó deslindar al Presidente de cualquier responsabilidad. Entonces, se acusó al funcionario de actuar como "abogado defensor" de Milei.

"Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron se metió en un expediente que no debería haberse metido. Puede que si pasó esto no se haya cuidado la cadena de custodia. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado ese archivo", dijo Mahiques luego de que se conocieran conversaciones entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA y en momentos posteriores.

Del peritaje resultó además el hallazgo de un borrador del acuerdo confidencial que el Presidente habría firmado con el creador del token, Hayden Davis, para el asesoramiento en tecnología blockchain. Novelli es señalado como el nexo entre Milei y Davis, con quien se encontraba en Según se informó, la defensa de Novelli acusa al informe de la DATIP de estar afectado por “una pluralidad de vicios graves” que comprometen su validez.

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