Copa Libertadores: Universidad Católica-Boca, el "Xeneize" busca debutar con victoria

En el Estadio Claro Arena de la ciudad de Santiago de Chile Universidad Católica y Boca se enfrentarán por la primera fecha del grupo “D” de la Copa Libertadores. La “U” quiere ganar por ser local, Boca necesita ganar en todos lados para hacer real el sueño de la 7º, algo que ya se le negó en las últimas 3 finales que jugó.
Boca vuelve después de 3 años
La última vez que Boca jugó una Copa Libertadores fue en 2023 (la del año pasado no se cuenta por jugar fase previa) allí cayó en la final con Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por 2 a 1. Hoy inicia otra vez su camino a la 7º.
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