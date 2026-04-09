El sentido mensaje de Úbeda a Russo que retumbó en todo Boca

Tras su retiro, inició una extensa trayectoria como director técnico que lo llevó a dirigir 16 clubes en ocho países distintos.

En Argentina, su recorrido abarca gran parte de los equipos de la máxima categoría, incluyendo pasos por Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Colón, Unión y Los Andes.

Su logro más destacado en esta función fue la conquista de la Copa Libertadores 2007 con Boca, uno de los 10 títulos que integran su palmarés como entrenador.

Más allá de Úbeda y Boca: el mundo del fútbol (y no tanto) saludó a Russo

Distintos clubes del fútbol argentino e internacional se hicieron eco de la fecha especial. Hasta un hospital recordó a Miguelo.

Fue el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en Rosario, donde la entidad llevó a cabo un acto en donde presentó una placa en honor al entrenador. "Miguel, el DT de la esperanza", decía la leyenda.

El saludo de Boca a Russo: "Gracias por hacernos tan felices"

"A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices", posteó el Xeneize.

El saludo de Millonarios a Russo: "Todo se cura con amor"

Por fuera de los márgenes de Argentina, el club Millonarios de Colombia también le dedicó unas palabras, recordando una frase de su ex entrenador que quedó inmortalizada: "Todo se cura con amor".

El saludo de Lanús a Russo: "Tu legado es para siempre y lo honraremos todos los días"

"En el 70.º aniversario de su nacimiento, mantenemos viva la memoria de , protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo. Tu legado es para siempre y lo honraremos todos los días, hasta la eternidad", posteó el Granate.

El saludo de Rosario Central a Russo:

"Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Miguel Tu recuerdo será eterno en nuestros corazones", escribió el club Canalla.

El saludo de Estudiantes a Russo: "Fiel símbolo del ADN albirrojo"

El Pincha publicó: "Siempre defendió la de Estudiantes, con más de 400 presencias con nuestra camiseta. Hoy hubiese cumplido años Miguel Ángel Russo, fiel símbolo del ADN albirrojo y emblema del fútbol argentino. ¡Eterno en nuestros corazones!".

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