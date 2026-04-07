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Copa Libertadores: Universidad Católica-Boca, el "Xeneize" busca debutar con victoria

Copa Libertadores: U. Católica-Boca, el Xeneize busca debutar con victoria.

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Copa Libertadores: U. Católica-Boca, el Xeneize busca debutar con victoria.

Copa Libertadores: U. Católica-Boca, el "Xeneize" busca debutar con victoria.

Boca vuelve a disputar una Copa Libertadores luego de 3 años y quiere arrancar el sueño de la 7º con el pie derecho y un triunfo.

7 de abril de 2026 - 20:04
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&Uacute;beda busca tener un debut triunfal en esta Copa Libertadores.

Úbeda busca tener un debut triunfal en esta Copa Libertadores.

Copa Libertadores: Previa Universidad Católica vs Boca

Desde las 21:30hs de Argentina y con la transmisión de Telefe, Fox Sports, Mitelefe.com, PlutoTV, Disney+ Premium y Telefé YouTube, para nuestro país, se enfrentarán Universidad Católica y Boca Juniors por la primera fecha del grupo “D” de la Copa Libertadores. Los dos están obligados a ganar por distintas razones.

Universidad Católica es el local, y luego de este partido con Boca visitará a Barcelona y Cruzeiro, es por eso que debe ganar, porque este será el único partido de la primera rueda que será local y si pierde puntos puede llegar eliminado a la segunda rueda. Es el que tiene toda la presión por ser local.

Boca está obligado por ser Boca, además porque ya hace desde 2023 que no juega la Copa Libertadores y su último partido por esta competición fue la final perdida con Fluminense por 2 a 1. El año pasado jugó instancia previa pero al ser eliminado y no llegar a la fase de grupos no se considera que haya jugado la Copa Libertadores 2025.

U. Católica vs Boca: Formaciones

Universidad Católica y Boca Juniors ponen todo lo que tienen para el partido de esta noche ya que ambos se juegan mucho a pesar de ser el debut en esta Copa Libertadores, ya que saben que en el grupo hay un grande como Cruzeiro y lo más probable que el equipo brasilero se lleve un pasaje a octavos de final.

Los 22 jugadores que saldrán al campo de juego son:

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino; Justi Giani, Fernando Zampedri.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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Boca vuelve después de 3 años

La última vez que Boca jugó una Copa Libertadores fue en 2023 (la del año pasado no se cuenta por jugar fase previa) allí cayó en la final con Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por 2 a 1. Hoy inicia otra vez su camino a la 7º.

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Formaciones "U" Católica vs Boca Juniors

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino; Justi Giani, Fernando Zampedri.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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El otro partido del grupo

Ya juegan Barcelona de Ecuador y Cruzeiro de Belo Horizonte y sobre 20 minutos empatan 0-0 en Guayaquil.

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