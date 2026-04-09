Nueva advertencia de muerte a Irán: Según Trump "va a ser muy doloroso"

Las declaraciones de Trump a la agencia de noticias NBC News ocurren en medio de un contexto internacional signado por la supuesta tregua con Teherán, que incluye el frágil alto el fuego de 15 días y la reapertura del estrecho de Ormuz, indispensable para el flujo mundial del crudo, pero por donde hoy, jueves, se registra un flujo mínimo.

Trump, en la intimidad, pide a 'Bibi' Netanyahu bajar un cambio

A pesar de la supuesta tregua alcanzada entre Irán y Estados Unidos, todo parece estar destinado al fracaso debido a las exigencias de Teherán, que pide incluir al Líbano en el alto el fuego, así como por los ataques en Tel Aviv y en países sunitas, rivales de Irán, lanzados por proxies chiíes (como los hutíes de Yemen y Hezbolá).

Por todo ello es que en una llamada telefónica de este miércoles, Trump le pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que redujera los ataques en el Líbano para que las negociaciones con Teherán resulten exitosas, según informaron a NBC News dos altos funcionarios del Gobierno.

image Trump confirmó dicha conversación en su entrevista con NBC News el jueves, afirmando que los israelíes estaban reduciendo sus operaciones en Líbano. | GENTILEZA CNN

“Hablé con Bibi y va a ser discreto. Creo que debemos ser un poco más discretos”, dijo Trump. Vance, hablando con periodistas en Hungría el miércoles, utilizó un discurso similar y afirmó que los israelíes tal vez “se contengan un poco” en el ataque contra Líbano.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca confirmó en esta misma jornada que las fuerzas estadounidenses continuarán desplegadas en las cercanías de Irán hasta que se cumpla el “acuerdo real”. A través de un posteo en su red Truth Social, informó que “todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado”.

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