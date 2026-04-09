¿Por qué Trump odia el acrónimo TACO?; Ejército contra la Armada Argentina

Ambos hicieron que Prefectura Naval asuma funciones que históricamente fueron de la Armada Nacional. El llamado “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales” modifica todos los reglamentos existentes. Ambos hicieron que Prefectura Naval asuma funciones que históricamente fueron de la Armada Nacional. El llamado “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales” modifica todos los reglamentos existentes.

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3-Medidas de fuerza de colectiveros generaron caos en el AMBA