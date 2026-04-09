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¿Por qué Trump odia el acrónimo TACO?; Ejército contra la Armada Argentina

¿Por qué Trump odia el acrónimo TACO que hace referencia a sus políticas?; el Ejército argentino contra la Armada Nacional; caos por falta de buses en AMBA.

09 de abril de 2026 - 19:01
Donald Trump, presidente de USA&nbsp;

Donald Trump, presidente de USA 

FOTO: REUTERS
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¿Por qué Trump odia que lo llamen TACO?

1-TACO, el acrónimo que saca de las casillas a Donald Trump

Se trata de un apodo que recibió el presidente de Estados Unidos en plena crisis con Irán.

La sigla, nacida al calor de sus idas y vueltas, volvió a ganar fuerza cuando el primer mandatario elevó el tono contra los persas pero luego abrió una nueva pausa.

¿Qué significa el apodo? Trump Always Chiquens Out Algo así como “Trump siempre se echa atrás”. ¿Qué significa el apodo? Trump Always Chiquens Out Algo así como “Trump siempre se echa atrás”.

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2-¿El ejército argentino dejó casi sin funciones a la Armada?

¿Se puso el jefe del ejército, Tte Gral Carlos Petri, en contra de la Armada Argentina?

Una jugada suya como ministro de Defensa (avalada por el ministro de desregulación Sturzenegger) dejará a la marina casi sin funciones específicas.

Ambos hicieron que Prefectura Naval asuma funciones que históricamente fueron de la Armada Nacional. El llamado “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales” modifica todos los reglamentos existentes. Ambos hicieron que Prefectura Naval asuma funciones que históricamente fueron de la Armada Nacional. El llamado “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales” modifica todos los reglamentos existentes.

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3-Medidas de fuerza de colectiveros generaron caos en el AMBA

Embed - PARO DE COLECTIVOS EN EL AMBA: Más de 60 líneas afectadas y caos total.

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