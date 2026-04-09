¿Por qué Trump odia el acrónimo TACO?; Ejército contra la Armada Argentina

1-TACO, el acrónimo que saca de las casillas a Donald Trump
Se trata de un apodo que recibió el presidente de Estados Unidos en plena crisis con Irán.
¿Por qué Trump odia el acrónimo TACO que hace referencia a sus políticas?; el Ejército argentino contra la Armada Nacional; caos por falta de buses en AMBA.
Se trata de un apodo que recibió el presidente de Estados Unidos en plena crisis con Irán.
La sigla, nacida al calor de sus idas y vueltas, volvió a ganar fuerza cuando el primer mandatario elevó el tono contra los persas pero luego abrió una nueva pausa.
¿Se puso el jefe del ejército, Tte Gral Carlos Petri, en contra de la Armada Argentina?
Una jugada suya como ministro de Defensa (avalada por el ministro de desregulación Sturzenegger) dejará a la marina casi sin funciones específicas.